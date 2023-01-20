Техника «Ваки»: Подтянуть грудь и избавиться от жировых складок на руках 

Правильное питание помогает терять лишний вес, а фитнес - тонизировать и укреплять мышцы. Но что делать с провисанием и ДРЯБЛОСТЬЮ РУК и груди? Как вернуть молодость?

Складки под мышками и в районе спины – это слои жира, но возникают они не только от чрезмерного питания, но и из-за плохой работы лимфосистемы. Еще складки, как и провисание и потеря формы груди, появляются из-за длительного неправильного положения тела (сидячая работа за столом). Просто кровоток задерживается и начинаются отеки и застои отходов. Часто проблемы отражены и на лице, так оно и корпус тела, включая руки, выглядят вялыми одутловатыми и рыхлыми.

Плечевой мышечный массаж «Ваки» для подтяжки груди и избавления от жировых складок на руках

Идеально для красоты тела делать массаж.

Дважды - утром и вечером. Такой легкий и приятный способ, сразу же даст чувство облегчения уставшей спины и поможет похудению проблемных зон.

(треугольник на рисунке - тот отдел, который мы будем подтягивать и омолаживать массажем)

Плечевой мышечный массаж «Ваки» для подтяжки груди и избавления от жировых складок на руках

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Ход движения

1. Действие разогрева

Поместите большой палец в большой лимфатический узел, который японцы именуют – «ваки», и стягивайте кожу с жиром пальцами, а большой палец положите на спину. Проделайте движение 10 раз без ощущения дискомфорта.

2. Действие "щипков"

Положите большой палец на грудь и "ущипните" складку или жировой проблемный участок.

Сделайте движение около 10 раз.

Люди с повышенной жесткостью плеча должны быть особенно интенсивны в массаже.

3. Движение для красивого декольте

Возьмите крем или масло (желательно для бюста или увлажняющее) и нанесите его на ладони. Массажируйте грудной отдел, декольте и подмышечную область, спину, где сможете дотянуться. Делайте это ладонями круговыми движениями.

Здесь, как и при уходе за лицом, важно проводить процедуру очень нежно и мягко.

4. Создание формы

Попробуйте быть личным скульптором своей фигуры!

Установите руки на груди - одну сверху, другую снизу. Перемещайте руки попеременно круговыми движениями.

Массируйте от 10 до 20 раз для каждой стороны.

5. Завершающее движение закрепления формы

Массажируйте, касаясь ладонью сначала только верха грудного отдела, затем середины и потом уже - низа. По 10-20 раз с каждой стороны.

Это заключительный этап массажа «Ваки», Вы как бы "поправляете" созданную руками форму и закрепляете результат.опубликовано econet

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