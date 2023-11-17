Тест: достаточно ли вы спите?

Если человек постоянно недосыпает, организм адаптируется, старается беречь силы, снижая скорость многих процессов. Мозг работает не в полную силу, не раскрывает возможности памяти и интеллекта человека на полную мощь. Характерным признаком недостатка сна становится постоянное ощущение сонливости.
При состоянии хронического недосыпания слабость и неприятная сонливость может исчезать после употребления энергетических напитков с кофеином. Понять, сколько сна нам действительно необходимо для активности и работоспособности помогают простые тесты, разработанные специалистами.
От количества сна зависит качество жизни. При хроническом недосыпании обостряются болезни, развиваются скрытые воспаления и инфекции, ухудшается память и скорость реакции при выполнении работы. Появляется раздражительность и мышечная слабость, которая негативно отражается на многих сторонах жизни.
Недостаток сна не всегда сопровождается сонливостью: организм способен работать на полную мощность и подавлять сонливость. Чтобы предупредить выгорание, пройдите специальный тест, который укажет, сколько сна вам действительно необходимо для здоровья и активности.
Отвечайте «Да» или «Нет» на следующие утверждения:
Оценивая результат, сосчитайте, сколько раз вы ответили положительно. Если количество ответов «Да» превысило 4 раза, необходимо больше отдыхать, создать хорошие условия для ночного сна. Важно понять причину недосыпания, убрать раздражители, наладить режим дня, чтобы вернуть себе активность и жизнерадостность.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Добавить комментарий