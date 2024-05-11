Трифала: одно из самых мощных и действенных аюрведических средств

Трифала – это аюрведическое лекарственное средство, представляющее собой сочетание трех растений, произрастающих в Индии: амалаки, харитаки и бибхитаки. И оно обладает уникальными полезными свойствами.

Лекарственное средство трифала

В состав лекарства входят растения

индийский крыжовник (амла) – источник витамина С, стимулирует иммунную систему, обладает антиоксидантными свойствами, оказывает сильное тонизирующее воздействие на печень, ускоряет выведение токсинов;

ягоды харитаки – нормализует артериальное давление, улучшает работу пищеварительного тракта, устраняет запоры, нормализует сахар в крови;

бибхитаки – омолаживает организм, исцеляет болезни печени и сердца, улучшает рост волос и зрение.

Это комплексное средство обладает мощным очищающим воздействием. С его помощью ускоряется выведение шлаков и токсических веществ, улучшается кровоток. Благодаря запуску естественной детоксикации организма, снижается показатель холестерина и артериальное давление. Трифала способствует регенерации, подпитывает и оздоравливает ткани, восстанавливает работу органов пищеварения и репродукции.

Применение трифалы

Для оздоровления волос – укрепляет корни волос, останавливает их выпадение, замедляет появление седины.

Для кожи – очищает кожу и восстанавливает баланс. Обладает антибактериальными и заживляющими свойствами. Предотвращает покраснения кожи, высыпания, шелушения.

Для зрения – восстанавливает остроту зрения, снимает напряжение и нормализует глазные функции.

Для пищеварения – улучшает абсорбцию, налаживает работу кишечника.

Для снижения веса – способствует усвоению питательных веществ и помогает своевременному опорожнению.

Для детоксикации – стимулирует желчеобразование и перистальтику кишечника.

Для борьбы с воспалениями – уменьшает воспалительные процессы, развивающиеся из-за плохого иммунитета и недостатка витаминов в организме.

Рекомендации по применению

Обычно порошок трифалы рекомендуют употреблять ежедневно по 1,5 ч. ложки, растворяя в стакане горячей воды или сока. Можно добавлять немного меда, коричневого сахара, имбиря или острого перца.

Бесконтрольное употребление трифалы может привести к диарее, обезвоживанию организма, метеоризму, проблемам со сном, скачкам сахара и холестерина. Препарат нельзя употреблять беременным женщинам.опубликовано econet

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