Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Сумасшедшая тренировка для пресса

Сумасшедшая тренировка для пресса

Автор: Econet 05 февраля 2023 6808
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Давно мечтаете о рельефных кубиках пресса? Тогда эта интенсивная и крутая тренировка для вас! Чтобы на вашем прессе действительно появились заветные кубики, в первую очередь нужно следить за питанием. Также нужна тренировка, причем не только для мышц живота.

Сумасшедшая тренировка для пресса

Немаловажный фактор для достижения результата – не заниматься в состоянии стресса, поскольку это бесполезно, вы не сможете сконцентрироваться и правильно выполнить упражнения.

Крутые упражнения: ТОП-9

Стоит также отметить, что важна правильная техника выполнения – тренируя мышцы пресса нужно выдыхать и втягивать живот, так удастся достичь лучшего эффекта. Во время тренировки ориентируйтесь на собственные ощущения. Например, можно выполнить три подхода по пятнадцать раз, вместо пяти подходов по двадцать раз и первый вариант будет предпочтительнее, поскольку так удастся максимально включиться в процесс, не давая мышцам возможности расслабляться.

1. Скручивания:

  • лежа на спине нужно согнуть ноги, положить за голову руки и напрячь мышцы живота;
  • «скрутите» корпус, отрывая лопатки от пола;
  • старайтесь не напрягать руки, шею и спину;
  • повторите семь раз. Если тяжело держать руки за головой, протяните их вдоль тела.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Сумасшедшая тренировка для пресса

2. Касание пяток:

  • лежа на спине, согните ноги и расставьте их на ширине плеч, а руки протяните вдоль корпуса;
  • немного поднимите корпус и дотроньтесь правой пятки правой рукой;
  • займите первоначальную позицию, но, не касаясь лопатками пола;
  • дотроньтесь левой пятки левой рукой. С каждой стороны потребуется выполнить пять подходов.

3. Планка:

  • сделайте планку, опираясь на локти;
  • можно усложнить упражнение, поднимая по очереди ноги;
  • можно еще усложнить упражнение путем отведения ног в разные стороны;
  • достаточно выбрать один из трех предложенных вариантов и заниматься каждый день по полминуты или минуте.

Сумасшедшая тренировка для пресса

4. Планка боком:

  • станьте в планку с опорой на локти, положите вторую руку вдоль корпуса, одну ногу положите перед другой, напрягая мышцы живота и следя за ровным положением таза;
  • можно усложнить упражнение, если опустить ноги на пол;
  • поднимайте корпус и напрягайте прессовые мышцы;
  • любой из двух предложенных вариантов выполняйте по полминуты.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

5. «Велосипед»:

  • лежа на полу выпрямите ноги, а руки расположите вдоль корпуса либо за головой;
  • немного поднимите плечи, шею и голову, сведя лопатки и приподняв согнутые ноги. Выполните несколько круговых движений в течение полминуты, имитируя езду на велосипеде.

Сумасшедшая тренировка для пресса

6. Складка:

  • лягте на спину, выпрямив руки и ноги;
  • прислоните руки и ноги к корпусу, направив пальцы ног к стопам;
  • вернитесь в первоначальную позицию;
  • во время тренировки нужно максимально напрягать мышцы живота и следить за прямым положением рук. Всего потребуется сделать семь подходов.

7. Планка боком со скручиванием:

  • лежа на полу на правом боку, приподнимите корпус, опираясь на руку, при этом ладонь должна касаться поверхности пола;
  • поднимите левую руку, потом расположите ее на участке между правым боком и полом, чтобы корпус скрутился;
  • тренируйтесь полминуты, затем перелягте на левый бок и повторите упражнение.

Сумасшедшая тренировка для пресса

8. Подтяжка коленей в планке:

  • лежа на полу лицом вниз нужно соединить ноги и приподняться на руках, следя за ровным положением таза;
  • постепенно поднимите согнутую в колене правую ногу и округлите спину;
  • займите исходную позицию, а затем повторите все заново с другой стороны;
  • во время подтягивания согнутой ноги старайтесь вытягивать носок. Для начала достаточно повторить упражнение пять раз, затем можно увеличить нагрузку до восьми раз.

9. Планка и скручивания:

  • лягте на пол (лицом вниз) с опорой на локти и поднимите корпус;
  • сделайте несколько скручивающих движений корпусом, округляя спину;
  • вернитесь в первоначальное положение, затем повторите все заново от пяти до десяти раз.

Регулярные занятия позволят вам быстро достичь желаемого результата!  опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

пресс мышцы пресса тренировка живот упражнения

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Искусство жизни состоит не только в том, чтобы сесть на подходящий поезд, сколько в том, чтобы сойти на нужной станции Андре Зигфрид
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.