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Тест на опущение внутренних органов + упражнение от врача остеопата

Источник: Econet 23 мая 2023 7378
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Остеопат Владимир Животов расскажет как с помощью простого теста можно определить есть ли у вас опущение органов и какое упражнение для подъема внутренних органов поможет в таком случае.

Тест на опущение внутренних органов + упражнение от врача остеопата

Давайте пройдем тест на опущение органов. Каждый вопрос дает один балл:

1. Выпирает ли у Вас живот над лоном?

2. Встаете ли Вы ночью, чтобы помочиться?

3. Отмечается ли хронический цистит?

Опущение внутренних органов: тест + упражнение

4. Есть ли у Вас неудержание мочи при кашле, смехе, понятии тяжестей?

5. Испытываете ли Вы ощущения тяжести в желудке после еды?

6. Есть ли у Вас хроническое воспаление матки и придатков? (для мужчин - хронический простатит или аденома простаты)

7. Есть ли у Вас обильные менструации?

8. Есть ли у Вас варикозное расширение вен ног?

9. Есть ли у Вас геморрой?

10. Есть ли у Вас отеки ног?

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Оценка:

  • 1-2 балла (при отрицательных ответах на остальные вопросы) - легкое опущение внутренних органов

  • 3-5 баллов - опущение органов средней степени

  • 6-10 баллов - грубое опущение.

Упражнение для подъема внутренних органов нужно выполнять обязательно, даже если у Вас одна жалоба из списка. Но нужно учесть, что бОльшее количество жалоб диктует необходимость более длительного выполнения упражнений, при грубом опущении - обращения к специалисту для подъема внутренних органов и ношения утягивающего белья!

Тест на опущение внутренних органов + упражнение от врача остеопата

Сегодня тренируем мышцы живота при помощи упражнения, которым пользуются певцы. При его выполнении нужно дышать только животом, не включая грудь.

  • Встаньте так, как Вам удобно, тело расслаблено. Важно не выводить таз вперёд.

  • Голову держим прямо. Не нужно наклонять ее, чтобы подглядывать, как себя ведет живот.

  • Делаем глубокий вдох, надувая низ живота

  • Далее, резко напрягая живот, толчками выпуская воздух, произносим звук С. Для хорошего результата принципиально важно во время упражнения не вдыхать дополнительный воздух! Руками помогать себе не нужно.

  • Произносим звук С до тех пор, пока хватает воздуха. Чтобы вытолкнуть последние капли воздуха, живот придётся напрячь очень сильно!

  • После того, как Вы израсходовали весь воздух, очень медленно делайте вдох через нос.

  • Делаем паузу, чтобы отдышаться, от 30 до 60 секунд. Повторяем все вышеописанное.

Таких подходов можно делать от трёх и более. Чтобы усилить свой спортивный интерес, можете засекать время по секундомеру. Со временем длительность произнесения звука будет увеличиваться.

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Если Вы выполнили упражнение правильно, то будет ощущение, как будто нижняя часть живота завязалась в крепкий узел или как будто живот что-то стало поддерживать снаружи. В этом упражнении мы прекрасно тренируем не только мышцы живота, но и диафрагму, и дыхательную систему в целом.опубликовано econet

Автор Владимир Животов, краниопостуролог и врач-остеопат

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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Владимир Животов здоровье опущение внутренних органов упражнение тест

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