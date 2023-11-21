ТОП-8 добавок для здоровья детей

Растущий детский организм постоянно требует питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Они необходимы для нормального развития ребенка и обеспечения его здоровья. Что, если в организме наблюдается дефицит определенных веществ? Это грозит заболеваниями и проблемами с развитием ребенка. Вот 8 добавок для детского здоровья.

Правильно сбалансированное питание, обеспечивающее поступление в организм белков, жиров, витаминов и микроэлементов, - ключевой фактор роста здорового ребенка. Стабильная нехватка необходимых веществ, тем более в детском возрасте, повышает вероятность проблем со здоровьем. Как можно их избежать?

8 необходимых добавок для детского здоровья

Нехватка ценных веществ в организме ребенка может быть восполнена добавлением их в продукты питания.

Примеры обогащения пищевых продуктов:

йодирование соли в целях профилактики зоба,

введение витамина D в молоко для профилактики рахита,

введение витаминов комплекса В в мучные изделия.

Типичные состояния при нехватке ценных веществ у детей

нехватка железа (Fe) – анемия,

нехватка витамина D - рахит, задержка роста,

нехватка йода (I) - зоб, торможение психического развития,

дефицит витамина С - цинга, синяки,

нехватка кальция (Ca) - рахит и слабая костная ткань,

нехватка биотина - генетические заболевания,

нехватка витамина А - инфекции, торможение роста,

нехватка цинка (Zn) - торможение роста, патологии иммунитета.

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8 добавок для здоровья ребенка

1. Железо (Fe)

Нехватка железа (Fe) в организме - очень распространенное явление. У грудных детей дефицит этого микроэлемента выявляется редко. Дети старше 1 года, которые употребляют коровье молоко, имеют риск нехватки железа. Причиной тому - способность молока раздражать кишечник и, как следствие, хроническая кровопотеря.

Признаки нехватки железа (Fe): усталость, бледность, ломкие ногти, головокружение, одышка.

Источники железа (Fe) в продуктах питания:

говяжья печень,

говядина,

свекла,

бобовые,

черный шоколад,

шпинат, листовые зеленые овощи,

тыквенные семечки,

яйцо.

2. Витамин Д

Нехватка этого витамина часто выявляется у детей в зимние и весенние месяцы из-за минимального получения солнечного излучения. Низкий показатель витамина D провоцирует рахит, боли в костях, задержку роста, псориаз и риск инфекций органов дыхания.

Витамин D можно приобрести в форме жидких капель и капсул.

3. йод (I)

Йод (I) необходим для здоровья щитовидной железы, развития репродуктивной системы и мозга.

Источники йода (I) в продуктах питания:

морепродукты,

треска,

тунец.

Для нормального развития ребенка процент йода в поливитаминах вполне достаточный.

4. Витамин C

Симптомы дефицита витамина С: кровоточивость десен, синяки, медленно заживающие раны, слабая костная ткань. Имеются также долгосрочные нежелательные последствия нехватки этого витамина для растущих детей Витамин С присутствует в пищевых продуктах.

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Источники витамина С в продуктах питания:

вишня,

авокадо,

цитрусовые,

ананасы,

киви,

смородина,

клубника,

брокколи,

брюссельская капуста.

Если пищевой рацион не позволяет восполнить дефицит витамина С, на помощь придут добавки. Для детей выпускают конфеты с этим витамином, также доступны капсулы и порошки.

5. Поливитамины

Поливитамины являются эффективным вариантом, который поможет восполнить дефицит полезных веществ в организме ребенка. поливитамины содержат кальций (Ca), биотин, витамин А, витамин Е, цинк (Zn) и прочие элементы. Поливитамины для детей доступны в жидкой, жевательной, капсульной формах.

6. Мелатонин

Сложности со сном могут быть не только у взрослых. Когда у ребенка наблюдаются патологии, связанные со сном, важно выявить причину (это может быть тревога, депрессивное состояние, аллергия). Если названные факторы исключены, можно рассмотреть прием добавки мелатонина - естественного гормона. Детский состав может быть жидким, в виде жевательных таблеток.

7. Омега-3 жирные кислоты

Эти кислоты чрезвычайно необходимы для мозга ребенка. Дефицит жирных кислот спровоцирует торможение роста, дерматологические и невралгические проблемы.

Добавки Омега-3 жирных кислот для детей могут быть жидкими и жевательными.

8. Пробиотики

Пробиотики применяются для решения широкого спектра пищеварительных проблем.

Пробиотики выпускают в капсулах, жевательных таблетках, порошках. Используемые штаммы: лактобациллы, бифидобактерии, сахаромицеты и их сочетание.опубликовано econet

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