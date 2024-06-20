Тревога: 10 физических признаков этого состояния

Несмотря на то, что тревога является психическим расстройством, нельзя забывать, что наши эмоции тесно связаны с физиологией. В этой статье вы узнаете 10 физических признаков тревоги.

Тревога — это психическое расстройство, которое описывают как непроизвольную реакцию ожидания на внутренние или внешние раздражители. Это могут быть наши собственные мысли или определенные ситуации из повседневной жизни. Тревога — это совокупность физических и психических реакций, которая проявляются, как правило, в стрессовых ситуациях, в случае возникновения какой-либо опасности или при гормональных изменениях в организме.

10 признаков проявления тревоги

Боль в груди

«Ком» в горле и затрудненное дыхание

Чрезмерное потоотделение

Боль в плечах и шее

Расстройства пищеварения

Кожные заболевания

Покалывание в мышцах

Бессонница и тревога

Боль в области глаз

Мигрени

У каждого тревога проявляется по-разному (как и все другие чувства), в зависимости от раздражителя и способности управлять эмоциями.

Приступы тревоги в большинстве своем скоротечны. Однако у некоторых пациентов это состояние становится хронической проблемой. Хуже всего то, что многие просто игнорируют это и не принимают каких-либо мер, чтобы справиться с тревогой и предотвратить последствия, которые она вызывает в организме.

По этой причине очень важно знать предупреждающие сигналы и обращать на них внимание, даже если они кажутся чем-то обычным.

Сегодня мы хотим поделиться с вами 10 основными признаками проявления тревоги, будьте бдительны, чтобы они не превратились в более серьезную проблему!

Узнайте о них!

1. Боль в груди

Боли в груди — частое явление среди людей, страдающих от приступов тревоги. В большинстве случаев они вызваны мышечным напряжением.

Хотя иногда эти боли так сильны, что их ошибочно принимают за сердечный приступ. Отличие в том, что такие приступы кратковременны и, конечно, не приводят к таким серьезным последствиям, как инфаркт.

2. «Ком» в горле и затрудненное дыхание

Данный симптом известен также под названием «истерический» или «нервный» ком в горле. Он появляется в результате сокращения мышц горла при стрессе или перед приступом тревоги.

Если вы чувствуете напряжение в горле и испытываете трудности при проглатывании пищи, то это явные признаки эмоционального дисбаланса.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

3. Чрезмерное потоотделение

Потоотделение — это абсолютно естественная реакция организма и необходимый процесс для поддержания оптимальной температуры тела.

Однако в случае приступа тревоги активность потовых желез значительно повышается. В результате пот выделяется в чрезмерных количествах, что, конечно, ненормально.

4. Боль в плечах и шее

Мышечное напряжение во время приступа тревоги, как правило, затрагивает плечи и шею.

Иногда такой дискомфорт сопровождается онемением лица или его части. Продолжаться это может в течение нескольких минут.

5. Расстройства пищеварения

Пищеварительная система напрямую связана с нашим эмоциональным состоянием. Нет ничего удивительного в том, что приступы тревоги вызывают пищеварительные расстройства.

Несварение, чрезмерная выработка желудочных соков и запоры — вот наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются тревожные люди.

6. Кожные заболевания

Повышенный уровень тревоги зачастую сказывается на том, как мы выглядим. Тревога приводит к развитию кожных заболеваний.

Высыпания на лице, пигментные пятна или чрезмерная сухость кожи — вот наиболее общие симптомы тех, кто переживает эмоциональный дисбаланс.

Иногда состояние кожи меняется и на руках, спине или других частях тела.

Когда человеку удается справиться со своей тревогой, кожа восстанавливает свой нормальный внешний вид.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

7. Покалывание в мышцах

Ощущение слабости и покалывание в суставах также свидетельствует о том, что организм переживает ситуации повышенного напряжения и стресса и борется с ними.

Это связано со скоплением углекислого газа в крови в области конечностей, вызванное снижением оксигенации (насыщения клеток кислородом).

8. Бессонница и тревога

Бессонница и другие нарушения сна являются одними из наиболее неприятных симптомов. Они часто встречаются у тех, кто страдает от приступов тревоги.

Если вы испытываете трудности с засыпанием и, наоборот, «спите на ходу», то, скорее всего, это связано с эмоциональными проблемами.

Отягчающим обстоятельством является то, что бессонница в долгосрочной перспективе приводит к другим физическим и психическим сбоям, сильно снижающим качество жизни.

9. Боль в области глаз

Во время приступов тревоги количество некоторых жидкостей в организме снижается, либо они «перенаправляются» в другие части тела.

Это приводит к уменьшению естественной смазки глаз. В результате они могут покраснеть и стать сухими. Вы будете чувствовать жжение из-за раздражения слизистой оболочки.

10. Мигрени

Сильные головные боли (в том числе, мигрень) имеют непосредственную связь с повышенным уровнем тревоги и беспокойством.

Напряжение и проблемы с кровообращением часто ответственны за появление данного состояния.

Замечаете у себя какой-либо из этих симптомов? Тогда лучше не ждать, а начать принимать соответствующие меры, чтобы справиться с эмоциональным дисбалансом.

Практикуйте различные техники релаксации и придерживайтесь здорового питания, это поможет преодолеть подобные трудности.опубликовано econet

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet