Сухая чистка кожи – что это такое и чем она полезна?

Самым большим органом человеческого тела является кожа. Именно кожа служит надежной защитой других органов от различных негативных внешних воздействий. Многие заботятся о зубах, волосах, глазах, но при этом совершенно забывают о коже. А ведь именно этот орган нуждается в особенно тщательном уходе.

Для улучшения состояния и укрепления здоровья кожи специалисты нетрадиционной медицины рекомендуют использовать метод сухой чистки. Он подразумевает периодическое очищение кожного покрова от загрязнений и омертвевших клеток. Даже если вы регулярно принимаете душ, этого вашему телу недостаточно. Разберемся, чем полезна сухая чистка кожи и как правильно выполнять эту процедуру.

Сухая чистка кожи

Чем полезна сухая чиста кожи

Сухая чистка кожного покрова позволяет:

удалить омертвевшие клетки с поверхности кожи;

улучшить кровообращение, благодаря чему клетки и органы станут получать больше питательных веществ и кислорода;

очистить поры от загрязнений без применения косметических средств;

избавиться от целлюлита за счет стимуляции выработки коллагена;

активировать работу лимфатической системы, что укрепит иммунитет и очистит организм от шлаков, токсинов и прочих вредных веществ;

минимизировать стресс за счет легкого расслабляющего массажа.

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Это далеко не полный перечень преимуществ процедуры. Главное все правильно выполнять, тогда удастся быстрее достичь желаемого эффекта.

Процедура сухой чистки кожи: подробное описание

Для сухой чистки кожи потребуется:

специальная щетка для тела;

натуральное кокосовое или миндальное масло.

Для проведения процедуры необходимо встать, выровнять спину и выполнить массаж рук щеткой – плавные продолжительные движения по направлению к сердцу, заканчивая массажем ладоней. Затем аналогичные движения повторить на задней части ног, постепенно переходя к ступням. Далее щеткой нужно «пройтись» по животу и спине. Лицо, шею и грудь массажировать не стоит так же, как и участки, где кожа повреждена.

После массажа рекомендуется принять теплую ванну или душ, это позволит окончательно удалить все омертвевшие клетки. В завершении процедуры на сухую кожу следует нанести кокосовое или миндальное масло. Регулярное выполнение такой процедуры позволит заметно улучшить состояние кожи и в целом оздоровить организм.опубликовано econet

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