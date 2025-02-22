Техника психологического точечного массажа

Техники эмоциональной свободы (ТЭС) могут помочь вам избавиться от негативных мыслей и эмоций, способствуя благодарности. ТЭС особенно полезен в те дни, когда вы чувствуете, что ничего не получается, или вы получили плохие новости. ТЭС может оказать неоценимую помощь в освобождении от негатива, оставляя место для чувства благодарности.

Воспитание чувства благодарности — это простой способ принести больше радости, благополучия и даже физического здоровья в вашу жизнь. Благодарность простирается от признательности до ощущения ценности доброты и признания всего хорошего в вашей жизни и не имеет ничего общего с материальными ценностями.

Джозеф Меркола: Метод психологического точечного массажа для благодарности

Чувство благодарности связано с деятельностью мозга в передней поясной и медиальной префронтальной коре, областях, связанных с нравственным познанием, оценочным суждением и теорией мышления, согласно исследованию в Frontiers in Psychology, что помогает объяснить, почему она приносит пользу психическому здоровью и межличностным отношениям.

Выражение благодарности — это здоровая привычка, которую вы можете приобрести, как и привычку правильно питаться и заниматься спортом, и есть множество способов воспитать благодарность в своей жизни. Среди них - техники эмоциональной свободы (ТЭС), психологический точечный массаж, который демонстрирует в видео выше практикующий терапевт Джули Шиффман.

Что такое благодарность?

Благодарность трудно определить, так как она одновременно содержит элементы эмоций, добродетели и поведения. Роберт Эммонс, профессор психологии из Калифорнийского университета в Дэйвисе и эксперт по благодарности, определяет ее как двухступенчатый процесс.

Как объясняется в «Науке благодарности», статье научного центра Высшее Благо в Калифорнийском университете в Беркли, два шага включают в себя «1) «признание того, что человек получил положительный результат» и 2) «признание того, что существует его внешний источник»».

В этом отношении выгоды от благодарности можно заметить из действий других людей или испытать их изнутри, например, чувствуя благодарность за удачу или добродушие. Благодарность также может быть функцией вашего настроения, которая колеблется и может быть временной, или может быть скорее аффективной чертой, например, тенденцией обладать в целом благосклонным нравом.

На благодарность могут также влиять социальные и культурные переменные, в том числе религия, хотя было обнаружено, что даже маленькие дети имеют некоторое понимание благодарности, что предполагает, что она может быть частью человеческого опыта, и, как добавили в «Науке о благодарности»: это глубокое чувство.

Почему важно практиковать благодарность

На самом базовом уровне благодарность связана с удовлетворенностью жизнью и множеством преимуществ для здоровья, отчасти потому, что она может привести к улучшению психологического состояния, увеличению полезной активности и готовности обратиться за помощью в связи с проблемами со здоровьем. Благодарность, как известно, способствует улучшению питания и помогает при депрессии, повышая самооценку и улучшая самочувствие. Более того, люди, которые более благодарны, как правило:

Счастливее

Менее материалистичны

Менее подвержены выгоранию

Есть также преимущества для людей с хроническими заболеваниями, так как среди пациентов с сердечной недостаточностью благодарность связана с улучшением настроения и сна и снижением усталости, в то время как у тех, кто больше выражал благодарность, были более низкие уровни воспалительных биомаркеров. Даже если вы здоровы, чувство милосердия поможет вам спать лучше и дольше, возможно, улучшив ваши мысли перед сном.

«Взаимосвязь между благодарностью и каждой из переменных сна была опосредована более позитивными познаниями и менее негативными когнициями перед сном», - говорится в исследовании, опубликованном в Журнале психосоматических исследований.

Благодарность также может укрепить ваши отношения. В исследовании романтических партнеров благодарность от общения была связана с укреплением связи и удовлетворенности отношениями, и исследователи предполагают, что «она обладает уникальной предсказательной силой в продвижении отношений, возможно, выступая в качестве стимула».

В более широком смысле, благодарность может служить воротами для развития других добродетелей, в том числе увеличения терпения, смирения и мудрости. «[Б]лагодарность переплетается с несколькими другими важными добродетелями, и, возможно,… повышая благодарность отдельных людей, мы можем развивать и другие добродетели», - отметила «Наука благодарности».

Что такое ТЭС?

ТЭС — это метод психологического точечного массажа, основанный на тех же энергетических меридианах, которые используются в акупунктуре. Однако вместо того, чтобы стимулировать пути с помощью игл, ТЭС использует постукивание кончиками пальцев одновременно с высказыванием положительных подтверждений. ТЭС может помочь вам избавиться от негативных мыслей и эмоций, способствуя благодарности.

Эта техника особенно полезна в те дни, когда вы чувствуете, что все идет не так, или вы получили плохие новости. Как говорит Шиффман, все заслуживают того, чтобы справиться с негативными эмоциями и чувствовать себя недовольными в течение короткого времени, но, если вы позволите этим чувствам накапливаться слишком долго, это может начать вредить вам.

Именно здесь ТЭС может оказать неоценимую пользу, помогая освободить вас от негатива и найти вещи, за которые вы будете благодарны - даже в трудные времена.

ТЭС может помочь уменьшить интенсивность травмирующих воспоминаний после всего одного сеанса, что может быть необходимым шагом для благодарности у некоторых людей. Как только вы сумеете распознать и испытать чувство благодарности в трудные времена, вам будет легче чувствовать ее в обычные или хорошие дни.

Более того, ТЭС также связана с преимуществами, включая снижение беспокойства и депрессии, увеличение счастья и улучшение боли и тяги. В сочетании с постукиванием для благодарности вы можете использовать ТЭС для улучшения здоровья как на физическом, так и на эмоциональном уровне.

Как выполнять ТЭС

Хотя вы можете обратиться за помощью к профессиональному специалисту по ТЭС, я предлагаю вам использовать следующий ресурс для изучения ее механики, а также чтобы оценить широту ее применения, в том числе для повышения благодарности.

ТЭС — базовые шаги к вашей эмоциональной свободе

Чтобы использовать ТЭС, нужно изучить две основные области: места и техника постукивания, а также положительные подтверждения.

Постукивание осуществляется кончиками пальцев, крепко, но не сильно, чтобы оно не причиняло боль. В идеале, перед началом снимите очки или часы (которые могут электромагнитно повлиять на процесс) и постучите по каждой точке пять-семь раз. Точки постукивания перечислены ниже; легче всего начать сверху и идти вниз.

1. Верхушка головы (TH) — Пальцами обеих рук вниз по центру черепа.

2. Бровь (EB) — Чуть выше и с одной стороны носа, от начала брови.

3. Угол глаза (SE) — На кости, граничащей с внешним углом глаза.

4. Под глазами (UE) — На кости под глазом примерно на 1 дюйм ниже вашего зрачка.

5. Под носом (ООН) — На небольшом участке между нижней частью носа и верхушкой верхней губы.

6. Подбородок (Ch) — Посередине между точкой подбородка и нижней частью нижней губы. Несмотря на то, что она не имеет непосредственного отношения к подбородку, мы называем ее точкой подбородка, потому что это достаточно наглядно, чтобы люди могли легко понять.

7. Ключица (CB) — Место, где встречаются грудина (грудная клетка), ключица и первое ребро. Это очень важная точка, и в акупунктуре она обозначается как K (почка). Чтобы найти ее, сначала поместите указательный палец на U-образную выемку в верхней части грудины (где мужчина завязывает галстук).От нижней части U, переместите указательный палец вниз к пупку на 1 дюйм, а затем переместитесь влево (или вправо) на 1 дюйм. Эта точка называется «ключицей», хотя она и не находится на ключице как таковой.

8. Под мышкой (UA) — Сбоку, в точке наравне с соском (у мужчин) или в середине бретельки бюстгальтера (у женщин). Примерно на 4 дюйма ниже подмышки.

9. Запястья (WR) — Последняя точка находится внутри обоих запястий.

Во время постукивания нужно держать в уме проблему или негативные эмоции, произнося (в идеале вслух) свои позитивные утверждения, которые могут принимать любые формы.

Основная фраза, которую можно использовать, звучит так: «Хотя у меня есть это [вы заполняете пробел], я глубоко и полностью люблю и принимаю себя». Если вы находитесь в общественном месте и не хотите произносить утверждения вслух, допустимо произносить их очень тихо про себя, но для достижения наилучших результатов произносите их с чувством и упором (даже если вы еще не верите им).

Иногда одного сеанса постукивания достаточно, чтобы избавиться от проблемы, в то время как с другими необходимы повторные сеансы. Самое замечательное в ТЭС - то, что она ничего не стоит, и вы можете использовать ее так часто, как это необходимо для поддержания вашего эмоционального здоровья. Вы также можете применять ТЭС на детях (или научить их, как выполнять ее самостоятельно) во время стрессовых ситуаций или помочь в решении эмоциональных травм или приобретении положительных качеств, таких как благодарность.

Что еще поможет вам стать более благодарным?

ТЭС — это простой, быстрый и бесплатный способ увеличить благодарность в вашей жизни, но это не единственный метод. Фактически, для достижения наилучших результатов используйте ТЭС в сочетании с другими вызывающими благодарность советами от Эммонса, чтобы жить более благодарной жизнью:

Ведите дневник благодарности и ежедневно выделяйте время, чтобы заполнить его моментами, за которые вы благодарны в этот день.

Вспомните трудные времена в своей жизни, чтобы напомнить себе, насколько вы должны быть благодарны. «[Э]тот контраст - благодатная почва для благодарности», - говорит Эммонс.

Цените, что значит быть человечным, настроившись и оценив ваше чувство осязания, зрения, обоняния, вкуса и слуха.

Используйте визуальные напоминания, в том числе людей, чтобы вызвать благодарность. Это помогает бороться с «двумя основными препятствиями к благодарности», которые Эммонс называет «забывчивостью и отсутствием осознанности».

Принесите клятву благодарности. Простое обещание быть благодарным может увеличить вероятность того, что вы будете придерживаться такого поведения, поэтому напишите заметку об «обещании быть благодарным» и разместите ее там, где вы будете часто ее видеть.опубликовано econet

Автор доктор Джозеф Меркола

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