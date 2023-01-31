Телесно-ориентированная психиатрия В.Райха: снимаем зажимы глаз

Телесно-ориентированная психотерапия - это особое направление, которое помогает излечивать неврозы через манипуляции телесного контакта. Это, в первую очередь, снятие мышечного панциря - задача сложная и требующая терпения. А для начала предлагаем технику снятия блоков с глазного сегмента.

Телесно-ориентированная психотерапия – это отраслевая наука, излечивающая различные состояния больного через мероприятия телесного контакта. Родоначальник психотерапии телесно-ориентированного направления является Вильгельм Райх, последователь З. Фрейда. Мышечные зажимы (блоки) представляют собой патологические, хронические напряжения мускулатуры, появившиеся из-за стрессов, подавленных эмоций.

Методика снятия блоков с глазного сегмента

Хроническая зажатость мышц – чуть ли не глобальная проблема человечества. Мы прячем, накапливаем страх, злобу, обиду, разочарование и другие отрицательные эмоции внутри себя.

Выплеснуть их не позволяют правила поведения, жесткие рамки социума и воспитание.

Следствия мышечных зажимов

Зажимы в мускулах имеются у всех в 7 главных сегментах тела: глаза, рот, шея, грудь, диафрагма, живот, таз.

С течением времени мы привыкаем к данному напряжению и не ощущаем его вовсе. Множество психологических и физиологических проблем коренятся именно в проблеме хронических зажимов мышц в нашем теле. Вот некоторые из этих состояний:

Патологии позвоночника (сколиоз, сутулость, боль в отделах);

Заболевания суставов;

Дисфункции внутренних органов;

Вегето-сосудистая дистония, панические атаки, тревожность и другиеие неврозы;

Межреберная навралгия;

Заболевания сердечно-сосудистой системы и скачки давления;

Проблемы с пищеварительным трактом, колит, энтероколит и т.д.

Предлагаем технику удаления блоков с глазной области телесно-ориентированной психотерапии психолога Райха.

Теоретические основы психотерапии, направленной на тело

Теоретик данного ответвления психотерапии В. Райх был убеждён, что мускульный панцирь образуется не вдруг, хаотично, а целенаправленно - снизу вверх.

В детские годы изначально формируются блоки в нижних областях тела. По мере роста у него возникают блоки на выше расположенных телесных сегментах.

Это образно можно сравнить с вымышленным окаменением. Подобный сценарий встречается в сказках, когда персонаж превращается в камень, дерево, начиная от ног. Далее он каменеет до пояса. В конце концов шевелиться могут лишь губы. В итоге он полностью становится деревом, камнем.

Дальше по содержанию героя расколдовывают какие-то персонажи. Как это происходит? Первыми начинают двигаться зрачки, далее - губы, следом за этим человек «оживает» полностью.

Нечто подобное описано и у Райха. В детстве мы начинаем заковываться в невротический мускульный панцирь снизу. И так процесс продвигается вверх. Расковываемся во взрослом возрасте в обратную сторону: сверху - вниз.

Какова природа этого процесса?

Детские блоки на мускулах имеют связь с глубокими переживаниями травмирующего характера. Их развязать – очень сложная задача.

Блоки взрослого человека на верхней мускулатуре, как правило, вызваны социальными травмами. Они не являются глубинными и исцеляются без труда, первыми.

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Если вы планируете выполнять гимнастику, связанную с телесно-ориентированной терапией, начинать имеет смысл с глаз.

«Гимнастика для глаз» психолога Райха из области терапии, ориентированной телесно

Садимся на кресло так, чтоб стопы стояли на полу и нам было комфортно. Заземление – ключевое условие психотерапии, имеющей телесный подход. Нижние конечности не скрещиваем ни коим образом. Расстёгиваем неудобные застёжки. Выполняем указанные упражнения в хорошо вентилируемой комнате.

Упражнение включает 6 составляющих. Каждая из них осуществляется до возникновения симптомов боли – в противном случае блок не сможет разбиться.

В ходе упражнения возможно головокружение, тошнота. Это свидетельствует о том, что у человека имеется необычайно мощный блок на глазной области. Значит, начинать занятие полезно с 1-й части, со временем вводя последующие. Не стремитесь выполнить всё за один раз. Можно упасть в обморок. Поэтому накапливаем части данной гимнастики поступательно. Движения неторопливые, плавные, но прилагая силу. Другое важное условие - регулярность.

Гимнастика делается на протяжении 30 дней.

Телесно-ориентированная психотерапия: упражнение

1 часть гимнастики Райха

Максимально зажмуриваемся и слегка помассируем (постукивая и прижимая) веки и кожу около век, виски.

асслабляем уазанную область. Зажмуриваемся насколько это возможно (до возникновения боли) на 5-6 секунд.

Далее, опять же с усилием вытаращиваем глаза. Фиксируем действие на 5-6 сек.

Выполнить 3-4 раза.

2 часть гимнастики Райха

В данном и всех остальных упражнениях участвуют исключительно глазодвигательные мускулы, но не голова. Ею двигать не следует.

Отводим глазные яблоки максимально влево. Теперь вправо. Снова влево. Проделываем действие как можно медленнее и мягче. Выполнить 10 раз.

3 часть гимнастики Райха

Делаем описанное выше движение глазными яблоками, но теперь «сверху-вниз-наверх». Выполняем 10 раз.

Напоминаем, голова неподвижна, работают исключительно глазодвигательные мускулы.

4 часть гимнастики Райха

Вращаем глазами медленно, по окружности глазницы, как можно сильнее отводя глаза в сторону век. Выполнить 10 раз по час. стрелке и 10 раз – против час. стрелки.

5 часть гимнастики Райха

Проделываем упр. №1 «зажмуриваем-вытаращиваем» глаза.

6 часть гимнастики Райха

Находимся в положении сидя с закрытыми глазами и отслеживаем свои ощущения. Полное расслабление.

Продолжительность упражнения - 5 минут.

В данном случае естественно, если вы будете испытывать головокружение, напряжение в области челюстей, в горле. Не тревожьтесь: это нормально.

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Такое явление наблюдается потому, что мускульные зажимы связаны между собой, и, разбивая один из них, вы затрагиваете прочие.

Описанная гимнастика направленно действует на определенные мускульные блоки и зажимы.

Предложенная гимнастика требует сосредоточенности и старания. Строго следуйте инструкции, выполняйте упражнения ежедневно, и через время зажимы в мускулатуре расслабятся, блоки разобьются, и вы почувствуете себя лучше.опубликовано econet

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