Сульфорафан: стимулирует иммунитет и борется с воспалением

Некоторые натуральные продукты, которые издавна человек употребляет в пищу, предупреждают развитие заболеваний и даже помогают лечению организма. К таким природным целителям относится капуста брокколи, в которой содержится сульфорафан – природное соединение серы. Это вещество имеет мощный противораковый эффект и обладает другими полезными свойствами.

Благодаря своему оздоровительному воздействию, брокколи попадает в категорию овощей, способных бороться со многими нарушениями организма. Брокколи, наряду с другими представителями семейства крестоцветных, таких, как все виды капусты, при регулярном употреблении в пищу помогает снижать риск заболеваний, среди которых:

артриты и другие проблемы с суставами;

злокачественные новообразования;

гипертония, болезни сердца и сосудов;

нарушения работы почек;

сахарный диабет.

В настоящее время четверть населения развитых стран страдает от НАЖБП - неалкогольной жировой болезни печени, при которой в ней накапливается чрезмерное количество жира. Ученые связывают это с повышенным потреблением фруктозы, содержащейся в пакетированных соках и лимонадах. Фруктоза почти целиком попадает в печень и образует там жировые отложения. При регулярном употреблении брокколи в пищу, снижается показатель триглицеридов, что способствует снижению риска ожирения и рака печени.

Полезные вещества, которые содержатся в брокколи

Употребляя в пищу капусту, вы насыщаете организм огромным количеством питательных веществ:

1. Сульфорафан – многочисленные исследования подтвердили, что это органическое соединение способно вызывать запрограммированную гибель клеток опухоли и снижать риск рака толстого кишечника, предстательной и молочной железы, легких. Употребляя брокколи трижды в неделю, снижаются риски рака на 60%.

Кроме этого, сульфорафан активизирует производство ферментов, которые защищают кровеносные каналы, и блокирует развитие активных форм кислорода, повреждающих клеточные структуры более чем на 70%.

Соединение органической серы также способствует повышению синтеза тестостерона, ускоряет обмен веществ, обезвреживает раковые клетки, восстанавливает суставы и защищает мышечные ткани от повышенного травматизма при усиленных тренировках и физических нагрузках.

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2. Глюкорафанин – также не позволяет клеточным структурам перерождаться в раковые и мутагенные клетки. Соцветия брокколи содержат его в 20 раз больше, чем созревшие плоды.

3. Соединения фенола – обладают способностью активно выводить из организма свободные радикалы и уменьшать воспалительные процессы. Снижает развитие сахарного диабета, астмы, заболевания сердца и сосудов.

4. Дииндолметан (ДИМ) – при усвоении брокколи, в организме синтезируется ДИМ, который помогает укрепить иммунную систему, защищает организм от развития опухолей.

5. Клетчатка – волокна служат питанием полезной микрофлоры, населяющей кишечный тракт, уменьшают проницаемость слизистых оболочек, укрепляют защитные силы организма.

Как приготовить брокколи?

Употребляя в пищу капусту в виде салата, можно получить только 12% от общего количества, содержащегося в ней сульфорафана. Чтобы значительно увеличить уровень и полезные свойства, рекомендуется готовить брокколи правильно.

Для этого, капусту лучше немного потушить в течение 3-5 минут. Это позволит избавить соединение серы от белка, обладающего термочувствительностью. При этом, сохраняется фермент мирозиназа, помогающий преобразовать природный глюкорафанин в сульфорафан.

Варить брокколи не следует больше, чем полминуты, а затем нужно ее охладить в проточной воде, чтобы остановить процесс.

Чтобы увеличить количество сульфорафана в готовом блюде, можно добавить в него продукты, содержащие мирозиназу. К нем относятся: редька дайкон, горчичные зерна, горчица васаби, зелень рукколы и капустный салат. опубликовано econet

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