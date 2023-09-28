Трихомониаз: Полезная информация для всех

Трихомониаз – это уникальное заболевание в полном смысле этого слова. С одной стороны, оно встречается в три раза чаще, чем сифилис, хламидиоз. Но, с другой стороны, оно часто остается без должного внимания, как со стороны врачей, так и со стороны самих больных.

Нередко женщина проходит длительное лечение уреаплазмоза-микоплазмоза, хламидиоза, кандидоза, дисбактериоза, просто «лейкоцитоза в мазках», которое изнуряет ее организм и подавляет защитные силы, но жалобы на периодические неприятные выделения, вызывающие дискомфорт, продолжаются. В общении с такой женщиной вдруг проскакивает информация, что в мазках иногда обнаруживали трихомонады, которые то исчезают, то появляются снова.

Трихомониаз это малое венерическое заболевание

Обследовался ли партнер женщины? Из ответов многих женщин узнаешь, что чаще всего сексуальные партнеры остаются в стороне от всяких обследований. И, наоборот, там где обследование партнера проводить не рационально, его посылают на десятки анализов и проводят необоснованное лечение. Трихомониаз – это типичная инфекция, передающаяся только половым путем, а значит, это малое венерическое заболевание.

Если у человека обнаружили трихомонады и диагноз трихомониаза подтвержден правильно, необходимо понять, что заражение произошло половым путем, поэтому сексуальный партнер(ы) должен быть обследован и пролечен. Большинство случаев трихомониаза у мужчин не диагностировано! Незащищенные половые отношения должны быть прекращены на период лечения. Чаще всего в лечении нуждаются оба партнера одновременно.

Распространенность трихомониаза

В мире, по данным ВОЗ, трихомониазом ежегодно болеют 170-180 млн. человек, что значительно превышает частоту заболевания гонореей и хламидиозом. В США трихомонадами заражено до 10 миллионов людей, а в Европе – 11 миллионов человек. Более 150 миллионов людей заражены в развивающихся странах. Эти показатели могут быть значительно выше (по другим данным, в мире заражено более 270 млн. человек). Фактически, это единственное венерическое заболевание, которое не подлежит регистрации и отчетности в преимущественном большинстве стран мира.

Распространенность заболевания зависит от социально-экономических условий населения и наличия своевременной высококачественной медицинской помощи, хорошей гигиены, уровня образования людей. Например, в США трихомониазом чаще заражены чернокожие жители страны.

По всему миру увеличивается уровень больных трихомониазом среди подростков, потому что многие из них ведут активную половую жизнь. Трихомонадная инфекция встречается у 29‑84 % женщин (зависит от региона), и половина этих женщин не имеет жалоб и признаков заболевания. Женщины, имеющие случайные половые связи, страдают трихомониазом в 3,5 раза чаще женщин, имеющих одного полового партнера.

В отношении трихомониаза у мужчин в медицинской литературе существует очень много пробелов: трихомонадная инфекция у мужчин почти не изучена. Последние серьезные публикации на эту тему были около 50 лет тому назад.

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Трихомонады

Трихомонадная инфекция вызывается паразитом Trichomonas vaginalis. Влагалищная трихомонада относится к простейшим, классу жгутиковых, роду трихомонад, и представляет собой подвижный одноклеточный организм.

Трихомонада – не просто паразит, а самый настоящий хищник, который поглощает бактерии (например, гонококки), клетки эпителия (влагалища, уретры) и красные кровяные тельца (эритроциты). Она же поглощается защитными клетками организма – макрофагами.

Впервые возбудитель трихомониаза был обнаружен во влагалищных мазках в 1836 году французским врачом Альфредом Донне. Поначалу он предположил связь между патологическими выделениями у женщин и этим микроорганизмом, но потом отказался от этой идеи. В течение 80 лет влагалищные трихомонады считались безвредными живыми существами, пока в 1916 году О.Хён из Германии не подтвердил связь между паразитом и трихомониазом.

Несмотря на то, что трихомонада – одноклеточный организм, ее строение довольно сложное. Форма трихомонад обычно грушевидная, но при прикреплении и взаимодействии с клетками слизистых оболочек у них появляются «щупальца» и по форме они напоминают амёб. Генетический материал трихомонад содержит около 60 000 генов, отвечающих за выработку белков. На поверхности оболочки этот паразит имеет более 300 разных белков из десяти групп протеинов.

Это важно знать, потому что именно из-за такого большого количества белков (антигенов) многие серологические тесты, особенно коммерческие, по определению антигенов и антител являются низкочувствительными.

Энергетический обмен трихомонад полностью зависит от углеводов. Трихомонады не вырабатывают многие питательные вещества, а получают их за счет разрушения клеток хозяина, в первую очередь эпителиальных клеток.

Заражение трихомонадами

К настоящему времени известно более 50 разновидностей трихомонад. В организме человека обитает три вида трихомонад (T. intestinalis, T. elongate, T. vaginalis). По поводу возможности вызывать трихомонадную инфекцию этими представителями простейших проводилось немало серьезных исследований, в том числе на женщинах-добровольцах. Оказалось, что только влагалищная трихомонада может быть возбудителем трихомониаза. Cвободно живущий в водоемах вид трихомонад не имеет никакого отношения к заболеванию трихомониазом.

Может ли трихомонадная инфекция передаваться неполовыми путями? На эту тему имеется очень много ложной и спекулятивной информации.Трихомонады быстро теряют жизнеспособность вне человеческого организма. Эти простейшие моментально погибают в 2 % мыльном растворе и очень быстро при высушивании. Крайне редко (меньше, чем в 1 % случаев) трихомонада может передаваться при контакте половых органов с влажными выделениями инфицированного человека (при использовании мочалок, влажных полотенец, грязного белья).

Возбудитель может быть жизнеспособным в течение 24 часов в моче, сперме, в воде и на влажном белье. Если на сидении в туалете есть влажные выделения инфицированного человека, то теоретически возможна передача возбудителя здоровой женщине, однако практически маловероятно, что женщина не заметит выделения на сидении унитаза.

Трихомониаз чаще встречается у мужчин и женщин, имеющих большое количество половых партнеров. Он также чаще встречается в комбинации с другими возбудителями.

Если здоровый мужчина имеет контакт с больной трихомониазом женщиной, у него есть 70% шанса заразиться этой инфекцией.

Если здоровая женщина имеет контакт с больным мужчиной, риск заражения составляет 80-100%.

Ни одна другая половая инфекция не имеет такого высоко уровня передачи возбудителя. Если учесть, что в течение нескольких дней трихомониаз протекает скрыто (инкубационный период в некоторых случаях может затягиваться больше месяца, но в среднем составляет 4-28 дней), то риск передачи трихомонад чрезвычайно высокий. У мужчин трихомониаз протекает без симптомов чаще, чем у женщин, и об этом тоже необходимо помнить.

Роль железа в жизнедеятельности микроорганизмов

У женщин развитие трихомонадной инфекции имеет зависимость от менструального цикла. Такой феномен был замечен давно, но длительный период времени его не могли объяснить по-научному. Оптимальными условиями для развития трихомонад является pH среды 5,5‑6,5, поэтому они интенсивно размножаются во время и после менструации, что связано с изменением кислотности содержимого влагалища в этот период.

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Однако дело даже не в кислотности среды, а в железе. Железо является необходимым элементом для трихомонады, в первую очередь для обеспечения ее вирулентности, которая играет очень важную роль в процессе выживаемости этого паразита. Вирулентность характеризует болезнетворность, то есть насколько микроорганизм в состоянии заражать другой организм, насколько глубоко он может внедряться в его клетки и ткани и вызывать заболевание.

Железо играет чрезвычайно важную роль в вирулентности и выживаемости всех без исключения микроорганизмов, паразитирующих в организме хозяина. Окунемся немного в биохимию, чтобы понять роль железа в организме человека и живой природе.

На нашей планете железо существует только в виде двух ионов — двухвалентного (Fe2+) и трехвалентного (Fe3+). При наличии перекиси водорода двухвалентное железо может переходить в трехвалентное, и наоборот, с образованием свободных радикалов (известная Реакция Фентона). Свободные радикалы опасны для живого организма тем, что могут провоцировать цепную реакцию других химических процессов и наносить вред клеткам и тканям. Окислительные процессы с образованием большого количества свободных радикалов – это частое явление при воспалительных процессах.

Если бы железо было в свободном состоянии в живых организмах, то оно автоматически разрушало бы эти организмы. Поэтому природа позаботилась о защите, и в живом мире железо связано с белками (протеинами).

Внутриклеточное железо связано с белком ферритином и входит в состав гемоглобина, который играет важную роль в переносе кислорода красными кровяными тельцами (эритроцитами).

связано с белком ферритином и входит в состав гемоглобина, который играет важную роль в переносе кислорода красными кровяными тельцами (эритроцитами). Внеклеточное железо связано с другим белком – трансферрином, и таким образом происходит транспорт железа по всему организму.

Все слизистые поверхности многих органов содержат белок, разновидность трансферрина — лактоферрин, который может связывать ионы железа. Существует два вида лактоферрина:

апо-лактоферрин,который не содержит железа,

холо-лактоферрин, связанный с ионами железа.

Лактоферрин имеется во всех выделениях – слюне, слезной жидкости, семени, влагалищных выделениях, молозиве и молоке, крови, околоплодной жидкости, выделениях из носоглотки и бронхов. Этот важный белок участвует в обмене железа, защитной функции , антиокислительных процессах (то есть подавляет воспалительные процессы); он имеет противораковые и противомикробные свойства, он также участвует в компенсаторных процессах при анемии беременных.

Все эти благоприятные, положительные свойства лактоферрина имеются в его свободном состоянии, то есть в состоянии апо-лактоферрина. Но как только этот белок соединяется с железом и превращается в холо-лактоферрин, он становится врагом живых клеток.

Железо не только подавляет защитные свойства лактоферрина, но оно становится легко доступным питательным веществом для многих микроорганизмов. Холо-лактоферрин помогает бактериям и паразитам размножаться и поражать новые клетки хозяина, вызывая острые и хронические инфекции. Таким образом, апо-лактоферрин – это убийца для микробов, в то время как холо-лактоферрин – это незаменимый и преданный друг микроорганизмов. Трихомонады научились использовать человеческий холо-лактоферрин для выживания и размножения в организме хозяина.

Менструальный цикл и трихомонады

Менструальная кровь – это отличный ресурс железа. Кровянистые выделения не только создают оптимальную рН среду для размножения ряда бактерий и простейших, в том числе трихомонад, но также содержат большое количество эритроцитов, которые легко разрушаются, а поэтому железо становится легко доступным источником питания и размножения для этих микроорганизмов. Если учесть, что в период менструации уровни гормонов (женских и мужских гормонов, прогестерона) понижены, это тоже понижает уровень защиты, несмотря на наличие большого количества разных видов лейкоцитов в тканях матки и других репродуктивных органов.

Менструация – это состояние пониженного иммунитета. Комбинация таких оптимальных условий приводит к активному росту многих бактерий, поэтому нередко обострение половых инфекций возникает в период менструации или же сразу после ее окончания. Интересно, что перед самой менструацией уровень железа во влагалищных выделениях чрезвычайно низкий, что повышает активность микробов-паразитов, а значит, их вирулентность в поисках источников питания.

Хотя кровянистые выделения вымывают часть микрофлоры влагалища и очищают его от «лишних сожителей», трихомонады и другие патологические микробы умеют прикрепляться к клеткам покровного эпителия и использовать появившееся железо быстро и рационально во свое же благо. В лабораторных экспериментах замечено, что у трихомонад, выращенных на средах, не содержащих железа, выработка белков понижается на 80%, а процесс размножения замедляется в 2.5 раза.

Зависимость жизнедеятельности трихомонад от уровня железа изучается многими учеными для создания лекарственных препаратов, которые могли бы блокировать использование железа паразитами или же иметь целенаправленное действие и поглощаться трихомонадами, разрушая их без разрушения клеток хозяина.

Попадая на слизистые оболочки мочеполового тракта, трихомонады фиксируются на клетках плоского эпителия слизистой оболочки и вызывают воспалительный процесс. Трихомонады выделяют во внешнюю среду гиалуронидазу, которая приводит к значительному разрыхлению тканей и проникновению в межклеточное пространство токсичных продуктов жизнедеятельности трихомонад и сопутствующей флоры.

Признаки трихомониаза

До 60 % женщин могут не иметь признаков трихомонадной инфекции. Многие женщины являются носителями трихомонад, которые в комбинации с другими микроорганизмами могут привести к возникновению острого воспаления придатков по истечению определенного периода времени.

Чаще всего женщины жалуются на обильное количество серо-желтых (гнойных), иногда пенистых выделений из влагалища, с неприятным запахом, а также на болезненное и частое мочеиспускание, зуд и жжение в области наружных половых органов.

В ряде случаев может наблюдаться отечность половых губ, стенок влагалища и шейки матки.

Эта инфекция часто встречается в комбинации с гонореей и/или хламидиозом (только в 10,5 % случаев трихомониаз протекает как моноинфекция, то есть один вредный возбудитель), что может привести к длительному течению воспаления органов малого таза и возникновению бесплодия.

У мужчин трихомонадная инфекция может вызвать воспалительный процесс в уретре. В 50% случаев всех уретритов трихомонада является единственным возбудителем этого заболевания, которое может завершиться образованием спаек мочеиспускательного канала, что в дальнейшем может привести к мужскому бесплодию. Нередко трихомониаз ассоциируется с хроническим простатитом (20% случаев).

У беременных женщин трихомонадная инфекция может быть одним из факторов риска развития преждевременных родов и преждевременного разрыва плодных оболочек. Трихомониаз также ассоциируется с рождением детей с низким весом. Во время родов в ряде случаев трихомонадная инфекция может передаться ребенку.

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Трихомониаз и другие инфекции

Связь между трихомониазом и другими опасными инфекциями, передающимися половым путем, замечена давно. Известно, что трихомонадная инфекция удваивает риск длительной (персистентной) вирусной инфекций, которая вызывается вирусом папилломы человека (ВПЧ). У женщин ВПЧ ассоциируется с развитием предракового состояния и рака шейки матки, поэтому можно убедительно сказать, что трихомониаз повышает риск развития этих патологических состояний шейки матки.

Самоочищение организма от типов ВПЧ, которые вовлечены в развитие рака шейки матки, у здоровых женщин происходит в течение 1-2 лет (в 90% случаев) – в среднем за 180 дней. У женщин с трихомониазом самоочищение организма от ВПЧ удлиняется в 2.5 раза.

Женщины, страдающие трихомонадной инфекцией, подвергаются риску заражения вирусом простого герпеса (ВПГ) в два раза больше, чем здоровые женщины.

Существуют достоверные данные, что наличие трихомониаза повышает риск инфицирования ВИЧ.

Важно понимать, что степень заражения вирусными инфекциями, передающимися половым путем, зависит во многом от состояния слизистого покрова урогенитальной системы. Здоровые клетки эпителия имеют большую силу противостояния вирусному агенту, поэтому заражение людей, не имеющих других половых инфекций, вирусными инфекциями (ВИЧ-инфекция, гепатиты, герпес и др.) происходит не так часто, несмотря на половой контакт с больным человеком. И, наоборот, уровень заражения повышается значительно, если слизистые повреждены, особенно с образованием язвочек, потому что язвы – это открытые ворота для любого вируса.

Трихомонады приводят к повреждению клеток эпителия, поэтому защитные силы слизистых оболочек резко понижаются. Трихомониаз называют кофактором в передаче ВИЧ.

Трихомониаз и бесплодие

Современные молодые люди откладывают воспроизведения потомства на многие годы – фактически до того возраста (33-35 лет), когда яичниковый резерв уменьшается значительно, сперматозоиды теряют многие здоровые качества, а генетический материал половых клеток пополняется большим количеством поломок в виде мутаций и полиморфизма.

Но не только возраст ударяет по семейным парам, желающим иметь детей. Многие мужчины и женщины страдают трихомониазом, который редко упоминается как причина бесплодия.

Американцы подсчитали, что каждый доллар, потраченный на профилактику бесплодия своевременным лечением половых инфекций сохраняет десять долларов, потраченных на госпитализацию и лечение женщин, страдающих серьезными осложнениями таких инфекций.

Хотя трихомонады не вызывают воспаление маточных труб, однако они являются кофакторами в передаче, а также в транспорте гонококков, хламидий и других микроорганизмов, которые вовлечены в воспалительные процессы органов малого таза. Риск возникновения непроходимости маточных труб при наличии трихомонад повышается почти в два раза. Если у женщины наблюдаются повторные эпизоды трихомониаза, риск трубного бесплодия повышается в шесть раз.

Трихомонадная инфекция встречается у бесплодных женщин в почти шесть раз чаще, чем у беременных женщин. У 10% бесплодных мужчин имеются трихомонады. Эти паразиты значительно понижают подвижность и жизнеспособность сперматозоидов, изменяют вязкость семенной жидкости.

Трихомониаз часто сопровождается влагалищным дисбактериозом (фактически поддерживает его), негативно влияет на заживление послеоперационных рубцов, сопутствует образованию нагноений (абсцессов) и свищей.

Таким образом, трихомонадная инфекция – это серьезное венерическое заболевание, на которое следует обращать внимание вовремя для своевременного лечения.

Диагностика трихомониаза

Осмотр наружных половых органов, влагалища и шейки матки женщины не является достоверным методом диагностики, хотя выделения при наличии трихомониаза имеют специфический неприятных запах, пенистость или же могут быть обильными, зеленовато-гнойного цвета.

При хроническом течении трихомонадной инфекции происходят изменения слизистых покровов шейки матки и влагалища – возникают точечные покраснения эпителия, которые представляют собой маленькие кровоизлияния в тканях плоского эпителия.

Поэтому при осмотре окраска шейки матки напоминает клубнику (точечный кольпит), что называют «признаком клубники».

У мужчин признаков трихомониаза и того меньше, поэтому помимо физического осмотра, важно провести ряд лабораторных исследований.

Все методы диагностики условно можно разделить на три группы – старые, новые и новейшие. У каждого метода диагностики есть свои преимущества и недостатки. Оценка этих методов производится через чувствительность (меньше ложно отрицательных результатов) и специфичность (меньше ложно положительных результатов) по отношению к выявлению инфекционного возбудителя.

В представленной ниже таблице приведены данные чувствительности и специфичности имеющихся методов диагностики трихомониаза.

Название метода Время проведения Чувствительность (%) Специфичность (%) Старые методы: Нативный мазок 1-2 мин 36-60 70-90 Окрашенный мазок 5-10 мин 30-60 Цитологический мазок 10-20 мин 36-55 90 Цитологический мазок на жидкостной основе 10-20 мин 61-96 99 Культивирование на агаре 2-6 дней > 90 > 90 Новые методы: Культивирование на бульоне 2-7 дня 85-95 95-100 Тест на запах 1 мин - - XenoStrip-Tv 10 мин 66 100 Новейшие методы: Скоростной антигенный тест 10 мин 83-90 98-100 ПЦР Несколько часов или дней 64-98 94-100 Неамплификационный VPIII тест 30-60 мин 50-90 90-99 Нуклеиново-кислотный амплификационный тест (NAAT) Несколько часов 88-98 98 Амплификационный тест (ТМА) Несколько часов 97-98 98-99

Не все эти методы используются в постсоветских лабораториях. Чувствительность теста часто зависит от материала, который был взят для анализа. Преимущество необходимо отдавать влагалищным выделениям и соскобу у женщин, и выделениям и соскобу из уретры у мужчин. Мазок выделений с использованием раствора калия помогает определить неприятный (рыбный) запах, что может наблюдаться при трихомониазе, однако он используется очень редко в современной практике.

Микроскопическое исследование выделений (свежие нативные мазки и окрашенные мазки) позволяет обнаружить трихомонады, а также наличие большого количества измененных лимфоцитов. Чем больше лимфоцитов, тем более выражен инфекционный процесс. Часто при трихомониазе находят другие виды микроорганизмов – коккобациллы.

Цитологические мазки (по Папаниколау) или же жидкостные цитологические мазки – это неплохой метод диагностики. Довольно часто врачи-лаборанты не указывают на наличие трихомонад, однако в заключении пишут: «Выявлены атипические клетки эпителия. Исключить трихомонадную инфекцию». Это прекрасная подсказка для лечащего врача и должна быть принята во внимание.

При отрицательных результатах исследования трихомонады могут быть обнаружены с помощью культивирования отделяемого из уретры, влагалища, секрета простаты и спермы. Культуральный метод имеет большую ценность для распознавания атипичных форм с целью диагностики трихомониаза и для контроля лечения, он также считается «золотым стандартом» диагностики.

Серологические методы диагностики становятся очень популярными, но они должны дополнять, а не заменять другие методы диагностики трихомониаза.

Трихомонады имеют чрезвычайно большое количество белков на поверхности оболочки (антигены), поэтому определение антител к ним – это скорее экспериментальный метод диагностики, чем достоверный практический метод.

Имея такой большой выбор в диагностике трихомониаза, большинство случаев этого заболевания остается все же недиагностиванным у людей, посещающих лечебные учреждения. В большинстве этих учреждений нет четких алгоритмов обследования. Обычно врачи посылают больных сразу на несколько тестов, или же только на серологические тесты. Результаты анализов часто противоречат друг другу, врачи не знают, как их интерпретировать, поэтому одни назначают лечение наобум, другие же ничего не назначают вообще, третьи игнорируют обследование и лечение партнера.

Рациональный подход в диагностике трихомониаза

Прогрессивная медицина руководствуется принципом рациональности: как при наименьших затратах времени и финансов провести точную диагностику заболевания.Такой принцип учитывает не только чувствительность и специфичность разных методов диагностики, но и стоимость каждого метода, скорость проведения и обязательно безопасность для человека, проходящего обследование (чем меньше тест инвазивный, то есть чем меньше в тело вводятся иглы, системы, аппараты, препараты и т.п, тем тест безопаснее). Для диагностики трихомониаза тоже существует рациональный алгоритм обследования, который позволяет избежать лишние расходы (не важно из чьего кармана), лишние ошибки в диагностике, лишний стресс для человека и лишнюю трату времени (чужой жизни тоже).

Правила рационального подхода в диагностике трихомониаза следующие:

1. Физический осмотр больного (гинекологический у женщин) и забор материала на исследование – нативный (свежий или влажный) мазок из влагалища у женщин и из уретры мужчин. Почему нативный мазок, несмотря на его невысокую чувствительность? Потому что это самый дешевый метод диагностики, как и самый быстрый: осмотр выделений под микроскопом необходимо провести в считанные минуты. Если в нативном мазке выявлены трихомонады, дополнительное обследование не обязательно. Конечно же, необходимо учитывать жалобы и результаты осмотра.

2. Если результат нативного мазка отрицательный, можно провести тест на скоростное определение антигена или один из амплификационных тестов. Такие тесты стоят дороже, но результат можно получить в течение 10-30 минут или нескольких часов (в ряде лабораторий в течение нескольких дней). Если результат положительный, можно назначить лечение.

3. Если результат скоростной диагностики отрицательный, большинство врачей рекомендует воспользоваться культивированием при наличии жалоб и признаков трихомонадной инфекции.

Использование большего количества диагностических методов для постановки диагноза трихомониаза не рекомендуется. Конечно же, у каждого врача могут быть свои принципы диагностики трихомониаза, однако увлечение перестраховкой не должно доминировать в обследовании и лечении.

Лечение трихомониаза

Вплоть до 1960 года, пока на рынке не появился 5-нитроимидалол (метронидазол), лечение трихомониаза было чаще неуспешным, чем успешным. Чуть позже на рынке появились другие препараты из группы 5-нитроимидазолов — орнидазол, тинидазол, секнидазол, которые начали применяться в лечении трихомонадной инфекции.

Современные постсоветские схемы включают длительный прием таблетированных препаратов метронидазола (трихопола), причем в очень высоких дозах. Помимо этого препарата врачи назначают еще один дополнительный препарата из той же группы нитроимидазолов, даже тот же метронидазол, но под другим названием (другого производителя). Плюс антибиотики, противогрибковые препараты, целый список витаминов и БАДов, свечи, ванночки, спринцевания, «промывание» уретры, мочевого пузыря, матки и даже микроклизмы.

Большинство людей не выдерживает таких схем лечения, потому что уже на второй день приема лекарств у многих появляются тошнота, рвота, боли в печени, расстройство пищеварения и многие другие побочные эффекты. Женщины устойчивее мужчин, поэтому стойко «добивают» назначенный курс, чтобы потом втянуть себя в многомесячную борьбу с другими появившимся проблемами со здоровьем.

Доказано, что лечение трихомониаза никогда не требовало и не требует удвоения, утроения, многократного увеличения как дозы, так и времени приема лекарств, да и комбинации каких-то лекарств вообще.

Самым популярным и довольно эффективным методом лечения трихомонадной инфекции вот уже более 30 лет является применение метронидазола вовнутрь. Местное лечение в виде влагалищных таблеток и свечей может быть недостаточным, так как трихомонады поражают не только слизистую влагалища, но и бартолиновые железы, уретру.

Многочисленные исследования показали, что применение единичной дозы препарата имеет такой же уровень полного излечения, как и использование других режимов (3-5-7 дней лечения), поэтому все чаще врачи пользуются ударной дозой метронидазола для лечения трихомониаза. Ударная единичная доза метронидазола (трихопола) составляет 2 грамма – и не более. Можно принимать по 250 мг (1 таблетка) трихопола два раза в день в течение 5 дней.

Многие наши врачи не знают, что если трихомонады чувствительны к метронидазолу, то 2 граммов препарата вполне достаточно для выздоровления. Если трихомонады не чувствительны к метронидазолу, то после назначения даже супер-доз, эффекта в лечении не будет, но у больного возникнет немало серьезных осложнений из-за лечения. Поэтому такое перегибание палки в лечении трихомониаза основано на слишком устарелых советских схемах.

Многие инфекции в современной медицине успешно лечатся ударными единичными дозами препаратов, которые переносятся легко и по эффективности не уступают длительным курсам лечения, но имеют меньше побочных эффектов. Полное излечение наблюдается в 90-95% случаев после применения единичной дозы метронидазола. В течение 48 часов после применения метронидазола человек не должен принимать алкоголь из-за возможного развития антабусной (дисульфирамовой, тетурамовой) реакции, которая проявляется в виде учащенного сердцебиения, недомогания, тошноты, рвоты. Метронидазол также вызывает ощущение сухости во рту и нередко окрашивание мочи по типу мясных помоев.

Рецидивы трихомониаза

Почему же не происходит выздоровление у всех без исключения людей? Впервые устойчивость (резистентность) трихомонад к метронидазолу была обнаружена в 1962 году – через несколько лет после появления лекарства. Длительный период времени альтернативного лекарственного препарата не было, назначение больших доз метронидазола или повторных курсов к выздоровлению не приводило, и это вызывало у врачей некоторый страх и чисто профессиональную неприязнь к этому возбудителю (точно так же, как сейчас многие врачи чрезвычайно агрессивно борются с уреаплазмой или хламидией).

Если не происходит желаемого выздоровления, необходимо ответить на несколько вопросов:

1. Обследовался ли сексуальный партнер(ы) на наличие трихомонад в его организме?

2. Проводилось ли одновременное лечение партнера?

3. Была ли ограничена половая жизнь в период лечения и использовались меры профилактики (презервативы)?

4. У больного устойчивый штамм трихомонад или повторное заражение от партнера (ов)?

Устойчивость трихомонад к метронидазолу встречается не часто. Если она заподозрена (от момента лечения до момента обнаружения трихомонад повторно у человека не было половых контактов, например), назначается тинидазол — нитроимидазол второго поколения, в виде одноразовой дозы (2 грамма). Он также эффективен в лечении амебиаза. Реже назначаются повторные курсы метронидазола, обычно в чуть большей дозе и в течение 5-14 дней.

Людям свойственно скрывать важную информацию от врачей, когда речь идет об их интимной жизни, даже если существует серьезная опасность для здоровья человека. В передаче половых инфекций всегда возникает цепь взаимосвязей: возбудитель-женщина-возбудитель-мужчина-возбудитель-женщина-возбудитель-мужчина-возбудитель и т.д. Поэтому очень важно вовремя прервать эту цепочку передачи инфекционного агента.

Рецидивы трихомонадной инфекции, как и других половых инфекций – это чаще всего не проявление неэффективности лечения. Основная причина появления повторных случаев трихомониаза – это существование все той же прочной цепочки передачи инфекции.

Лечение трихомониаза у беременных женщин

В отношении лечения беременных женщин, носителей трихомонады, сейчас появилось много противоречий. Клинические исследования в ряде крупных лечебных центров мира показали, что лечение трихомониаза метронидазолом не понижает частоту преждевременных родов у женщин, у которых трихомониаз протекает без симптомов. Современные рекомендации гласят, что беременная женщина, независимо от того, есть у нее жалобы и признаки трихомониаза, должна пройти лечение этой инфекции.

Однако, в 2001 году в научно-медицинских кругах появилась публикация, которая утверждала, что у женщин, которые прошли лечение трихомониаза метронидазолом, уровень преждевременных родов выше, чем у тех, кто не проходил лечение. Поэтому другие рекомендации предлагали противоположное: у беременных женщин без жалоб диагностику трихомониаза проводить не нужно.

Более детальное изучение американского клинического исследования, на основании которого была опубликована эта статья, показало, что для лечения трихомониаза врачи использовали 8 граммов метронидазола, когда стандартная безопасная доза для беременных женщин составляет 2 грамма, лечение было назначено с опозданием в 4 недели после диагностики трихомониаза, обычно во втором триместре беременности.

Исследование не было завершено, потому что врачи посчитали, что применение метронидазола для предотвращения преждевременных родов является неэффективным и сопровождается побочными эффектами.

Большинство врачей все же придерживается мнения, что трихомониаз у беременной женщины должен быть диагностирован и пролечен вовремя, потому что необходимо учитывать другие негативные последствия трихомонадной инфекции, в первую очередь ее взаимосвязь в передаче ряда серьезных половых инфекций. Метронидазол не является тератогеном, то есть не вызывает пороки развития и гибель эмбриона. Это вполне безопасный препарат и может применяться при необходимости и в первой половине беременности.

Лечение сексуального партнера

Должен ли лечиться партнер (мужчина), если у него нет признаков трихомонадной инфекции? Правильный ответ: да, мужчина должен пройти обследование и лечение незамедлительно.

Во время лечения необходимо избегать незащищенных половых контактов.

Если учесть дороговизну и время обследования, не проще ли сексуальному партнеру назначить одновременно ударную дозу лекарства заочно? Большинство врачей так и делает, хотя это перечит обязанностям врача не назначать лечение заочно, а только после сбора жалоб, осмотра и обследования человека.

И нередко случается следующее: женщина приходит домой после посещения врача и говорит своему мужчине, что он должен принять эти таблетки, потому что она лечится от какой-то там инфекции, и таковы схемы лечения. Примет мужчина эти таблетки или нет, неизвестно. Он может даже не поинтересоваться названием заболевания. Поэтому серьезность диагноза трихомониаза, который является венерическим заболеванием, а не простудным или еще каким-то, теряется и не воспринимается сексуальными партнерами надлежащим образом.

Контроль эффективности лечения

Многих людей интересует вопрос, как узнать, что человек выздоровел и больше не заразен. Как это ни звучит неправдоподобно, трихомониаз – это само-излечивающася болезнь (как и ВПЧ-инфекция, и хламидиоз).

У людей, не проходящих лечение, трихомониаз обычно длится до 4 месяцев у мужчин и до 5 лет у женщин.

У женщин трихомонады находят в среднем в течение 12 недель.

Около одной трети женщин все же обратится за помощью из-за появившихся признаков трихомонадной инфекции.

У почти трети женщин трихомониаз само-излечится без лечения.

Но даже в такой полу-оптимистической картине избавления от половой инфекции существует несколько «но».

Во-первых, о возможном самоизлечении можно говорить только в том случае, если у зараженного человека длительный период нет половых связей.

Во-вторых, всегда важно помнить, что процесс выздоровления зависит от защитных сил организма и образа жизни человека.

В-третьих, при наличии других половых инфекций самопроизвольное выздоровление практически невозможно.

И, в-четвертых, трихомонадная инфекция может быть длительной или персистентной в ряде случаев.

Поэтому всегда лучше пройти лечение, чем надеяться на силу и помощь природы.

Устойчивость трихомонад к метронидазолу наблюдается только у 5% людей, но когда именно необходимо проходить контрольное обследование, четких рекомендаций нет.

Большинство врачей предлагает для контрольной диагностики использовать ПЦР или ТМА через две недели после лечения, так как нативный мазок и культивирование могут быть отрицательными несколько недель и даже месяцев после лечения. Это объясняется тем, что для выделения культуры необходима определенная концентрация трихомонад в материале, а после лечения количество трихомонад может быть значительно уменьшено. В мазке количество трихомонад тоже может быть низким и поэтому не замеченным при просмотре.

Многие врачи рекомендуют провести ПЦР или ТМА несколько раз подряд в течение 3-6 месяцев (один раз в месяц).

На момент наличия признаков острой инфекции половые акты часто сопровождаются выраженным дискомфортом и болью, поэтому не желательны до тех пор, пока воспаление не утихнет.

Незащищенные половые акты, то есть без презервативов, с учетом того, что сексуальный партнер здоров, рекомендованы только после подтверждения полного выздоровления, обычно не раньше двух недель после завершения лечения (до получения результатов контрольного анализа). Некоторые врачи советуют пользоваться презервативами от 3 до 6 недель.

Планирование беременности в период лечения и контроля выздоровления не желательно.

Профилактика трихомониаза заключается в здоровых сексуальных отношениях, которые подразумевают также использование презервативов, если состояние здоровья полового партнера неизвестно. Соблюдение строгой личной гигиены тоже защитит от заражения этим паразитом.опубликовано econet

Автор Елена Березовская

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