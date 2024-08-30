Тревожные признаки дефицита витамина А и способы его восполнить

Витамин А имеет две формы. Активная форма (ретинол) содержится в продуктах животного происхождения, а провитамин А (бета-каротин) есть в растительных продуктах. В организме человека ретинол накапливается в печени и освобождается по мере необходимости. Этот микроэлемент имеет важное значение для поддержки здоровья, а при дефиците ретинола возникают различные проблемы.

Витамин А ускоряет процессы окисления, нормализует в крови уровень сахара, ускоряет восстановление эпителиальных клеток, препятствует появлению злокачественных новообразований, защищает организм от негативного действия свободных радикалов и укрепляет иммунитет. Дефицит витамина в любом случае отрицательно влияет на здоровье, а в тяжелых случаях иммунитет снижается настолько, что организму сложно бороться даже с простыми простудными заболеваниями.

Признаки острой нехватки витамина A

Тем, у кого наблюдается высокий риск развития нехватки ретинола нужно особенно тщательно следить за здоровьем. Прежде всего, это касается людей, которые придерживаются строгих диет (в частности, вегетарианской), имеют заболевания, препятствующие накоплению в организме A витамина и алкогольную зависимость.

Сигналы нехватки витамина А в организме

1. Нарушение зрения в ночное время.

Витамин A принимает участие в выработке родопсина – главного зрительного пигмента. При отсутствии такого пигмента зрение ухудшается, особенно, при недостаточном освещении. Если при наличии такого признака не предпринять срочные меры по восполнению дефицита ретинола, то зрение ухудшатся и в дневное время.

2. Появление на глазу пятна Бито.

Если витамина не хватает, то конъюктивные клетки трансформируются из слизистых в кожные, а происходит нарушение зрения и появляется пятно Бито. Если удастся быстро восполнить нехватку витамина, то избавиться от пятна можно за пару недель.

3. Ксероз роговицы.

В данном случае нарушается процесс слезоотделения, конъюктивы и роговицы становятся сухими, повышается риск развития инфекционных глазных болезней, а в тяжелых случаях может возникнуть слепота.

4. Язвы на роговицах.

Недостаток витамина приводит к тому, что роговицы становятся очень тонкими и на их поверхности появляются язвы, в тяжелом случае образуется бельмо. Несвоевременное решение проблемы может привести к рубцеванию и отслоению роговицы, а также полной атрофии глазного яблока.

5. Повышенная сухость кожи и слизистых оболочек.

Недостаток ретинола вызывает нарушения в работе потовых и сальных желез, а также оказывает кератинизирующее воздействие на кожу. Если не предпринимать никаких мер, то на коже лица образуются ороговевшие участки, а губы покроются микротрещинами.

6. Перхоть и выпадение волос.

Витамин A нормализует работу сальных желез, расположенных на волосистой части головы и выработку кератина. А если витамина недостаточно, волосы истончаются и выпадают, а на коже головы появляется перхоть.

7. Повышенная ломкость ногтей.

Если кожа вокруг ногтевой пластины стала слишком сухой, сама пластина расслаивается, на ее поверхности образуются борозды, значит, организму не хватает витамина A.

8. Кровоточивость десен и снижение прочности зубной эмали.

Поскольку ретинол участвует в процессе образования костной ткани, то при его дефиците зубная эмаль быстро тускнеет и разрушается, десна становятся рыхлыми и часто воспаляются.

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Как восполнить недостаток ретинола

При незначительном дефиците микроэлемента достаточно нормализовать питание, включив в рацион следующие продукты:

говядину и курятину;

яичные желтки;

печень трески;

масло сливочное;

натуральное молоко;

свежие овощи (морковь, тыкву, капусту, красный перец);

фрукты (абрикос, персик, дыню);

листовую зелень.

Но лучше обратиться за консультацией к врачу, который даст вам четкие рекомендации касательно вариантов восполнения дефицита ретинола с учетом особенностей вашего организма. Не стоит заниматься самолечением, поскольку превышение допустимой нормы данного витамина может привести к крайне неблагоприятным последствиям, в частности, к повышению концентрации в организме воспалительных белков, огрубению кожи и увеличению печени в размере.опубликовано econet

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