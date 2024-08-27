Травы и добавки для лечения ревматоидного артрита

Лечение ревматоидного артрита возможно не только лекарственными препаратами, но и более естественными для организма растительными средствами, биодобавками и витаминами. Эти продукты облегчают, а в некоторых случаях и полностью устраняют проявления ревматизма.

Ни одна таблетка не вылечит ваш ревматоидный артрит (РА). Но! Исследования показывают, что могут помочь некоторые пищевые добавки и травы. На самом деле, целостный подход, включающий прием лекарств, правильное питание, упражнения и управление стрессом, - ваш лучший выбор для контроля симптомов РА.

Травы, пищевые добавки и витамины РА: польза и применение

Масло бораго (огуречной травы) – источник гамма-линоленовой кислоты, снижает воспаления и болезненные ощущения.

Кайенский перец – содержит капсаицин, природное обезболивающее, блокирующее нервные клетки, передающие в мозг болевые импульсы. Мази и гели с капсаицином наносят наружно на пораженные места.

Кошачий коготь - снижает проблемы с суставами, выводит лишнюю жидкость и уменьшает скованность. Препарат принимают перорально в капсулах. Используется в помощь традиционному лечению.

Вечерняя примула – содержит гамма-линоленовую кислоту, облегчающую главные проявления ревматизма. Кроме этого, способствует уменьшению болей в период менструальных циклов.

Рыбий жир – источник омега-3 насыщенных кислот, повышает эффективность лечения, улучшает подвижность суставов и позволяет исключить необходимость в приеме обезболивающих средств. Основным источником служит жирная морская и океаническая рыба.

Витамин Д – возможно, самый модный витамин на данный момент. Витамин D связан с большей плотностью костей и здоровьем иммунной системы. Люди с РА, как правило, имеют более низкий уровень витамина D в организме.

Витамин С. Мощный антиоксидант, витамин С является ключевым для иммунной функции, что делает его важным для всех, кто страдает хроническими заболеваниями. Он также играет роль в здоровье костей, восстановлении и поддержании здоровья.

Пробиотики. Полезные бактерии в кишечнике помогают регулировать воспаление, что делает их особенно важными для людей с РА. Вы можете получить их из йогуртов, квашеной капусты и кимчи. Но если вы не являетесь поклонником этих продуктов, попробуйте добавки.

Коэнзим Q10 или CoQ10 - это антиоксидант, питающий ваши клетки. Согласно клинике Майо, он содержится в мясе, рыбе и цельнозерновых, хотя и не в достаточно больших количествах, чтобы существенно повлиять на его уровень в организме. Принимая его в качестве добавки, вы можете улучшить симптомы РА.

Куркума – активный компонент куркумин. 500 мг этого вещества в сутки снижает уровень воспалений и болей при ревматоидном артрите, не вызывает побочных эффектов. В качестве бонуса она может уменьшить кислотный рефлюкс, возможный побочный эффект некоторых лекарств от РА. Только не ждите результатов в одночасье, принимайте ее хотя бы три месяца.

Имбирь – корень растения обладает воздействием сходным с ибупрофеном. Используется для лечения простудных заболеваний, нарушения функций ЖКТ, гипертонии и мигрени.

Зеленый чай – обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, содержит катехины, улучшающие состояние и работу суставов, устраняющие отечность.

Семена сельдерея - используются для лечения простудных заболеваний, артрита и нарушений печени. Сейчас этот продукт чаще используется для выведения жидкости из организма.

Кварцетин – растительный флавоноид, имеет антиоксидантные и противовоспалительные свойства, что позволяет использовать его для лечения ревматизма.

Розмарин – специя, нормализующая работу ЖКТ и устраняющая болевые ощущения в суставах и мышцах. Защищает суставы от высоких нагрузок и других видов негативного воздействия. опубликовано econet

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