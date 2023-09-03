Тревожные признаки: Как определить у себя гормональный сбой

Симптомы гормонального сбоя и что с этим делать - расскажет наша статья. А также вы узнаете рецепты травяных отваров, которые помогут облегчить болезненное состояние в этот период.

Подавляющее большинство женщин в определенные периоды жизни сталкиваются с некоторыми проблемами, которые связаны с работой организма, вызванные, в свою очередь, изменениями в активности эндокринных желез, вырабатывающих такие важные для нас гормоны. Как же отличить настоящий гормональный сбой от простого недомогания?

Гормональный сбой у девушек

Итак, для начала поговорим о нежном возрасте. В период формирования репродуктивной системы, когда девочка превращается в девушку, в организме наблюдается самая настоящая гормональная буря.

Тревожный звоночек: нерегулярная менструация или ее полное отсутствие в 14-16 лет.

Если в этот возрастной период еще не установились месячные, случаются один раз в несколько месяцев, или же отсутствуют совсем, то это говорит о том, что в организме девушки вырабатывается недостаточное количество половых гормонов, или даже их нет.

Другие показатели данной патологии:

- недоразвитие молочных желёз;

- чрезмерная или недостаточная волосатость.

Тревожный звоночек: чересчур затянулся период роста.

- у молодых девушек, организм которых испытывает недостаточную выработку половых гормонов, не закрываются отделы роста в трубчатых костях, поэтому они продолжают расти даже тогда, когда рост их сверстниц остановился;

- у таких девушек часто чрезмерно длинные ноги и руки, а во всей внешности проглядывается инфантильность;

- зачастую у таких девушек очень хрупкое и худое телосложение, так как нормальное отложение жировой ткани у них нарушено.

Для того, чтобы установилась менструальная функция, необходим нормальный вес, хотя бы 48 килограммов. Если вес опускается ниже этой отметки, то в менструальном цикле появляются сбои. Об этом важно помнить тем молодым девушкам, которые стремятся соответствовать моделям из глянцевых журналов. Хрупкие и длинноногие модели зачастую страдают от серьезных нарушений половой функции.

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Гормональный сбой: симптомы

Что же делать?

1. Необходимо пройти УЗИ с целью убедиться в том, что все внутренние половые органы нормально развиты.

2. Сдать кровь на проверку гормонов. Недостаток необходимых гормонов может спровоцировать недоразвитость матки и другие опасные недуги. Важно пройти лечение.

3. Начать принимать препараты цинка. Данный микроэлемент участвует в активности ферментов, которые обеспечивают выработку большого количества важнейших гормонов, и в первую очередь половых. По этой причине недостаток цинка сразу сказывается на менструальном цикле, половой функции и сексуальности.

4. Соблюдать селено-цинковую диету, которая поможет отрегулировать половую функцию.

В чем содержится цинк?

- тыквенные семечки

- устрицы

- овсяные хлопья

- черника

Самые богатые селеном продукты – это фисташки и кокос, немного в меньшем количестве селен присутствует в чесноке и сале.

Также можно принимать и пищевые добавки с этими элементами, которые должен назначить доктор. Такие добавки, помимо прочего, снижают склонность к депрессиям, уменьшают нервозность, перепады настроения, а также стимулируют иммунитет.

Гормональный сбой у женщин

Теперь поговорим о возможных гормональных сбоях у женщин бальзаковского возраста.

Период, когда организм женщины переходит в поздний репродуктивный цикл, является самым проблематичным даже для тех представительниц прекрасного пола, у кого нет проблем со здоровьем. Именно в этом возрасте начинают появляться первые тревожные звоночки, которые необходимо не только не пропустить, но и верно трактовать.

Тревожный звоночек: регулярные пробуждения в 4-5 утра. Женщина вполне себе хорошо засыпает, хорошо спит, но подъем в такое раннее время говорит о том, что начались возрастные изменения. Когда мы просыпаемся с петухами, наш организм дает нам знать, что половые гормоны начали вырабатываться в меньшем количестве.

Тревожный звоночек: предменструальный синдром усиливается.

- если раньше критические дни проходили легко, то теперь за неделю до менструации у вас происходят резкие изменения настроения, болят и набухают грудные железы;

- в суставах появилась ревматическая боль;

- обострились болезни печени и поджелудочной железы;

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Признаки гормонального сбоя

Причина кроется в том, что происходят колебания гормонального фона, вызванные недостатком эстрогенов.

Тревожный звоночек: забывчивость и невнимательность. Часто эти особенности вгоняют женщину в настоящую депрессию, ее начинают преследовать мысли о том, что жизнь не удалась.

В действительности судьба тут совсем ни при чем. Все дело в том, что вырабатываемые яичниками гормоны служат своеобразным допингом для нашей нервной системы, а в этот период их очень не хватает.

Что же делать?

1. Начать пить отвары из трав, увеличить в своем рационе количество вегетарианской пищи.

2. За неделю перед приходом критических дней попробуйте пить настойку из травы полыни, ландыша, лапчатки гусиной и чистотела.

Расскажем вам о некоторых сборах, которые окажут вам помощь при предменструальном синдроме.

Настой №1

Возьмите по одной столовой ложке цветов синего василька, травы руты душистой, душицы обыкновенной, 1 чайную ложку березовых почек и 500 мл воды. Всю смесь залейте кипятком и дайте настояться в течение 1 часа. Принимайте по полстакана несколько раз в день вместо чая. Начните принимать настой за 1-2 недели перед приходом менструации.

Настой №2

Смешайте равное количество сухих измельченных листьев мяты, цветов ромашки и корень валерианы. Перемешайте и 1 столовую ложку сбора залейте стаканом кипятка. Дайте настояться полчаса, процедите. Пейте трижды в день по 2 столовые ложки после еды.

Настой №3

Смешайте по одной столовой ложке цветов аптечной ромашки, травы хвоща полевого, травы лекарственной вербены с 2 столовыми ложками плодов коричневого шиповника. Залейте смесь 1 литром воды и нагревайте на водяной бане около 15 минут. Дайте настояться 1-2 часа, процедите. Принимайте отвар за пару дней до начала критических дней как чай несколько раз в день, можно с добавлением меда.

Настой №4

Смешать 1 столовую ложку корневищ женьшеня с 2 столовыми ложками корневищ с корнями лекарственной валерианы. Залить смесь 0,5 л кипятка, дать настояться полчаса, процедить. Смешать настой с 300 мл сухого красного вина и на слабом огне греть около 10 минут. За две недели до прихода критических дней начинать принимать по 2 чайные ложки за десять минут до еды три раза в день.

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Настой №5

Это успокоительный настой. Чтобы его сделать смешайте по 1 столовой ложке цветов аптечной ромашки, цветов белой яснотки с 3 столовыми ложками травы гусиной лапчатки. Перемешайте и залейте 0,5 л кипятка. Дайте настояться в термосе в течение 1 часа, процедите. Принимайте теплый напиток мелкими глотками в течение дня.

Настой №6

При болезненной менструации сделайте настой мелиссы (20г травы залейте 0,2 л кипятка). Принимайте 5-6 раз в день по 1 столовой ложке.

Материалы носят строго ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением, оно опасно для жизни. Обращайтесь к специалисту по поводу применения любых методов лечения и лекарственных препаратов.опубликовано econet

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