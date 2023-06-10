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ТОП-10 эфирных масел от боли при артрите

Автор: Econet 10 июня 2023 6944
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Артрит – это заболевание, при котором воспаляются и болят суставы. Проблема может быть настолько серьезной, что человеку сложно заниматься повседневными делами. Уменьшить боль и снять воспаление при артрите помогают эфирные масла.

ТОП-10 эфирных масел от боли при артрите

Какие именно масла можно использовать при артрите? Предлагаем ознакомиться с перечнем средств, эффективность которых доказана на практике.

Эфирные масла в борьбе с артритом

Наиболее эффективными считаются следующие средства:

Масло ладана – снимает даже глубокое воспаление, препятствует росту молекул, провоцирующих воспалительные процессы в хрящах. Достаточно смешать несколько капель эфирного масла ладана с базовым маслом (кокосовым, оливковым, авокадо) и нанести смесь на проблемный участок.

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ТОП-10 эфирных масел от боли при артрите

Масло мирры – обладает отличными противовоспалительными свойствами. Можно использовать средство вместе с маслом ладана, такая комбинация позволит быстрее избавиться от воспаления и боли.

ТОП-10 эфирных масел от боли при артрите

Масло лемонграсса – мощный антиоксидант, позволяющий уменьшить негативное влияние свободных радикалов, которые зачастую становятся причиной развития артрита. Чтобы снять боль необходимо добавить несколько капель масла в емкость с водой, поставить ее на водяную баню и прогревать проблемные зоны паром.

Имбирное масло – обладает антиоксидантными свойствами. Для снятия боли и воспаления достаточно сделать теплый компресс с разбавленным эфирным маслом имбиря.

Лавандовое масло – обычно применяется для улучшения качества сна, но также помогает при лечении артрита за счет обезболивающих и противовоспалительных свойств. Чтобы быстро снять боль достаточно нанести 3-5 капель разбавленного лавандового масла на проблемный участок и помассировать область круговыми движениями. При необходимости повторить процедуру.

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ТОП-10 эфирных масел от боли при артрите

Апельсиновое масло – облегчает боль благодаря противовоспалительным свойствам. Средство нужно разбавлять базовым маслом и втирать в пораженный участок.

Масло грушанки – быстро снимает боль. Средство обычно используют в сочетании с маслом перечной мяты, что усиливает обезболивающий эффект. Смесь достаточно нанести на проблемную область массажными движениями.

Масло перечной мяты – обладает уникальными целебными свойствами, быстро снимает боль при артрите и имеет минимум побочных эффектов. Следует наносить 5-10 капель разбавленного масла на пораженный участок кожи.

ТОП-10 эфирных масел от боли при артрите

Масло ромашки – быстро уменьшает воспаление и устраняет скованность суставов за счет проникновения в глубокие слои кожи. Для максимального обезболивающего эффекта следует смешать 15 капель ромашкового масла с двумя столовыми ложками любого базового масла и обработать смесью проблемную зону.

Масло куркумыобладает отличными противовоспалительными свойствами, применяется при лечении ревматоидного артрита. Достаточно нанести на проблемный участок несколько капель разбавленного средства.

ТОП-10 эфирных масел от боли при артрите

Общие рекомендации по применению эфирных масел

Эфирное масло следует всегда разбавлять базовым, это исключает вероятность раздражения кожи, оптимальное соотношение – 12 капель эфирного масла и 30 г базового масла. Перед обработкой проблемных зон следует проверить реакцию организма на разбавленное масло и нанести небольшое количество смеси на небольшой участок кожи.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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