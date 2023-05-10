Тестостерон: симптомы дефицита главного мужского гормона

Тестостерон входит в группу андрогенов – стероидных гормонов, вырабатывающихся у мужчин и женщин, и отвечающих за процесс накопления вторичных мужских половых признаков. Тестостерон считается главным андрогеном, который регулирует половую активность, иммунную систему, обеспечивает приток энергии, здоровье костей и усиленный рост мышц. С возрастом, уровень гормона естественным образом снижается, и организм начинает испытывать его недостаток.

Количество тестостерона варьируется индивидуально и зависит от многих факторов, но в мужском организме его вырабатывается гораздо больше, чем у женщин. Для мужчин норма составляет от 300 до 1000 нг/дл, а для женщин – 15-70 нг/дл. Андрогеновые рецепторы к этому гормону расположены во всех клетках и тканях мужских организмов. Поэтому тестостерон оказывает сильное влияние на все процессы, происходящие в мужских телах, функции их органов и систем, сохранение здоровья и молодости.

Тестостерон в мужском организме

В детском возрасте уровень этого гормона примерно одинаковый и у мальчиков, и у девочек. Но с наступлением пубертатного периода надпочечники и яички начинают усиленно синтезировать тестостерон в телах юношей, превращая их во взрослых мужчин, со всеми их отличительными признаками.

Воздействие гормона на мужской организм:

регулирует процессы полового созревания;

несет ответственность за амбиции, устойчивость к стрессам, ровное настроение без резких колебаний (по женскому типу);

влияет на активный рост и развитие мышечной ткани, и поддерживает ее на должном уровне;

обеспечивает половые и репродуктивные функции, развитие мужских половых клеток;

отвечает за жиросжигание, предохраняет от развития ожирения;

регулирует плотность костной ткани, защищает от риска остеопороза;

предотвращает развитие сердечных и сосудистых патологий, сокращает риск инфаркта и инсульта, сахарного диабета;

обладает мощным обезволивающим эффектом, поэтому мужчины менее чувствительны к боли;

принимает участие в процессе кроветворения, дефицит гормона может провоцировать развитие анемии;

защищает от опухолей, поэтому недостаток способствует риску рака предстательной железы.

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Примерно с 30 лет, уровень тестостерона в мужском организме постепенно снижается на 1-2% за год. Это необратимый процесс, и его скорость зависит от активности гормонов в юношеском возрасте. Чем выше был уровень тестостерона в 20 лет, тем медленнее организм ощутит его нехватку в пожилом, со всеми сопутствующими проблемами.

Симптомы недостатка тестостерона

Дефицит гормона наносит мужскому организму ощутимый вред, но проявляться он может по-разному. Мужчины проходят медицинские обследования у различных специалистов, принимают курсы лечения, но проблемы не исчезают, потому что имеют одну причину – нехватку тестостерона.

Дефицит гормона провоцирует:

вегето-сосудистые заболевания, приливы, кардиалгии;

развитие ожирения; рост грудных желез, выпадение волос;

сбои в костной и мышечной системах;

снижение физической силы;

психические и эмоциональные расстройства;

нарушения сна, памяти, колебания настроения;

старческое угасание, возникновение морщин;

проблемы в сексуальной и мочеполовой сфере.

Если подобные проявления сопровождаются снижением показателей тестостерона до 15 нмоль/л, то мужчине следует обратиться к эндокринологу, который проведет обследование и назначит адекватное лечение.

Существует еще более простой способ определить нормальный уровень тестостерона.

Здоровый мужчина:

Имеет окружность талии меньше 93 см. Каждый лишний сантиметр свидетельствует о еще более низком уровне гормона. Не имеет проблем с мочеиспусканием, не поднимается для похода в туалет по ночам. Полноценно высыпается без пробуждений, в течение 7-8 часов. Не проявляет признаков депрессии. Сохраняет половые функции в любом возрасте.

Положительный ответ должен быть не менее, чем по четырем пунктам. опубликовано econet

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