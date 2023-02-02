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Тейпирование в косметологии: Радикальное омоложение лица!

Источник: fysiotape.su 02 февраля 2023 6246
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Эстетическое тейпирование лица и шеи может стать физиологичной и безопасной альтернативой пластической хирургии и инъекциям красоты.

Тейпирование в косметологии: Радикальное омоложение лица!

Гладкая и подтянутая кожа – это мечта любой женщины. Но рано или поздно любая женщина увидит в зеркале первые неприметные морщинки. Кожа постепенно потеряет эластичность, «поплывет» овал лица – и начнется поиск волшебного крема Азазелло, который повернет время вспять. Неудивительно, что голливудские дивы были готовы продать душу за секрет вечной молодости.

Эстетическое тейпирование лица – операция уже не нужна!

К счастью, Марлен Дитрих и Джоан Кроуфорд не пришлось закладывать свою бессмертную душу – их спас обычный клей. Актрисы подтягивали кожу, наклеивая киперные ленты из шелка. В результате, получался идеальный овал лица и гладкая кожа, а сами ленты были надежно спрятаны под париками. И даже сейчас в просвещенный век ботокса и пластической хирургии, этот простой способ не потерял своей актуальности.

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Спустя столетие на смену простой ткани и клею пришли тейпы – ленты из натурального хлопка на гипоаллергенной клеящей основе. При температуре тела клей активируется, и пластырь надежно приклеивается к коже. По некоторым своим характеристикам тейп очень похож на человеческую кожу, поэтому при наложении он стимулирует обменные и восстановительные процессы.

С помощью методики тейпирования лица можно добиться следующих результатов:

  • сглаживание морщин вокруг губ;
  • уменьшение двойного подбородка;
  • разглаживание «гусиных лапок»;
  • разглаживание мимических морщин на лбу в межбровном пространстве;
  • уменьшение выраженности носогубной складки;
  • подтягивание овала лица;
  • устранение отеков под глазами;
  • подъем верхнего века;
  • уменьшение морщин на шее.

За рубежом тейпирование в косметологии считается одним из самых быстроразвивающихся и многообещающих направлений. Ведь эффект от одной единственной процедуры впечатляет. Эту методику можно использовать для экстренного омоложения перед такими важными событиями как свадьба или годовщина. А добавив тейп в ежедневную рутину красоты, можно буквально повернуть процесс старения кожи вспять.

Тейпирование в косметологии: Радикальное омоложение лица!

Тейпирование лица: техники и рекомендации

Суть метода состоит в том, что кожа по направлению массажных линий обклеивается тейпами различной ширины, силы и давления. В результате, безоперационным путем достигается эффект подтяжки лица.

Накладывать тейпы можно только на подготовленную кожу. Для этого ее тщательно очищают и увлажняют при необходимости. Затем по ходу биоактивных зон аккуратно наклеивают тейп.

Тейпирование в косметологии: Радикальное омоложение лица!
Когда мышца, расположенная под кожей области лба, называемая “лобное брюшко” (лат. Venter frontalis) слабеет и теряет свою эластичность, на лбу появляются морщины. Две тонкие тейп-ленты нанесенные поперек морщин помогают разгладить их.

Тейпирование в косметологии: Радикальное омоложение лица!
Эта аппликация поможет убрать морщинки в уголках глаз. При нанесении кинезиологического тейпа старайтесь сохранять лицо неподвижным.

Тейпирование в косметологии: Радикальное омоложение лица!
Эта аппликация поможет избавиться от носогубной складки и морщин в уголках рта.

Тейп оставляют на коже на срок от 30 минут до 8 часов. Затем пластырь снимают – для этого достаточно хорошо смочить его водой.

Несмотря на впечатляющий эффект после первой же процедуры, тейпирование лица в косметологии требует комплексного подхода: методику рекомендуют совмещать с массажем, не забывая про регулярность тех и других процедур.

Тейпирование лица в косметологии – достойная альтернатива операции

Этот метод хорошо известен за рубежом – процедуру с тейпами вам предложат в любом косметологическом кабинете. В России тейпирование лица, как метод, появилось не так давно – очень долго тейпами пользовались только спортсмены. Но сейчас все больше и больше косметологов проходят соответствующее обучение для того, чтобы использовать в работе революционный метод безоперационного омоложения кожи.

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Почему? Попробуем рассмотреть главные преимущества этого метода перед традиционными способами борьбы со старением кожи.

  • Эффективность. Тейпирование в отличие от разрекламированных кремов обладает доказанной эффективностью. Даже после одной процедуры кожа приобретает подтянутый свежий вид. А регулярное использование позволяет закрепить этот процесс, практически полностью устраняя мимические морщины на лбу и устойчивую к воздействию носогубную складку.
  • Доступная цена. Рулон кинезиологического тейпа стоит всего 400-550 рублей, и для косметологических целей он расходуется достаточно экономно. Даже при небольшом бюджете можно порадовать свою кожу секретным оружием голливудских звезд.
  • Отсутствие побочных эффектов. Конечно, укол ботокса или операция могут преобразить лицо, разом убрав с него пять-десять лет. Но не каждая женщина решится прибегнуть к операции или инъекции из-за побочных эффектов и длительного восстановления. Про жертв пластической хирургии слышали абсолютно все. Основа любого тейпа – натуральный хлопок. Он абсолютно безопасен для здоровья: тейпирование с успехом используется даже у грудных детей.

Таким образом, эстетическое тейпирование лица и шеи может стать физиологичной и безопасной альтернативой пластической хирургии и инъекциям красоты.

Какие кинезиотейпы лучше всего подойдут для процедуры тейпирования лица?

Что важно в таком деликатном вопросе, как тейпирование лица – конечно же выбрать подходящий и качественный тейп! Для этого не подойдут спортивные тейпы с жесткой адгезией, тейпы низкого или посредственного качества (например произведенные в Китае). Также грубый хлопок тейпа – это тоже серьезная проблема, которая отразится на состоянии вашей кожи при тейпироании. На лицо следует накладывать только лучшие тейпы! И, к тому же, они должны быть удобной ширины, для того, чтобы упростить процедуру наложения тейпа на лицо.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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