Сырой картофель для лица: 5 секретов идеальной кожи

Такой простой продукт как сырой картофель может быть успешно спользован в косметических целях. Этот овощ поможет вам избавиться от неприглядных мешков под глазами, отечности лица, удалить пигментные пятна и навсегда забыть об акне. Предлагаем рецепты эффективных масок для лица с картофелем.
Сырой картофель наравне с огурцом – это отличный источник антиоксидантов и витамина С. Он избавит от отечности под глазами. В картошке содержится крахмал, углеводы и питательные соединения, что делает его незаменимым для косметических целей.
Вот 5 эффектов сырого картофеля для нашей кожи.
Продукты с большим процентом антиоксидантов и витамина С (к которым относятся и картофель) нормализуют кровообращение в этой нежной и капризной области лица. Этот продукт стимулирует кровоток, сужает капилляры. Вот что можно сделать, чтобы избавиться от отечности под глазами.
Понадобится терка.
Технология приготовления косметического средства:
Поможет массаж лица кусочком картофеля.
В составе картофеля есть витамин С, калий (К), сера (S), медь (Cu). Микроэлемент медь глубоко очищает кожу и выводит токсичные вещества. А это способствует лечению акне и угрей.
Берем картофельную дольку и выполняем движения как в предыдущем пункте. После манипуляции не умываемся, оставляем сок картофеля, чтобы он «работал» всю ночь.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Берем мякоть одной картошины и 1 ст. ложку сока лимона.
Применяем маску перед отходом ко сну. Наносим ватным диском на кожу, выдерживаем 15-20 мин., смываем.опубликовано econet
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
Добавить комментарий