Трифала: одно из самых мощных и действенных аюрведических средств

Трифала – это аюрведическое лекарственное средство, представляющее собой сочетание трех растений, произрастающих в Индии: амалаки, харитаки и бибхитаки. И оно обладает уникальными полезными свойствами.
Лекарственное средство трифала
В состав лекарства входят растения
индийский крыжовник (амла) – источник витамина С, стимулирует иммунную систему, обладает антиоксидантными свойствами, оказывает сильное тонизирующее воздействие на печень, ускоряет выведение токсинов;
ягоды харитаки – нормализует артериальное давление, улучшает работу пищеварительного тракта, устраняет запоры, нормализует сахар в крови;
бибхитаки – омолаживает организм, исцеляет болезни печени и сердца, улучшает рост волос и зрение.
Это комплексное средство обладает мощным очищающим воздействием. С его помощью ускоряется выведение шлаков и токсических веществ, улучшается кровоток. Благодаря запуску естественной детоксикации организма, снижается показатель холестерина и артериальное давление. Трифала способствует регенерации, подпитывает и оздоравливает ткани, восстанавливает работу органов пищеварения и репродукции.
Применение трифалы
Для оздоровления волос – укрепляет корни волос, останавливает их выпадение, замедляет появление седины.
Для кожи – очищает кожу и восстанавливает баланс. Обладает антибактериальными и заживляющими свойствами. Предотвращает покраснения кожи, высыпания, шелушения.
Для зрения – восстанавливает остроту зрения, снимает напряжение и нормализует глазные функции.
Для пищеварения – улучшает абсорбцию, налаживает работу кишечника.
Для снижения веса – способствует усвоению питательных веществ и помогает своевременному опорожнению.
Для детоксикации – стимулирует желчеобразование и перистальтику кишечника.
Для борьбы с воспалениями – уменьшает воспалительные процессы, развивающиеся из-за плохого иммунитета и недостатка витаминов в организме.
Рекомендации по применению
Обычно порошок трифалы рекомендуют употреблять ежедневно по 1,5 ч. ложки, растворяя в стакане горячей воды или сока. Можно добавлять немного меда, коричневого сахара, имбиря или острого перца.
Бесконтрольное употребление трифалы может привести к диарее, обезвоживанию организма, метеоризму, проблемам со сном, скачкам сахара и холестерина. Препарат нельзя употреблять беременным женщинам.опубликовано econet
*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
,
чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!
Добавить комментарий