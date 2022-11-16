Тимус: Как остановить старение

Тимус или вилочковая железа – это важный орган иммунной системы детей. Он растет до десятилетнего возраста ребенка, а после совершеннолетия – уменьшается. Когда то считали, что вилочковая железа нужна только детям, на затем, ученые признали ее важность и стали называть «сердцем иммунной системы». Как же тимус может помочь остановить старение организма?

Если дотронуться до ямки между ключицами, то в этом месте за грудиной, располагается вилочковая железа, а за ней – сердце. В древности ученые были уверены, что именно в этом месте находится тайный ключ к человеческой душе.

Функции вилочковой железы

Частицы тканей тимуса присутствуют в щитовидке, миндалинах, шее, в груди между сердцем и легкими. Название вилочковая – железа получила от своей формы, состоящей из плотно прилегающих двух долей, которые по виду похожи на двузубую вилку. В долях содержится мозговой слой и корковый, который по виду немного темнее. В мозговом веществе находятся созревающие тимоциты, которые затем расходятся по всему организму.

Основная цель тимуса – придать стволовым клеткам иммунные свойства, а конкретно – Т-лимфоцитам. Они распознают чужеродные белки, передают информацию о них другим клеткам, и уничтожают их. Это позволяет считать тимус очень важным для иммунной системы. Кроме этого, вилочковая железа участвует в образовании ряда гормонов, которые регулируют продукцию Т-лимфоцитов и их активность в организме.

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С помощью тимуса, детские организмы учатся распознаванию чужеродных белков, вирусов, грибков, простейших и прочих микроорганизмов. Вилочковая железа обучает не только уничтожать агрессоров, но и сохранять память о контактах с ними, чтобы впоследствии к ним сформировалась невосприимчивость. В детском организме вилочковая железа является единственным щитом, защищающим от различных инфекций.

Кроме этого, обученный клеточный иммунитет не только оказывает защиту от внешних возбудителей. Он распознает собственные мутантные клеточные структуры, которые могут переродиться в злокачественные опухоли. Он способствует уничтожению поврежденных свободными радикалами клеток тканей, и таким образом противостоят процессам старения организма. Многие ученые уверены, что улучшая функции вилочковой железы, можно замедлить возрастные изменения организма.

1. Связь гормона роста и гормона голода

Грелин – это гормон голода, который регулирует функции гормона роста. Он влияет на иммунитет и помогает не только в защите от наследственных или приобретенных заболеваний нервной системы, но и способен продлевать жизнь вилочковой железе, замедляя ее старение. С возрастом синтезирование грелина существенно уменьшается, тем самым увеличивая дистрофию и ожирение вилочковой железы. Гормон роста также воздействует на тимус и способен его омолаживать. Гормон роста усиленно выделяется при физической активности, и способствует омоложению вилочковой железы и всего организма.

2. Влияние цинка

Ученые давно заметили, что при дефиците цинка повышается восприимчивость организма к болезнетворным возбудителям. Цинк активизирует гормон тимуса – тимулин, который повышает производство интерферонов, оказывающих противовирусное воздействие. Кроме этого, достаточное количество цинка в организме, тормозит процесс деления и образования вирусных клеток. К цинку особенно чувствительны возбудители респираторных, риновирусных, кишечных инфекций, герпеса и так далее.

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3. Простукивания груди

Нежные и легкие постукивания по грудной клетке могут стимулировать вилочковую железу. Вибрации по центру грудной клетки обеспечивают приток энергии к этой области. Во время простукивания вы можете представлять розовые, зеленые, золотые цвета и их оттенки.

4. Эфирные масла

Эфирные масла оказывают помощь организму в физическом и психоэмоциональном оздоровлении. На вилочковую железу благоприятно воздействуют масла дягиля, лимона, мелиссы, розмарина, эвкалипта. Считается, что розовое масло активизирует сердечную энергию, и наполняет жизнь состраданием, любовью и радостью.

5. Влияние минералов

Природные кристаллы обладают способностью влиять на энергию – накапливать ее, очищать и структурировать. Ожерелья и кулоны из натурального кварца не только помогут сердцу успокоиться, но и обеспечат энергией для омоложения тела и укрепления защитных сил организма. На вилочковую железу позитивное воздействие оказывают кристаллы розового кальцита, розового и прозрачного кварца, зеленого авантюрина, родонита, молдавита и других. опубликовано econet.ru

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