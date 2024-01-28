Сухая кожа – признак дефицита омега-3

Кокосовое масло поможет вам сделать кожу здоровой и не даст страдать от зуда и сухости кожи, сохраняя ее увлажненной и защищенной. Его антибактериальные и противогрибковые свойства помогают в лечении различных кожных заболеваний

Снижение влажности в сочетании с более холодными температурами, как правило, вредит вашей коже. Многие страдают от сухой, шелушащейся, зудящей кожи в течение зимних месяцев, даже если у них нет диагностированных заболеваний, таких как экзема.

Джозеф Меркола: кокосовое масло для кожи

Сухая кожа – это признак дефицита омега-3

Другие диетические меры, которые способствуют здоровью и увлажненности кожи

Кокосовое масло помогает увлажнить кожу

Как использовать кокосовое масло для ухода за кожей

Пятиступенчатая программа принятия душа, которая поможет справиться с сухостью кожи

В течение зимних месяцев, сохраняйте влагу внутри и снаружи для предотвращения зуда кожи

Это состояние обычно называют «зимним зудом», который возникает, когда ваша кожа страдает от недостатка влаги. К счастью, существуют простые и недорогие средства решения этой проблемы.

Обычно в такой ситуации советуют использовать увлажняющие крема на вазелиновой основе, а я рекомендую избегать их или кремов с минеральными маслами в составе из-за канцерогенного потенциала. Минеральное масло также комедогенно, то есть оно блокирует поры и естественный процесс дыхания вашей кожи, что может привести к образованию угрей и прыщей.

Важно помнить, что кожа является самым большим органом вашего тела, и почти все, что вы на нее наносите, легко впитывается. Поэтому вот вам мудрый совет: не мажьте на кожу то, что вы не стали бы класть себе в рот.

Я твердо верю, что вы должны подходить к местному уходу за кожей как к диете, и питать ее только лучшими натуральными ингредиентами, отказываясь от токсичных химических веществ.

Предыдущие исследования показали, что женщины поглощают приблизительно пять фунтов химических веществ в году только из косметики, которую они используют! Два эффективных средства защиты от сухой, зудящей кожи зимой, о которых я расскажу в этой статье:

Потребление достаточного количества омега-3 жирных кислот животного происхождения из рациона

Использование кокосового масла для увлажнения кожи

Также я расскажу о других диетических мерах, которые могут многое изменить - и, конечно же, нельзя забывать о потреблении большого количества воды, чтобы избежать обезвоживания.

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Дефицит омега-3

Кожа отражает состояние ваших внутренностей, так что диета будет иметь мощное влияние на большинство ее проблем. Когда дело доходит до сухой, шелушащейся кожи, омега-3 жиры животного происхождения, такие как масло криля, могут сыграть очень важную роль. Кроме того, потребление большого количества воды может быть одним из лучших способов напитать кожу изнутри. На самом деле, надежный способ оценить свой статус омега-3 - внимательно осмотреть свои руки.

Если они гладкие и мягкие, вы, вероятно, получаете достаточное количество омега-3 жиров из своего рациона. Если это не так, или если другие участки кожи сухие, шелушащиеся или потрескавшиеся, есть шанс, что вам стоит увеличить их потребление.

Когда я путешествую, даю лекции и взаимодействую с людьми публично, я регулярно поражаюсь тому, у скольких людей сухие руки при пожатии. И почти каждый из них имеет недостаток жирных кислот.

Омега-3 помогают нормализовать жиры вашей кожи и предотвратить обезвоживание в клетках. Это сохраняет их сильными и полными влаги, что может уменьшить появление мелких морщинок. Омега-3 жиры могут также успокоить раздраженную кожу, делая ее более чистой и гладкой, благодаря их противовоспалительной активности.

Таким образом, в качестве первого шага, если вы боретесь с сухостью кожи, убедитесь, что вы потребляете достаточное количество омега-3 жиров. В холодные сухие зимние месяцы, вам, возможно, потребуется увеличить дозу.

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Другие диетические меры, которые способствуют здоровью и увлажненности кожи

Помимо увеличения потребления омега-3, разумно было бы обратить внимание и на вашу диету в целом. Здоровый рацион, описанный в моем плане питания, который фокусируется на цельных, биодоступных органических продуктах, - это стратегия номер один для помощи естественной детоксикации вашего тела, при этом снабжая вашу кожу необходимыми питательными веществами, в которых она нуждается, чтобы прекрасно себя чувствовать.

Некоторые продукты особенно эффективны для поддержания красоты, чистоты и здоровья кожи, они включают в себя:

Свежие овощи

В идеале органические и локально выращенные. Свежий овощной сок также полезен для вашей кожи, как и каротиноиды, которые дают красным, оранжевым и желтым фруктам их цвет. Исследования показали, что употребление в пищу продуктов с пигментами глубоких цветов помогает вашему лицу выглядеть здоровее, чем при загаре.

Ферментированные овощи

Многие не понимают этого, но состояние вашей кожи тесно связано со здоровьем кишечника. Ферментированные овощи идеальны для стимуляции роста полезных кишечных бактерий.

Сигналы от этих кишечных микроорганизмов расходятся по всему телу, они даже взаимодействуют с организмами в вашей коже. На данный момент, исследователи изучают, как это может помочь при широком спектре заболеваний кожи, в том числе сухости и плохой выработке коллагена.

Нормализация микрофлоры кишечника помогает бороться с раздражением кожи и хроническими кожными заболеваниями, такими как экзема и псориаз. Бактериальные клетки, живущие в и на теле человека, превышают количество клеток в организме в соотношении 10 к 1.

Даже после того, как вы помоетесь, останется еще 1 миллион бактерий, живущих на каждом квадратном сантиметре кожи. Но они вовсе не враги, эти микроорганизмы имеют важное значение для оптимального здоровья и сияющей кожи. Бактерии на внутренней стороне ваших локтей, например, обрабатывают сырые жиры, которые они производят, что помогает увлажнять кожу.

Оптимизация кишечных бактерий даже помогает в очистке кожи от акне. Если вы не потребляете ферментированные продукты регулярно, то я безусловно рекомендую начать принимать высококачественные пробиотики.

Отказ от сахара, фруктозы, зерна и обработанных пищевых продуктов

Это, пожалуй, самый важный шаг, который вы можете предпринять, чтобы улучшить общее состояние здоровья кожи, независимо от сезона.

Если устранить весь сахар, фруктозу и зерно из рациона на несколько недель, вы, вероятно, заметите быстрое улучшение состояния кожи. Обработанные продукты, транс-жиры, поваренная соль и пастеризованные молочные продукты также могут оказывать на нее негативное воздействие.

Отказ от этих продуктов позволит улучшить чувствительность к инсулину, что важно для общего состояния здоровья, в том числе и здоровья сердца. Интересно, что последние исследования показывают, что возраст женщины, определяемый по ее внешнему виду, основанный на измерениях морщин и комплекции, может предсказать риски высокого кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний.

Те, кто выглядел более молодо и имел меньше морщин, также имели более низкое кровяное давление и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Кокосовое масло помогает увлажнить кожу

При всех его преимуществах для здоровья организма, чистое кокосовое масло также является прекрасным натуральным увлажняющим кремом «против старения» при местном применении. Когда оно впитывается в кожу, кокосовое масло помогает уменьшить появление мелких и крупных морщин, поддерживая силу и эластичность соединительных тканей.

Оно также помогает отшелушить верхний слой мертвых клеток кожи, что делает ее более гладкой. Физиолог и биохимик, доктор философии Рэй Пит считает кокосовое масло антиоксидантом из-за его стабильности и устойчивости к окислению и образованию свободных радикалов.

Кроме того, оно также обладает мощной антимикробной активностью. (Около 50 процентов жира в нем является лауриновой кислотой, которую ваше тело превращает в монолаурин, обладающий противовирусными, антибактериальными и антипротозойными свойствами. Каприновая кислота, другая жирная кислота, присутствующая в кокосовом масле в меньших количествах, также имеет противомикробные свойства.

Как использовать кокосовое масло для ухода за кожей

Кокосовое масло является, пожалуй, одним из самых полезных ингредиентов, которые вы можете держать дома. Например, вы можете использовать его в качестве основы для скраба для тела, домашнего дезодоранта, зубной пасты, крема для рук и тела, бальзама для губ и даже репеллента.

Будучи безопасным и естественным вариантом, оно также дает вашей коже отдохнуть от токсичности типичных продуктов личной гигиены и косметики.

Вот некоторые способы использования кокосового масла для ухода за кожей, которые вы можете попробовать самостоятельно:

Средство для очищения кож и — Возьмите 1/2 чайной ложки кокосового масла и размягчите его между пальцев. Вмассируйте его мягко в кожу круговыми движениями. Смойте теплой водой и промокните насухо.

и — Возьмите 1/2 чайной ложки кокосового масла и размягчите его между пальцев. Вмассируйте его мягко в кожу круговыми движениями. Смойте теплой водой и промокните насухо. Средство для снятия водостойкого макияжа — покройте веки и ресницы кокосовым маслом. Будьте осторожны, чтобы масло не попало в глаза. Слегка вмассируйте его в кожу, чтобы слегка растворить косметику. Протрите ватным тампоном и смойте теплой водой.

— покройте веки и ресницы кокосовым маслом. Будьте осторожны, чтобы масло не попало в глаза. Слегка вмассируйте его в кожу, чтобы слегка растворить косметику. Протрите ватным тампоном и смойте теплой водой. Увлажняющий крем для кожи лица — аккуратно вотрите небольшое количество кокосового масла в чистую кожу. Для увлажнения тела, вы можете нежно помассировать его или добавить масло в лосьоны и другие натуральные кремы.

— аккуратно вотрите небольшое количество кокосового масла в чистую кожу. Для увлажнения тела, вы можете нежно помассировать его или добавить масло в лосьоны и другие натуральные кремы. Альтернатива крему для бритья — Нанесите кокосовое масло на кожу, обильно покрывая ее.

Кокосовое масло также является эффективным средством для лечения различных заболеваний кожи, таких как экзема и сухость, которые часто создают неудобства и зуд, не говоря уже о том, что они повышают риск развития инфекций. Кокосовое масло помогает увлажнить сухую кожу и защищает ее от бактерий с помощью естественных противовирусных и антибактериальных свойств.

При акне, нанесение кокосового масла помогает снять воспаление. Было замечено, что оно настолько же эффективно в лечении прыщей, как пероксид бензоила. Это показывает, насколько впечатляюще действует кокосовое масло в уходе за кожей.

Пятиступенчатая программа принятия душа, которая поможет справиться с сухостью кожи

Удаление избыточного шелушения может явить на свет сияющую кожу под ним. Следующая процедура поможет вам достичь этого без использования сильнодействующих химических веществ:

Обработайте кожу сухой щеткой перед водными процедурами. Это поможет избавиться от свисающих хлопьев кожи

Избегайте использования мыла или используйте как можно меньше, особенно в зимний период или в сухом климате, так как это еще сильнее высушит кожу

Вместо этого нанесите натуральный скраб для тела, чтобы отшелушить кожу (также наносите его на кожу до водной части, и выбирайте содержащий масло для увлажнения)

Горячий душ может ухудшить сухость, принимайте настолько холодный душ, насколько сможет выдержать ваша кажа

После душа нанесите жирный натуральный крем или увлажняющее масло для тела (не минеральное или детское), чтобы запечатать влагу. Как уже упоминалось ранее, органическое кокосовое масло является идеальным выбором

В течение зимних месяцев, сохраняйте влагу внутри и снаружи для предотвращения зуда кожи

Большинство людей помнят о том, что важно избегать обезвоживания летом, когда жара заставляет нас потеть и испытывать жажду. Но пониженная влажность и холодная погода, как правило, высасывают влагу прямо из вашей кожи, так что вам по-прежнему нужно следить за ее увлажненностью, даже если вы не потеете.

Как уже упоминалось ранее, оптимизация уровня омега-3 является одним из лучших способов напитать вашу кожу изнутри. Но вы также должны пить достаточно чистой воды, чтобы ваша моча была светло-желтого цвета.

Работая изнутри наружу, ваша диета может многое изменить, когда речь идет о сохранении эластичности и здоровья кожи. Отказ от обработанных пищевых продуктов, сахара и зерна является основополагающей стратегией для здоровья кожи, независимо от сезона. Добавление большого количества свежих и ферментированных овощей дополнительно улучшит фактор здоровья кожи.

Что касается местных средств защиты от сухой зудящей кожи, помните, что многие химические препараты могут ухудшить ситуацию. Хотя кремы на вазелиновой основе могут запечатать влагу, тем самым, по идее, исправляя ситуацию, исследование показало, что местное применение увлажняющих кремов, фактически может увеличить риск развития рака кожи ...

Органическое кокосовое масло является идеальной альтернативой потенциально токсичным кремам и лосьонам, наполненным подозрительными ингредиентами. Вы можете брать его прямо из банки или смешивать с другими полностью натуральными ингредиентами.

Если вы делаете выбор в пользу коммерческого крема, я рекомендую придерживаться сертифицированных USDA 100% органических продуктов. Лично я редко наношу на свою кожу что-то, что я не положил бы в рот. Например, я разработал собственное органическое масло для тела из восьми съдобных ингредиентов, хорошо известных своей пользой, безопасностью и эффективностью.

По отдельности и вместе они способствуют более мягкой, гладкой, увлажненной коже, не нагружая организм потенциальными токсинами. Я считаю, что, наряду с питательными веществами из рациона и чистой водой, действительно натуральное, органическое средство для увлажнения поможет вам достичь сияющего цвета лица.опубликовано econet

Органическое масло ши Масло какао Кокосовое масло холодного отжима Масло жожоба Масло мурумуру Экстракт рисовых отрубей (рис посевной) Пальмовое масло Сок алоэ вера

Автор доктор Джозеф Меркола

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