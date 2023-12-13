Целиакия: как лечить глютеновую болезнь

Триггером заболевания целиакия считается белок глютен. В результате развивается хроническое воспалительное состояние. Этот белок содержится в пшенице, ячмене, ржи. Главными стратегиями лечения целиакии являются безглютеновая диета и прием необходимых добавок.
Целиакия - это хроническое воспаление, когда в организме происходит аутоиммунная реакция на воздействие глютена (белка некоторых зерновых культур). При этом идет повреждение ворсинок кишечника, которые связаны со всасыванием необходимых веществ.
Целиакия, как и прочие аутоиммунные недуги, считается многофакторным заболеванием. Точная причина целиакии пока неизвестна. Факторами ее развития можно считать генетические, триггеры внешней среды.
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Типичные симптомы связаны с работой пищеварения и всасыванием необходимых веществ. Но у пациентов с атипичной глютеновой болезнью желудочно-кишечные симптомы могут быть слабыми или вовсе отсутствовать.
Общая симптоматика целиакии:
Не диагностированная и не леченная целиакия грозит осложнениями со здоровьем:
Некоторые состояния связаны с глютеновой болезнью
Жесткое соблюдение безглютеновой диеты - пока единственный метод терапии глютеновой болезни. Данная диета включает отказ от злаков с глютеном (пшеница, ячмень, рожь) и зерновых продуктов. Безглютеновый рацион питания устраняет симптоматику и останавливает развитие целиакии.
Альтернативой послужат зерновые без глютена: кукуруза, просо, рис, сорго, гречка, киноа.
Добавки в данном случае необходимы для устранения нехватки микроэлементов, вызванной патологией всасывания.
Типичные дефициты: витамин B12 , фолиевая кислота, витамин D , железо (Fe), цинк (Zn), магний (Mg). В придачу к этому, для оздоровления плотности костной ткани могут понадобиться добавки с вит-ном D и кальцием (Са). Систематический прием добавок поможет устранить нехватку важных веществ и микроэлементов.
Имеется гипотеза о том, что введение в рацион пробиотиков может оказаться эффективной стратегией терапии глютеновой болезни. Но потребуются дополнительные исследования на тему позитивного воздействия пробиотиков при целиакии.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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