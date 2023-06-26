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Тестостерон: не просто мужской гормон

Источник: deannaminich.com 26 июня 2023 6104
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Тестостерон производится из холестерина и регулируется гипофизом. Показатель этого гормона связан с уменьшением перепадов настроения, улучшая ощущение благополучия. Тестостерон считается "мужским" гормоном, но он имеет важное значение и для организма женщины. Каковы симптомы снижения уровня тестостерона?

Тестостерон: не просто мужской гормон

Тестостерон чаще всего связан с благополучием и развитием мужчин, но задумывались ли вы когда-нибудь о важной роли, которую тестостерон играет в женском организме? У мужчин тестостерон обычно связан с пубертатным развитием, включая снижение тембра голоса, рост волос на лице / теле, развитие половых органов и половую функцию. Однако как у мужчин, так и у женщин тестостерон может повышать энергию, мотивацию, когнитивные функции и способствовать здоровью костей, сексуальной дисфункции, увеличению мышечной массы.

Роль тестостерона в женском организме

Адекватный уровень тестостерона связан с уменьшением расстройств настроения, таким образом улучшая общее чувство благополучия. Тестостерон может даже помочь подавить аутоиммунный ответ, что может быть полезно для женщин, поскольку у них в два раза выше вероятность развития аутоиммунных заболеваний, чем у мужчин.

Как и другие половые гормоны, тестостерон синтезируется из холестерина и строго регулируется гипофизом. Мужчины производят тестостерон в яичках, тогда как женщины производят тестостерон в надпочечниках и яичниках. Уровень тестостерона колеблется на протяжении всей жизни женщины, причем наибольшее снижение отмечается в период постменопаузы. Хотя изначально предполагалось, что это снижение связано с гормональными изменениями, связанными с менопаузой, исследования показали, что это, скорее всего, вызвано естественным процессом старения. Уровни меняются не только на протяжении всей жизни, но и в течение 24-часового периода, причем пик достигает раннего утра. Женщины испытывают дополнительные колебания во время менструального цикла, так как уровни наиболее высоки в середине менструального цикла.

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Из-за постоянно меняющихся колебаний уровня тестостерона получение точных лабораторных значений может стать довольно сложной задачей. Поэтому важно помнить о признаках и симптомах гормонального дисбаланса для постановки точного диагноза.

Интересно, что корректировка дефицита питательных веществ, таких как цинк и витамин D, коррелирует как с повышением, так и с понижением уровня тестостерона.

Возможные причины снижения уровня тестостерона

Некоторые из потенциальных причин более низкого уровня тестостерона включают овариэктомию, адреналэктомию, гипопитуитаризм, естественное старение и пероральную терапию эстрогенами. Пероральная терапия эстрогенами увеличивает выработку глобулина, связывающего половые гормоны (SHBG). SHBG связывается со свободным тестостероном, уменьшая активный тестостерон в организме. Кроме того, уровень SHBG может повышаться из-за гипертиреоза, цирроза печени и приема противоэпилептических препаратов. Заболевание гипофиза также может привести к недостаточному уровню тестостерона, влияя на высвобождение гормона надпочечниками.

Тестостерон: не просто мужской гормон

Признаки и симптомы снижения уровня тестостерона 

Хотя биология каждого человека уникальна, и конкретные вопросы о здоровье следует направлять вашему лечащему врачу, есть некоторые общие признаки, которые могут предупредить вас об изменениях уровня тестостерона. Эти симптомы могут также сигнализировать о других проблемах со здоровьем, и их следует рассматривать в целом с точки зрения вашего общего профиля здоровья.

  • Депрессия и плохое самочувствие.
  • Плохая концентрация.
  • Низкое либидо или сексуальная дисфункция.
  • Снижение прочности костей и потеря мышечной массы.
  • Повышенная утомляемость.
  • Сухая кожа.
  • Истончение волос.
  • Повышенное чувство боли.

Изменения в еде и образе жизни для повышения уровня тестостерона

  • Цинк.
  • Гранатовый сок.
  • Ашваганда.
  • Пажитник.
  • Упражнения - силовые тренировки / тренировки с отягощениями.
  • Стресс-менеджмент.
  • Увеличьте потребление здоровых жиров.

Возможные причины повышенного уровня тестостерона

Синдром поликистозных яичников (СПК ) является не только причиной номер один повышенного уровня тестостерона у женщин, но и основной причиной бесплодия. Другие потенциальные причины повышенного уровня тестостерона включают прекращение пероральной терапии эстрогенами, снижение уровня SHBG или такие состояния, как врожденная гиперплазия надпочечников. Повышенный уровень инсулина приводит не только к гормональному дисбалансу, включая повышение уровня эстрогена и тестостерона, но и к системному воспалению. Снижение ГСПГ, которое может быть вызвано ожирением, высоким уровнем сахара в крови, избытком глюкокортикоидов или гипотиреозом, приводит к избытку циркулирующего свободного тестостерона.

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Признаки и симптомы повышенного уровня тестостерона

Как и в случае любых симптомов, консультация с вашим лечащим врачом имеет решающее значение для оценки и лечения.

  • Акне / жирная кожа.
  • Волосы на лице.
  • Нерегулярные менструальные циклы.
  • Увеличение мышечной массы или изменение формы тела.
  • Перепады настроения.
  • Бесплодие.
  • Депрессия.
  • Повышенный риск сахарного диабета 2 типа.

Изменения в еде и образе жизни для снижения уровня тестостерона

  • Зеленый чай.
  • Мятный чай.
  • Льняные семена.
  • Грибы рейши.
  • Омега-3 жирные кислоты.
  • Грецкие орехи и миндаль.
  • Коэнзим Q10.
  • Витамин Е.
  • Гранатовый сок.

В целом, выбор здорового образа жизни играет роль в снижении риска многих заболеваний. Например, сбалансированный уровень сахара в крови может быть достигнут путем отказа от рафинированного сахара и обработанных пищевых продуктов. Включение полезных жиров, белков и клетчатки в цельные продукты, а также упражнения и включение мероприятий по снятию стресса в повседневный распорядок дня могут помочь регулировать уровень гормонов, включая уровень сахара в крови.

Если у вас есть вопросы или опасения по поводу уровня гормонов или изменений, которые вы можете внести в свой режим питания или добавки, поговорите со своим врачом, диетологом или другим практикующим врачом относительно ваших медицинских потребностей.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Александра

      От тестостерона вообще все здоровье мужчины зависит, так что при апатии, усталости – стоит побольше морепродуктов есть, чеснока, орехов. В этих продуктах селена и цинка много, а они как раз иммунитет поднимают и уровень тестостерона тоже. У меня супруг периодически комплекс мэнс формула больше чем поливитамины принимает. Это специальный мужской комплекс с самыми нужными микроэлементами – не болеет совсем, успевает всё

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