Сульфорафан против рака, старения и заболеваний сердца

Сульфорафан - это естественнный активатор протеина NRF2, отвечающий за функции около 200 генов, среди которых следует отметить противовоспалительные и гены-антиоксиданты. Каким образом организм может получить сульфорафан? В первую очередь необходимо вводить в рацион питания крестоцветные овощи.
Существует ли возможность противостоять таким серьезным заболеваниям как онкологические, сердечно-сосудистые и психические? Какие именно продукты питания могут помочь в борьбе с подобными недугами? Как нейтрализовать негативное воздействие на организм пагубных канцерогенных соединений? Ответы на эти вопросы дает доктор Ронда Патрик.
Сульфорафан представляет собой природный активатор протеина NRF2, руководящий функциями приблизительно 200 генов, среди которых отмечаются противовоспалительные и гены-антиоксиданты.
Каким образом наш организм может получить сульфорафан?
Необходимо активно вводить в рацион питания следующие крестоцветные овощные кльтуры: брокколи, ростки брокколи и брюссельской капусты, непосредственно брюссельскую, цветную, красную, савойскую капусту, редис, дайкон, хрен, васаби.
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Недавнее исследование продемонстрировало, что среди населения, стабильно употребляющего крестоцветные овощные культуры, динамика смертности показывала снижение на 22%. Специальные исследования занимались изучением взаимосвязи между онкологическими недугами и употреблением в пищу крестоцветных. Результаты были следующими: мужчины, съедающие 2-3 порции указанных крестоцветных в 7 дней, демонстрировали снижение вероятности онкологии простаты на 41% по сравнению с употребляющими до 1 порции в 7 дней. Также было выявлено, что представители сильного пола, которые употребляли брокколи от 2 и более раз в 7 дней, демонстрировали снижение вероятности онкологии мочевого пузыря на 44% по сравнению с употребляющими до 1 порции в 7 дней.
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У приверженцев табакокурения, которые съедали по меньшей мере 4,5 порций не подверженных термической обработке крестоцветных овощей в 30 дней, вероятность онкологии легких снижалась на 55% по сравнению с теми, кто съедал до 2,5 порций. Другие исследования продемонстрировали, что у женщин, употребляющих крестоцветные овощи как минимум 1 раз в 7 дней, вероятность онкологии груди снижалась на 17%, и, если употребляли каждый день – на 50%. У пациентов, страдающих онкологией мочевого пузыря, при употреблении брокколи 4 раза в 30 дней случаи смертности по причине онкологии отмечались реже на 57%.
Разница показателей в указанных экспериментах связана с тем, каким образом были приготовлены указанные овощи, являлись ли они свежими или замороженными, потому что это действует на доступность необходимого компонента, сульфорафана.
Сульфорафан имеет свойство снижать вероятность онкологии и губить раковые клетки. Профилактика онкологического заболевания состоит в деактивации конкретных энзимов (белков, выступающих катализаторами в биохимических процессах) начальной стадии биотрансформации, которые отвечают за трансформацию пре-канцерогенов в действующие канцерогены. Кроме того, сульфорафан предотвращает формирование «аддуктов» ДНК, нарушений ДНК, ведущих к прогрессированию онкологических недугов после вынужденном контакте организма разными видами агрессивных канцерогенов. Табачный дым включает в себя значительные объемы канцерогенов, провоцирующих формирование аддуктов ДНК.
Овощ, славящийся максимальной концентрацией глюкорафанина, из которого формируется сульфорафан, – это проростки семян брокколи. Они заключают в 100 раз больше указанного соединения, чем зрелое растение. В еще одном исследовании были изучены пациенты, страдающие онкологией простаты, было выявлено, что у людей, получающих 60 мг сульфорафана в день (соответствует 140 г проростков брокколи), динамика удвоения биомаркеров онкологии простаты PSA падала на 86%.
В еще одном специальном исследовании было доказано, что употребление 37 мг сульфорафана (соответствует 85 г проростков брокколи) вело к возникновению молекул сульфорафана в тканях груди женщин в продолжение 1 часа после употребления. В грудных тканях был обнаружен рост активности генов NQ01, продуцирующих энзимы, удаляющие токсины из тканей, и энзимы, оберегающие от распада белок p53, угнетающий прогрессирование раковых клеток.
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Указанное вещество, как было сказано, деактивирует энзимы, отвечающие за формирование канцерогенов, а также активирует еще один вид энзимов, способствующих выведению «канцерогенных» энзимов из организма, превращая их в водорастворимые и удаляемые посредством урины и прочих выделений. Детоксифицирующие энзимы, кроме того, снижают показатель нарушения ДНК, нивелируя воспаления (повреждение ДНК - основа возникновения и развития злокачественных новообразований и преждевременного старения).
В очередном эксперименте было выявлено, что каждодневное применение экстракта из проростков брокколи (около 135 г проростков брокколи, включающих в свой состав 7,1 мл сульфорафана) вело к росту цифры удаления из организма бензола на 61%. Бензол - агрессивный канцероген, провоцирующих онкологические заболевания. Он имеется в автомобильных выхлопах и табачном дыме. Нарушения в ДНК, следующие за вдыханием воздуха с подобными примесями, были вызваны именно дозами бензола, который проникал в дыхательную систему.
Специалисты в области здоровья акцентировали внимание на воздействии крестоцветных культур на вероятность прогрессирования болезней сердца и конкретно инсульта. В специальном исследовании, где участниками выступали пациенты, страдающие диабетом 2 типа, было доказано, что потребление 10 г порошка ростков брокколи в сутки (адекватно содержанию 40 мг сульфорафана в 100 г продукта) в продолжение месяца снизило показатель холестерина OX-LDL, на 13,5%, что минимизирует вероятность недугов сердца на 52%. Кроме того, у добровольцев наблюдалось падение показателя сахара в крови на 20%. Это внушающий оптимизм результат.
Функционирование нервной системы человека непосредственно связано с общим состоянием организма. Сульфорафан влияет на воспалительные механизмы в организме, он имеет уникальную способность мигрировать между кровеносной и нервной системами и проникать в головной мозг. Таким образом доказан позитивный эффект сульфорафана на различные психические недуги. В специальном исследовании прием от 9 до 25 мг сульфорафана в сутки провоцировал улучшение поведенческих данных пациентов, страдающих аутизмом на 44% и в некотором роде улучшил их межличностный контакт. В следующем исследовании доза в 30 мг глюкорафанина в продолжении двух месяцев продемонстрировала улучшение когнитивных данных у ряда больных, страдающих шизофренией.
Одним из ключевых этапов зарождения депрессии является системное воспаление, воздействующее на работу мозга. Исследованиями доказана непосредственная связь маркеров воспаления с депрессией. Сульфорафан имеет противодействующее воздействие на воспалительные механизмы, следовательно, может бороться с депрессивными состояниями.
Около 20% глюкорафанина можно получить при употреблении в пищу крестоцветных культур. Но как правильно их готовить, чтобы сберечь ценные вещества? В то время как растение повреждается при измельчении (пережевывании), выделяется энзим майрасонейз, преобразующий глюкорафанин в сульфорафан; к сожалению, он чутко реагирует на термообработку. При продолжительном тепловом воздействии крестоцветных майрасонейз, к сожалению, почти на 100% деактивируется. Указанное вещество синтезируется и в организме человека: в кишечнике имеется особый вид кишечных бактерий, производящих данный энзим из глюкорафанина. Но возможность продуцировать майрасонейз разительно отличается у всех людей. По этой причине употреблять пищевые добавки с глюкорафанином не совсем рационально. Более полезно употреблять крестоцветные овощи в значительном объеме.*опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.kz/
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