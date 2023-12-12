Тревожные признаки дефицита калия и способы его восполнить

Человеческое тело – сложный и удивительный механизм, для нормального функционирования которого требуются питательные вещества, содержатся которые в продуктах питания. Особенно важен для организма калий, поскольку именно этот микроэлемент отвечает за работу мышц и сердца, поддерживает кислотно-щелочной баланс, укрепляет кости, предотвращает повреждение кровеносных сосудов и мозговых клеток.

Продуктов-источников калия масса: авокадо, арбузы, дыни, бананы, апельсины и прочие. Дефицит этого микроэлемента приводит к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому важно поддерживать оптимальный уровень калия в организме. Суточная норма составляет в пределах 2-2,5 г.

Симптомы нехватки калия

На дефицит этого микроэлемента указывают следующие признаки:

постоянная усталость, даже при достаточном количестве сна;

головокружение, частые обмороки;

повышенное давление;

мышечная слабость, судороги;

низкая скорость сердцебиения без явной причины;

запор;

онемение конечностей.

Какие продукты содержат калий

Продукты, содержащие калий, делятся на несколько групп, в зависимости от концентрации данного микроэлемента:

низкокалиевые (на 100 г продукта 100 мг компонента);

среднекалиевые (на 100 г продукта 150-200 мг K);

высококалиевые (на 100 г продукта 260-400 мг компонента);

насыщенные (на 100 г продукта больше 400 мг K).

Наибольшее количество калия содержится в бобовых, орехах, сухофруктах, специях и пряностях. Также много этого микроэлемента находится в овощах, фруктах и ягодах: картофеле, помидорах, огурцах, кабачках, тыкве, редисе, арбузах, дынях, абрикосах, хурме, яблоках, цитрусовых, бруснике, смородине. Достаточно калиевых запасов имеют и продукты животного происхождения: мясо кролика, печень, яйца, молоко, морепродукты.

Но необходимо учесть, что содержащие калий продукты следует правильно готовить. К примеру, в процессе замачивания или термической обработки микроэлемент из продукта быстро переходит в воду. После варки продуктов большая часть калия остается в отваре. Продукты растительного происхождения лучше употреблять в свежем виде либо запекать. Также стоит учесть, что серьезные физические нагрузки ускоряют процесс вымывания калия из организма. Восполнить нехватку микроэлемента можно не только посредством потребления продуктов питания, но и приема биологически активных добавок.опубликовано econet

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