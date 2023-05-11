Целиакия: симптомы, риски для здоровья и лечение

Еще в середине прошлого века глютен идентифицировали как триггер целиакии. Целиакия - это аутоиммунное воспаление в ответ на белок глютен. Последний содержится в таких злаках как пшеница, рожь, полба, ячмень. Если целиакию не лечить, есть риск развития других серьезных заболеваний.

Целиакия представляет собой воспалительную аутоиммунную реакцию в ответ на действие глютена (это белок зерновых культур - пшеницы, ячменя, ржи, полбы). Такой иммунный ответ дает повреждение ворсинок - пальцевидных выступов в области кишечника. Последние отвечают за улучшение всасывания разных химических соединений.

Глютеновая болезнь

Причины целиакии

Целиакия, как и многие другие болезни аутоиммунного характера, считается болезнью многих факторов. Точная ее причина пока не установлена. Есть генетические и потенциальные раздражители окружающей среды. Заболеть целиакией могут те, у кого есть наследственная предрасположенность.

Кроме того, играет роль подверженность вирусным инфекциям (ротавирус) и ранний переход на не грудное кормление. Грудное вскармливание дает в этом случае защитный эффект. Пациенты с иными иммунными состояниями - аутоиммунное заболевание щитовидки, диабет 1-го типа., синдром Дауна имеют повышенный риск возникновения целиакии.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Симптомы и осложнения целиакии

Типичная симптоматика связана с пищеварением и патологией всасывания химических соединений.

Симптоматика глютеновой болезни:

боли в области живота, образование газов

потеря веса

перемены настроения

постоянные запоры, диарея

утомляемость

замедленное половое развитие

дерматологические воспаления

замедленное развитие детей, торможение роста

патологии усвоения важных химических соединений и микроэлементов

тошнота

постоянные головные боли.

Нелеченная целиакия связана с риском развития:

Некоторых видов онкологии (лимфомы, аденокарцинома тонкой кишки)

бесплодия

неврологических сбоей (периферическая невропатия)

нехватка соединений и минералов (анемия)

остеопороза,

болезней почек.

Терапия целиакии

Терапия этого недуга предполагает тестирование, диагностику, пересмотр пищевого рациона и включение ряда определенных добавок.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Тест на целиакию

Диагностика глютеновой болезни начинается с ее дифференциации от прочих состояний. Сюда входят, например, воспаление кишечника, пищевая непереносимость, инфекции кишечника. Клинические тесты предполагают биопсию и тест на сывороточные антитела.

Пищевой рацион: безглютеновая диета

Беспрекословное соблюдение диеты без глютена – единственный на сегодняшний день путь излечения от целиакии. Это полное исключение злаков с содержанием глютена и продуктов из этих зерновых.

Альтернатива пшенице: злаки без содержания глютена - кукуруза, просо, рис, сорго, амарант, гречка.

Добавки при целиакии

Добавки применяются для ликвидации нехватки ценных веществ и минералов, вызванной сбоем всасывания в кишечнике. Типичные дефициты: вит-н B12, фолиевая к-та, вит-н D, минералы Fe, Zn, Mg. Для укрепления костей вводится добавки с вит-ном D и минералом Са.

Дисбаланс в микрофлоре кишечника лиц с целиакией предполагает включение пробиотиков. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet