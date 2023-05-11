Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Целиакия: симптомы, риски для здоровья и лечение

Целиакия: симптомы, риски для здоровья и лечение

Автор: Econet 11 мая 2023 6248
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Еще в середине прошлого века глютен идентифицировали как триггер целиакии. Целиакия - это аутоиммунное воспаление в ответ на белок глютен. Последний содержится в таких злаках как пшеница, рожь, полба, ячмень. Если целиакию не лечить, есть риск развития других серьезных заболеваний.

Целиакия: симптомы, риски для здоровья и лечение

Целиакия представляет собой воспалительную аутоиммунную реакцию в ответ на действие глютена (это белок зерновых культур - пшеницы, ячменя, ржи, полбы). Такой иммунный ответ дает повреждение ворсинок - пальцевидных выступов в области кишечника. Последние отвечают за улучшение всасывания разных химических соединений.

Глютеновая болезнь 

Причины целиакии

Целиакия, как и многие другие болезни  аутоиммунного характера, считается болезнью многих факторов. Точная ее причина пока не установлена. Есть генетические и потенциальные раздражители окружающей среды. Заболеть целиакией могут те, у кого есть наследственная предрасположенность. 

Кроме того, играет роль подверженность вирусным инфекциям (ротавирус) и ранний переход на не грудное кормление. Грудное вскармливание дает в этом случае защитный эффект. Пациенты с иными иммунными состояниями - аутоиммунное заболевание щитовидки, диабет 1-го типа., синдром Дауна имеют повышенный риск возникновения целиакии. 

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Целиакия: симптомы, риски для здоровья и лечение

Симптомы и осложнения целиакии

Типичная симптоматика связана с пищеварением и патологией всасывания химических соединений.

Симптоматика глютеновой болезни:

  • боли в области живота, образование газов
  • потеря веса
  • перемены  настроения
  • постоянные запоры, диарея
  • утомляемость
  • замедленное половое развитие 
  • дерматологические воспаления
  • замедленное развитие детей, торможение роста 
  • патологии усвоения важных химических соединений и микроэлементов
  • тошнота
  • постоянные головные боли.

Нелеченная целиакия связана с риском развития:

  • Некоторых видов онкологии (лимфомы, аденокарцинома тонкой кишки)
  • бесплодия
  • неврологических сбоей (периферическая невропатия)
  • нехватка соединений и минералов (анемия)
  • остеопороза, 
  • болезней почек.

Терапия целиакии

Терапия этого недуга предполагает тестирование, диагностику, пересмотр пищевого рациона и включение ряда определенных добавок.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Тест на целиакию

Диагностика глютеновой болезни начинается с ее дифференциации от прочих состояний. Сюда входят, например, воспаление кишечника, пищевая непереносимость, инфекции кишечника. Клинические тесты предполагают биопсию и тест на сывороточные антитела.

Пищевой рацион: безглютеновая диета

Беспрекословное соблюдение диеты без глютена – единственный на сегодняшний день путь излечения от целиакии. Это полное исключение злаков с содержанием глютена и продуктов из этих зерновых. 

Альтернатива пшенице: злаки без содержания глютена - кукуруза, просо, рис, сорго, амарант, гречка.  

Добавки при целиакии

Добавки применяются для ликвидации нехватки ценных веществ и минералов, вызванной сбоем всасывания в кишечнике. Типичные дефициты: вит-н B12, фолиевая к-та, вит-н D, минералы Fe, Zn, Mg. Для укрепления костей вводится добавки с вит-ном D и минералом Са. 

Дисбаланс в микрофлоре кишечника лиц с целиакией предполагает включение пробиотиков. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье целиакия глютен пшеница Fe Zn Mg кишечник щитовидка диабет

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Что такое политкорректность? Это когда косоглазие называют хорошо развитым периферийным зрением.
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.