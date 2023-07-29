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ТОП-3 добавки, которые помогают справиться со стрессом

Автор: Econet 29 июля 2023 6502
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При стрессе в организме происходят химические изменения, которые помогают ему «убить добычу» или «сбежать от хищника». Но такие защитные реакции могут возникать не только при явной опасности, но и вследствие страха перед публичным выступлением, конфликта с коллегой или родственником и любых других ситуаций, которые мы воспринимаем как социальные угрозы. Важно научиться управлять уровнем стресса, поскольку хронический стресс негативно влияет на здоровье.

ТОП-3 добавки, которые помогают справиться со стрессом

Когда человек не умеет справляться со стрессом, он может бодрствовать ночью, переедать или, напротив, голодать. Все это не лучшим образом отражается на эмоциональном и физическом здоровье. Чтобы минимизировать пагубное влияние стресса на организм, нужно укреплять его, а помогут в этом витамин D, магний и омега-3 жирные кислоты.

Добавки против стресса

Витамин D избавит от тревоги и депрессии

Витамин D человеческий организм может вырабатывать самостоятельно при воздействии на кожу солнечных лучей. Важно не допускать дефицита этого микроэлемента, поскольку в детском возрасте это чревато повышением кровяного давления, а во взрослом может спровоцировать развитие серьезных заболеваний, в том числе онкологии.

Витамин D также необходим для эмоционального здоровья, улучшения усвоения кальция и развития костей. Оптимальной суточной нормой этого микроэлемента для взрослого человека считается 60-80 нг/мл. Получить нужное количество витамина можно посредством приема специальных добавок.

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ТОП-3 добавки, которые помогают справиться со стрессом

Важно! При приеме добавки с витамином D3 обязательно нужно принимать витамин K2 для снижения вероятности развития атеросклероза.

Магний улучшит настроение и работу нервной системы

Магний важен для здоровья каждой клетки организма. Нехватка этого минерала может вызвать ряд неприятных симптомов:

  • запоры;
  • повышенное давление;
  • мышечные спазмы;
  • мигрени;
  • нарушение режима сна.

В состоянии стресса организм потребляет больше магния, поэтому важно вовремя восполнять нехватку этого минерала. Это можно сделать путем корректировки питания – включить в рацион продукты, богатые магнием (авокадо, семена, орехи, зелень). Также можно принимать добавки магния.

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Омега-3 жирные кислоты помогают справиться с чувством тревоги

Полиненасыщенные жирные кислоты необходимы для здоровья кожи, волос и нервной системы. Доказано, что низкий уровень кислот омега-3 в организме зачастую обусловлен тревогой или депрессией. Для большей стрессоустойчивости рекомендуется принимать витаминные добавки с Омега-3.

Перед употреблением тех или иных пищевых добавок важно проконсультироваться с врачом и пройти обследование, чтобы выяснить каких именно минералов и витаминов не хватает вашему организму.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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