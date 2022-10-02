Сульфорафан против рака, старения и заболеваний сердца

Сульфорафан - это естественнный активатор протеина NRF2, отвечающий за функции около 200 генов, среди которых следует отметить противовоспалительные и гены-антиоксиданты. Каким образом организм может получить сульфорафан? В первую очередь необходимо вводить в рацион питания крестоцветные овощи.

Существует ли возможность противостоять таким серьезным заболеваниям как онкологические, сердечно-сосудистые и психические? Какие именно продукты питания могут помочь в борьбе с подобными недугами? Как нейтрализовать негативное воздействие на организм пагубных канцерогенных соединений? Ответы на эти вопросы дает доктор Ронда Патрик.

Функции сульфорафана и его роль в здоровье организма

Что такое сульфорафан

Сульфорафан представляет собой природный активатор протеина NRF2, руководящий функциями приблизительно 200 генов, среди которых отмечаются противовоспалительные и гены-антиоксиданты.

Каким образом наш организм может получить сульфорафан?

Необходимо активно вводить в рацион питания следующие крестоцветные овощные кльтуры: брокколи, ростки брокколи и брюссельской капусты, непосредственно брюссельскую, цветную, красную, савойскую капусту, редис, дайкон, хрен, васаби.

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Снижение показателя онкологических недугов при введении в рацион крестоцветных культур

Недавнее исследование продемонстрировало, что среди населения, стабильно употребляющего крестоцветные овощные культуры, динамика смертности показывала снижение на 22%. Специальные исследования занимались изучением взаимосвязи между онкологическими недугами и употреблением в пищу крестоцветных. Результаты были следующими: мужчины, съедающие 2-3 порции указанных крестоцветных в 7 дней, демонстрировали снижение вероятности онкологии простаты на 41% по сравнению с употребляющими до 1 порции в 7 дней. Также было выявлено, что представители сильного пола, которые употребляли брокколи от 2 и более раз в 7 дней, демонстрировали снижение вероятности онкологии мочевого пузыря на 44% по сравнению с употребляющими до 1 порции в 7 дней.

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У приверженцев табакокурения, которые съедали по меньшей мере 4,5 порций не подверженных термической обработке крестоцветных овощей в 30 дней, вероятность онкологии легких снижалась на 55% по сравнению с теми, кто съедал до 2,5 порций. Другие исследования продемонстрировали, что у женщин, употребляющих крестоцветные овощи как минимум 1 раз в 7 дней, вероятность онкологии груди снижалась на 17%, и, если употребляли каждый день – на 50%. У пациентов, страдающих онкологией мочевого пузыря, при употреблении брокколи 4 раза в 30 дней случаи смертности по причине онкологии отмечались реже на 57%.

Разница показателей в указанных экспериментах связана с тем, каким образом были приготовлены указанные овощи, являлись ли они свежими или замороженными, потому что это действует на доступность необходимого компонента, сульфорафана.

Функции сульфорафана

Сульфорафан имеет свойство снижать вероятность онкологии и губить раковые клетки. Профилактика онкологического заболевания состоит в деактивации конкретных энзимов (белков, выступающих катализаторами в биохимических процессах) начальной стадии биотрансформации, которые отвечают за трансформацию пре-канцерогенов в действующие канцерогены. Кроме того, сульфорафан предотвращает формирование «аддуктов» ДНК, нарушений ДНК, ведущих к прогрессированию онкологических недугов после вынужденном контакте организма разными видами агрессивных канцерогенов. Табачный дым включает в себя значительные объемы канцерогенов, провоцирующих формирование аддуктов ДНК.

Овощ, славящийся максимальной концентрацией глюкорафанина, из которого формируется сульфорафан, – это проростки семян брокколи. Они заключают в 100 раз больше указанного соединения, чем зрелое растение. В еще одном исследовании были изучены пациенты, страдающие онкологией простаты, было выявлено, что у людей, получающих 60 мг сульфорафана в день (соответствует 140 г проростков брокколи), динамика удвоения биомаркеров онкологии простаты PSA падала на 86%.

В еще одном специальном исследовании было доказано, что употребление 37 мг сульфорафана (соответствует 85 г проростков брокколи) вело к возникновению молекул сульфорафана в тканях груди женщин в продолжение 1 часа после употребления. В грудных тканях был обнаружен рост активности генов NQ01, продуцирующих энзимы, удаляющие токсины из тканей, и энзимы, оберегающие от распада белок p53, угнетающий прогрессирование раковых клеток.

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Сульфорафан и удаление канцерогенов из организма

Указанное вещество, как было сказано, деактивирует энзимы, отвечающие за формирование канцерогенов, а также активирует еще один вид энзимов, способствующих выведению «канцерогенных» энзимов из организма, превращая их в водорастворимые и удаляемые посредством урины и прочих выделений. Детоксифицирующие энзимы, кроме того, снижают показатель нарушения ДНК, нивелируя воспаления (повреждение ДНК - основа возникновения и развития злокачественных новообразований и преждевременного старения).

В очередном эксперименте было выявлено, что каждодневное применение экстракта из проростков брокколи (около 135 г проростков брокколи, включающих в свой состав 7,1 мл сульфорафана) вело к росту цифры удаления из организма бензола на 61%. Бензол - агрессивный канцероген, провоцирующих онкологические заболевания. Он имеется в автомобильных выхлопах и табачном дыме. Нарушения в ДНК, следующие за вдыханием воздуха с подобными примесями, были вызваны именно дозами бензола, который проникал в дыхательную систему.

Крестоцветные овощные культуры: сердечно-сосудистые недуги и психические болезни

Специалисты в области здоровья акцентировали внимание на воздействии крестоцветных культур на вероятность прогрессирования болезней сердца и конкретно инсульта. В специальном исследовании, где участниками выступали пациенты, страдающие диабетом 2 типа, было доказано, что потребление 10 г порошка ростков брокколи в сутки (адекватно содержанию 40 мг сульфорафана в 100 г продукта) в продолжение месяца снизило показатель холестерина OX-LDL, на 13,5%, что минимизирует вероятность недугов сердца на 52%. Кроме того, у добровольцев наблюдалось падение показателя сахара в крови на 20%. Это внушающий оптимизм результат.

Функционирование нервной системы человека непосредственно связано с общим состоянием организма. Сульфорафан влияет на воспалительные механизмы в организме, он имеет уникальную способность мигрировать между кровеносной и нервной системами и проникать в головной мозг. Таким образом доказан позитивный эффект сульфорафана на различные психические недуги. В специальном исследовании прием от 9 до 25 мг сульфорафана в сутки провоцировал улучшение поведенческих данных пациентов, страдающих аутизмом на 44% и в некотором роде улучшил их межличностный контакт. В следующем исследовании доза в 30 мг глюкорафанина в продолжении двух месяцев продемонстрировала улучшение когнитивных данных у ряда больных, страдающих шизофренией.

Одним из ключевых этапов зарождения депрессии является системное воспаление, воздействующее на работу мозга. Исследованиями доказана непосредственная связь маркеров воспаления с депрессией. Сульфорафан имеет противодействующее воздействие на воспалительные механизмы, следовательно, может бороться с депрессивными состояниями.

Механизм получения сульфорафана из крестоцветных растений

Около 20% глюкорафанина можно получить при употреблении в пищу крестоцветных культур. Но как правильно их готовить, чтобы сберечь ценные вещества? В то время как растение повреждается при измельчении (пережевывании), выделяется энзим майрасонейз, преобразующий глюкорафанин в сульфорафан; к сожалению, он чутко реагирует на термообработку. При продолжительном тепловом воздействии крестоцветных майрасонейз, к сожалению, почти на 100% деактивируется. Указанное вещество синтезируется и в организме человека: в кишечнике имеется особый вид кишечных бактерий, производящих данный энзим из глюкорафанина. Но возможность продуцировать майрасонейз разительно отличается у всех людей. По этой причине употреблять пищевые добавки с глюкорафанином не совсем рационально. Более полезно употреблять крестоцветные овощи в значительном объеме.*опубликовано econet.ru.

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