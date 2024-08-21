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Топ-10 продуктов для гидратации организма

Автор: Econet 21 августа 2024 6610
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Поддержание определенного уровня воды в организме необходимо для выполнения жизненных функций и здоровья человека. Уровень гидратации можно повысить не только питьем воды, но и употреблением некоторых продуктов, особенно в жаркие дня, когда тело усиленно теряет жидкость, а вместе с ней, различные витамины и микроэлементы.

Топ-10 продуктов для гидратации организма

Эти десять продуктов более чем на 90% состоят из воды, поэтому могут отлично удовлетворить все потребности организма, даже в наиболее трудных условиях.

Продукты, поддерживающие уровень гидратации 

1. Огурцы

Наиболее богатым источником воды являются обычные огурцы, которые вдобавок содержат калий, фосфор, магний и нутриент кукурбитацин, имеющий антидиабетический эффект. Огуречная вода или сок станут полезной альтернативой для тех людей, кому трудно пить много воды.

2. Зеленый салат

Листья зеленого салата Айсберг имеют высокий уровень гидратации. В нем содержится масса клетчатки, калия, цинка, витаминов. Он станет незаменимой основой легких летних салатов, а еще прекрасно улучшит сон.

Топ-10 продуктов для гидратации организма

3. Стебель сельдерея

Хрустящие стебли практически не содержат калорий, но имеют очень много волокон. Сельдерей богат витаминами А и К, фолатом и калием.

Топ-10 продуктов для гидратации организма

4. Помидоры

Свежие томаты насыщены кальцием, селеном и ликопином, предотвращающим повреждения клеток. Они помогают сохранить плотность костной ткани, снизить уровень «плохого» холестерина, разжижать кровь, замедлят возрастное угасание и развитие старческих заболеваний.

5. Салат Романо

Этот темно-зеленый овощ насыщен нутриентами, витаминами А, С и К, фолатами и клетчаткой.

6. Цуккини

Кроме большого количества воды, «летнюю тыкву» любят за ее приятный вкус и диетические свойства. Цуккини содержит множество витаминов и микроэлементов, а кроме этого, антиоксиданты, которые блокируют повреждения в ДНК.

Топ-10 продуктов для гидратации организма

7. Арбузы

Несмотря на сладость, в 100 г арбуза содержится всего 45,6 Ккал, а также витамины группы В, калий, медь, цинк и разные минералы.

8. Шпинат

Зелень шпината богата магнием и железом, насыщена клетчаткой и является прекрасной основой вкусных и полезных салатов.

Топ-10 продуктов для гидратации организма

9. Клубника

Ягоды содержат антиоксиданты, богаты витамином С, клетчаткой и имеют мало калорий.

Топ-10 продуктов для гидратации организма

10. Капуста 

Листовые овощи очень питательны, содержат клетчатку, витамины, протеины, минералы и омега-3 насыщенные кислоты.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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здоровье гидратация организма вода магний клетчатка калий

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