Стресс-сигналы: о чем предупреждает организм

Многие считают, что в состоянии управлять стрессом. Но это не так. Безусловно, способность контролировать стресс - ценный жизненный навык, но, когда вы начинаете ощущать себя физически и эмоционально истощенным, скорее всего, пришло время встать на паузу. Зачастую по причине волнений, недосыпа и систематических стрессов возникают осложнения со здоровьем.

Многие считают, что в состоянии управлять стрессом. Но это не так. Безусловно, способность контролировать стресс - ценный жизненный навык, но, когда вы начинаете ощущать себя физически и эмоционально истощенным, скорее всего, пришло время встать на паузу. Зачастую по причине волнений, недосыпа и систематических стрессов возникают осложнения со здоровьем. Таким образом организм сообщает, что пришла пора перестать постоянно нервничать.

Тревожные сигналы стресса

Ниже приведены сигналов, которые организм транслирует в случае, если уровень стресса слишком высок.

Боли в животе

Желудочно-кишечный тракт необычайно чувствителен к воздействию стресса. Случается, что перед важным событием (сдача экзаменов, публичное выступление) или после нешуточного стресса вас может одолеть диарея/запор.

Из-за систематических стрессов возникают дисфункции пищеварения, развивается гастрит, панкреатит и язвенная болезнь желудка. В целях уберечь ЖКТ от влияний стрессовых факторов имеет смысл принимать слабые успокоительные (настой пустырника или валериану), проводить профилактику запоров, употреблять продукты со значительным процентом клетчатки, витаминов и микроэлементов.

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Избыточный вес

Знакомая картина: вроде питание обычное, блюда низкокалорийные, а лишние килограммы «материализуются» неизвестно откуда. Опять же, причина тому - стресс. Клинические исследования показали, что стресс и лишний вес связаны: гормоны стресса ухудшают метаболизм. Или на фоне волнений усиливается аппетит, и хочется поглощать всю еду, которая попадается под руку. На помощь придут физические нагрузки и диеты, включающие свежие фрукты и овощи.

Половая сфера

Стрессы негативно сказываются на либидо, так как сексуальная функция напрямую зависит от эмоциональной и психической сферы человека. Имеет смысл научится оставлять за порогом дома все проблемы, связанные с работой. И еще: секс – прекрасное средство против стресса.

Головные боли

Головная боль может одолеть вас после пережитого стресса. Обычно боли возникают в затылочной зоне головы, а вызваны они изменением тонуса мускулов. Если причина головных болей - стресс, то целесообразно минимизировать физические нагрузки. Неплохо бы проводить массаж головы и шеи.

Дерматологические проблемы

При стабильных стрессах страдает и кожа: возникают прыщи, акне, пигментные пятна, сухость, фурункулез. Появление красных зудящих точек, похожих на укусы насекомых или аллергию имеет место тогда, когда иммунная защита дает сбой. А следствием этого часто выступает чрезмерная секреция гистамина. Из-за избытка гистамина случается реакция в виде сыпи. В этой связи полезно устраивать релакс с арома-ваннами, практиковать контрастный душ.

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Сердечная деятельность

Систематические стрессы служат фактором возникновения сердечно-сосудистых дисфункций. По этой причине при негативных переживаниях можно проделать ряд элементарных физических упражнений или не спеша пройтись.

Внезапная утрата волос

Волосы выпадают всегда. Но в разумных количествах. Однако, если вы видите на своей расческе большое количество волос, это может говорить о том, что организм пребывает в плачевном положении из-за стресса. Стресс провоцирует состояние «отдыха» для волосяных фолликул и в последующие несколько месяцев волосы могут выпадать.

Слабая концентрация внимания

Вы стали забывчивым, легко отвлекаетесь, не можете сконцентрироваться на конкретной задаче? Это признак перегруженности работой, переутомления головного мозга. Сейчас тот самый момент, когда просто необходимо дать себе полноценный отдых.

Частые простуды

том, что иммунный ответ ослабевает при стрессе. Лица, часто сталкивающиеся со стрессовыми ситуациями, в 2 раза больше подвержены всевозможным инфекциям. Если вы заметили, что ваша простуда продолжается подозрительно долго, - это может быть связано со стабильным стрессом.

Как бороться со стрессом?

Устойчивый стресс чреват возникновением и развитием самых различных заболеваний и патологий. Это фактор повышенного давления, болезней сердца, ЖКТ и суставов.

Поэтому важно распознать стресс и дать себе отдых от него. Таким образом можно снизить его уровень и сберечь здоровье.

Чтобы стрессы не влияли отрицательно на ваше тело и настроение, важно научится не зацикливаться на неприятностях и заботах, прощать других и мыслить в позитивном ключе.*опубликовано econet

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