Точечный массаж: Избавляемся от болей

Китайская техника точечного массажа признана наиболее эффективной при устранении болей на различных участках тела.

Согласно китайской медицине внутри человеческого тела по определенным каналам (меридианам) течет энергия «ци», и если что-либо блокирует ее путь, то человек ощущает боль. Устранить боль позволяет массаж, при котором осуществляется воздействие на специальные точки, и мозг начинает вырабатывать естественное обезболивающее – эндорфин, блокирующий чувство боли. Точечный массаж помогает не только избавиться от боли, но и предотвратить развитие различных заболеваний.

Как избавиться от боли с помощью точечного массажа

1. Постоянная усталость

Если требуется повысить уровень энергии и снять усталость, достаточно воздействовать на следующие точки на теле:

у самого основания черепа, на расстоянии одного сантиметра от позвоночника с правой и левой стороны находятся активные точки, массировать которые следует указательным и средним пальцем;

расположенные на мышцах, соединяющих большие и указательные пальцы рук;

находящиеся на изгибе стопы на расстоянии трех сантиметров от пальцев.

2. Головная боль

Для снятия головной боли массируйте точки, находящиеся:

между бровями в области «третьего глаза»;

на мышце, объединяющей большой и указательный пальцы руки;

на тыльной стороне ноги между вторым и третьим пальцами;

на висках;

над центром бровей (выше на 1 см).

3. Зубная боль

При возникновении резкой зубной боли и отсутствии возможности посетить стоматолога, вместо приема обезболивающих препаратов можно помассировать следующие точки:

под носовыми крыльями;

на руке в ямке между первым и вторым пальцами;

на выпирающей части скуловых мышц;

на ноге между вторым и третьим пальцами;

чуть ниже скул.

4. Ушная боль

Для облегчения состояния в течение одной минуты массируйте следующие точки:

в ямке между первым и вторым пальцами руки;

на внешних уголках глаз;

на ушных козелках и немного выше их (ближе к волосистой части головы).

5. Насморок

Чтобы избавиться от заложенности носа, массируйте следующие точки:

чуть ниже основания бровей;

в районе «третьего глаза»;

под носовыми крыльями;

на внешних углах глаз;

немного выше ушных мочек.

6. Боль в шее

Воздействуйте в течение одной минуты на активные точки, расположенные:

на тыльной стороне кистей у самого основания (перед косточками);

на мышцах, соединяющих первые и вторые пальцы рук;

на тыльной стороне ног между третьими и вторыми пальцами;

на внешней стороне рук у основания, между косточками;

между двумя шейными позвонками, выступающими при наклоне головы.

7. Если болят плечи

Массируйте точки, находящиеся:

на мышцах, соединяющих большие и указательные пальцы рук;

в ямках между вторыми и третьими пальцами ног;

над подмышечными впадинами, чуть выше линии изгиба, если согнуть руки и прислонить их к телу;

на спине выше подмышечных впадин;

на центральной части плеч.

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8. Если болит живот

В этом случае рекомендуется воздействовать на следующие активные точки:

на тыльной стороне рук, на мышцах, объединяющих первые и вторые пальцы;

на тыльной стороне ног в ямках между вторыми и третьими пальцами;

под коленными суставами (ниже на три сантиметра);

на внутренней стороне стопы на четыре сантиметра выше косточек;

ниже пупка на пару сантиметров, а также выше него на один и четыре сантиметра.

9. Если болит спина

Воздействуйте на активные точки, расположенные:

на мышцах, соединяющих большие и указательные пальцы на руках;

в ямках между третьими и вторыми пальцами на ногах;

на спине (по линии талии), на расстоянии пары сантиметров вправо и влево от позвоночника и ниже на пару сантиметров от этих точек;

на ягодицах по центру основания;

на внутренней стороне коленей по центру линии изгиба.

10. Если болят коленные суставы

Для облегчения состояния, воздействуйте на точки, находящиеся на:

мышцах на руках, соединяющих указательные и большие пальцы;

участках на ногах между вторыми и третьими пальцами;

внутренней стороне коленей по центру изгиба;

наиболее высокой части коленных суставов и их внутренней части.

Силу воздействия регулируйте самостоятельно, не допускайте дискомфортных ощущений, давите на точки не спеша.опубликовано econet

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