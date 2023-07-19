Сухой кашель может быть причиной серьезного заболевания

Сухой кашель возникает не только как симптом заболевания дыхательной системы. Например, мучительный кашель без мокроты может беспокоить при сердечной недостаточности. А сухой психогенный кашель проявляется как реакция организма на стрессовую ситуацию. При болезнях органов дыхания различают несколько видов сухого кашля.

Сухой кашель – очень непростой симптом. Мы привыкли считать его признаком недугов дыхательной системы. Но он также является признаком заболеваний сердца, желудка, кишечника и других жизненно важных органов. Отмечается и сухой психогенный кашель как реакция организма на стресс.

Сухой кашель – признак опасных недугов

Изнуряющий сухой кашель может оказаться причиной различных осложнений:

нарушение сердечного ритма;

образование грыж;

кровоизлияние в мозг;

проблемы со сном;

сбои гемодинамики;

головные боли.

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На какие болезни может указывать сухой кашель

Сухой кашель при сердечной недостаточности

Сердечный кашель эпизодический, одолевает обычно при физических нагрузках. Также ему присущи такие проявления:

Кашель усиливается в положении лежа. Характерен для ночного времени.

Возможна одышка и чувство дефицита воздуха.

Больные выбирают сон в положении сидя.

Не исключено посинение кожных покровов в области носогубного треугольника, мочек ушей, а концы фаланг пальцев могут иметь внешний вид барабанных палочек.

При кашле на шее вздуваются вены.

Могут возникать боли в сердце, головокружение, сердцебиение.

Сухой кашель типичен для всех недугов, которые формируют сердечную недостаточность:

пороки сердца;

артериальная гипертензия;

ИБС;

аритмия;

миокардит;

кардиомиопатия;

митральный стеноз;

аневризма аорты.

Что делать?

Если вы впервые столкнулись с сухим кашлем (тем более ночным), а также одышкой, то имеет смысл записаться на прием к семейному доктору, который выпишет направление на комплексное обследование.

Если вы имеете кардиологический анамнез и у вас проявляются выше указанные симптомы, важно немедля записаться на прием к кардиологу для пересмотра схемы лечения и изменения образа жизни.

Психогенный кашель

Считается симптомом повышенного беспокойства, реакцией на стресс. Его особенности:

кашель с металлическим оттенком;

отмечается во время бодрствования и исчезает во время сна, приема пищи, разговора;

ему сопутствуют страх, тревога, напряжение в теле, першение в горле.

Что делать?

Противокашлевые лекарства в этом случае не подойдут. Нужно минимизировать стресс, выполнять дыхательные упражнения. А для назначения медикаментов для снижения беспокойства имеет смысл обратиться к психотерапевту.

Сухой кашель при проблемах органов дыхания

Вирусная пневмония. Это серьезный недуг, который сопровождает, надсадный кашель.

Другие симптомы:

вялость;

одышка;

головная боль;

боль в мышцах;

температура тела 39 град. и выше.

Что делать?

Важно срочно вызвать неотложную помощь, так как понадобится госпитализация и клиническое обследование.

Бронхиальная астма. Характерен постоянный сухой кашель в виде приступов. Его особенности:

одолевает в ночное время;

при самых незначительных физических нагрузках и ОРЗ;

вызывается резкими ароматами, холодным воздухом, взаимодействием с аллергенами.

Что делать?

Записаться на прием к доктору для диагностики.

Кашель на фоне проблем верхних дыхательных путей (ВДП). Сухой кашель проявляется почти при всех болезнях ВДП. По характеру кашля можно предположить заболевание.

Ларингит. Кашель возникает на фоне боли в горле – сухой и приступообразный. Состояние сопровождается высокой температурой тела, головной болью и слабостью.

Кашель возникает на фоне боли в горле – сухой и приступообразный. Состояние сопровождается высокой температурой тела, головной болью и слабостью. Острый трахеит. Приступы кашля обычно в ночные часы. По окончании приступа при вдохе чувствуется боль за грудиной.

Приступы кашля обычно в ночные часы. По окончании приступа при вдохе чувствуется боль за грудиной. Фарингит. Сухой кашель сопровождается першением в горле. Неприятные ощущения усиливаются при глотании. Состояние сопровождается вялостью, температурой, понижением тембра голоса.

Сухой кашель сопровождается першением в горле. Неприятные ощущения усиливаются при глотании. Состояние сопровождается вялостью, температурой, понижением тембра голоса. Сухой плеврит. Навязчивый кашель без мокроты, который усиливается в положении лежа на пораженной стороне / при глубоком вдохе. Сопровождается одышкой, вялостью, потоотделением.

Что делать?

Обратиться к отоларингологу.опубликовано econet

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