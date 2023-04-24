Трещины на пятках: 7 способов избавления

Красивые ножки и нежные пяточки важны для женщины не меньше, чем ухоженные руки и лицо. Кожа ног более склонна к сухости и без надлежащего ухода происходит быстрое разрастание рогового слоя, образующего натоптыши и глубокие трещины, проходящие через ороговевший слой в живые ткани. Те, кто знаком с проблемой, знают, насколько это болезненно.

Есть немало способов избавиться от трещин на пятках, но в идеале, конечно же, не следует доводить ситуацию до критической точки и ухаживать за ступнями постоянно. Они должны быть мягкими, розовыми и нежными.

Как лечить трещины на пятках народными средствами

Причины появления трещин на пятке могут быть связаны со здоровьем, нехваткой витаминов и неправильным уходом за ногами. Поэтому прежде чем начать лечение в домашних условиях, обратитесь к дерматологу, чтобы он исключил различные заболевания.

Среди причин образования трещин могут быть следующие:

Диабет и нарушения функции щитовидной железы.

Авитаминоз, в частности нехватка витаминов A и E.

Грибок или инфекция.

Тесная, неудобная обувь.

Синтетические носки или колготки.

Неправильный косметический уход за ступнями.

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Если вы исключили возможность серьезного заболевания или грибка, значит, можно приступать к реанимации ступней дома. Действовать можно в трех направлениях: диета, лечебные ванночки для ног с очищением кожи и смягчающие мази и компрессы для ступней.

Диета.

Частой причиной появления трещин является нехватка в организме ретинола и витамина E. Ретинолом богаты все продукты с желтой или оранжевой окраской и зеленые листовые овощи. Животный ретинол содержится в молоке и печени. Суточная потребность в витамине 1,1 мг.

Витамином E богаты растительные масла, чемпионы — оливковое, миндальное, масло зародышей пшеницы, кунжутное масло. Его много в орехах и зерновых, яйцах и некоторых сортах жирной рыбы. Суточная потребность — 0,3 мг на килограмм веса.

Чтобы ускорить заживление трещин, налегайте на свежие салаты с зеленью, ешьте больше фруктов и овощей, богатых витаминами. Очень полезно пить утром натощак 1 ст. л. оливкового или кунжутного масла. Кроме того, что масло улучшит вашу кожу, волосы, ногти и цвет лица, оно еще и подлечит все возможные проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

Лечебные ванночки для ног.

Наиважнейшим этапом лечения трещин являются ванночки для ног (1 ст. л. 3 %-ной перекиси водорода на 5 литров воды). Желательно, чтобы вода была нехлорированной, горячей и распаривала ороговевшую кожу. Делая ванночку, запаситесь хорошим скрабом для ног и жесткой мочалкой. По мере распаривания рекомендуется несколько раз обрабатывать ступню скрабом, постепенно снимая размокший ороговевший слой. Пользоваться пемзой не рекомендуется, поскольку она делает кожу на пятках слишком тонкой и сухой, а потому более склонной к образованию трещин. Делайте ванночки каждые 2–3 дня.

Питающие масла и мази.

Вторым этапом в борьбе за красивые и здоровые ступни будет увлажнение и питание кожи ступней. После ванночки и скраба распаренные пятки следует густо намазать мазью, а затем надеть чистые хлопчатобумажные носки на всю ночь, нередко для лучшего впитывания требуется и полиэтиленовый пакет.

Луковая мазь.

Мелко нарежьте один стакан лука. На сковородке потушите его на маленьком огне в одном стакане оливкового масла. Дайте настояться, пока масло не остынет. Отделите лук от масла. Поставьте масло на паровую баню и добавьте к нему 30 г пчелиного воска, подождите, пока воск расплавится в масле, и снимите его с бани. После ванночки обильно смазывайте область трещин полученной мазью. Наденьте носки на всю ночь.

Прополис.

Нагрейте на паровой бане стакан миндального масла и добавьте туда 10 г прополиса и 30 г пчелиного воска. Подождите, пока все составляющие растворятся. Можно добавить 1 ч. л. меда, но в таком случае возьмите 35–40 г воска. Снимите с бани и охладите мазь. Когда масса застынет, накладывайте ее после ванночек на пятки. Оставляйте на всю ночь.

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Масла.

Отличными компрессами на ночь являются миндальное, оливковое, облепиховое, касторовое масла, а также масло зародышей пшеницы. Добавьте к ним на выбор такие заживляющие и бактерицидные эфирные масла, как масло можжевельника, ромашки, чеснока, герани, гвоздики, чабреца, лаванды или лука. Добавлять их следует из расчета 3–5 капель на 1 ст. л. базового масла. Намочите в смеси масел платочек и положите его на больную пятку, оберните ее полиэтиленом и наденьте носок. Повторяйте процедуру параллельно тому, как вы делаете ванночки, но не реже 1 раза в 2–3 дня.

Мед.

Густо намажьте трещину медом, наденьте на ступню пакет и теплый носок. Оставьте компресс на ночь. Утром помойте ногу и смажьте ее мазью.

Днем, когда вы надеваете обувь, область трещины стоит закрыть пластырем, чтобы удержать влагу в тканях пятки, а также предотвратить попадание инфекции.

Чтобы лечение пяточных трещин было быстрым и успешным, процедуры должны проводиться регулярно. Больное место должно постоянно увлажняться, а ступни следует держать в чистых и «дышащих» носках и обуви.опубликовано econet

Николай Иванович Даников "Целебная перекись водорода"

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