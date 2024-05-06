«Стояние столбом»: практика цигун для набора энергии и оздоровления организма

Чжан чжуан или столбовое стояние – древняя методика, которая обладает лечебными, оздоровительными и укрепляющими свойствами. В восточной медицине считается, что регулярные практики «стояния столбом» помогают не только улучшить свое здоровье, но и достичь социальной успешности во всех областях.

Это статические упражнения, и поскольку психическое и физическое состояние находятся в тесной взаимосвязи, то покой тела вызовет успокоение и расслабление. Это помогает организму восстановиться и запустить регенерацию.

Оздоровительная методика цигун

Оздоровительной методикой следует заниматься очень осторожно тем, кто имеет:

повышенное давление;

опущение внутренних органов;

воспаления суставов;

варикозы и тромбофлебиты;

межпозвонковые грыжи;

инфаркт миокарда;

ишемическую болезнь сердца;

геморрой.

Во всех этих случаях, следует посоветоваться с врачом.

Гимнастика не требует никаких особых условий, ее можно выполнять в любом месте, в свободной, удобной одежде и обуви.

Есть три вида сложности методики:

в высокой стойке – колени сгибаются только слегка, что удобно для пожилых и ослабленных людей;

в средней стойке – угол сгибания составляет примерно 130 градусов, для более молодых или физически крепких;

в низкой стойке – угол в 90 градусов – рекомендуют выполнять только здоровым людям для поддержания и профилактики заболеваний.

Основные позиции

1. Естественное стояние – расставьте ступни параллельно на ширину плеч, осанка прямая, не выпячивайте грудную клетку, колени согните согласно вашей стойке. Левая ладонь находится на животе, правая лежит поверх левой. Взгляд вперед или вперед и вниз.

2. Трехкруговое – предполагает округление рук: «полукругом», как бы охватывая небольшой мяч на расстоянии 30 см перед лицом и «охватывающее»: руки перед грудью на 60 см, как бы захватывая ствол дерева.

3. С надавливанием вниз – руки согните, пальцы не сомкнуты и направлены вперед, ладони вниз.

4. Смешанное – руки меняют свое положение. Стойка в каждой позиции занимает от минуты до 10. Прибавлять время следует постепенно.

Во время выполнения нужно сосредоточить внимание на зоне чуть ниже пупка. Нельзя думать о том, что вызывает отрицательные эмоции. Лучше представлять приятные пейзажи или радостные события. Дышать следует в обычном темпе, как привыкли или применять брюшное дыхание. В этом случае, делая вдох, выпячивайте или втягивайте живот, а на выдохе – соответственно, наоборот.

Завершая упражнения

а) Глубокий вдох - медленно выпрямляйте колени, приподнимая ладони вверх. Доведя ладони до уровня шеи, повернуть ладони вниз и надавливающими движениями, опускайте их до линии живота. Выполните движения три раза.

б) Глубокий вдох - медленно выпрямляя ноги, поднимите руки ладонями вверх. Как только кисти рук поднимутся до линии шеи, заведите их за голову и продолжайте поднимать до высоты макушки. Потом поверните ладони вниз, переместите их вперед и расположите перед лицом. Медленно и плавно опускайте их вниз до уровня живота. Повторяйте три раза.

Завершение «стояния столбом» выбираются произвольно. После выполнения комплекса рекомендуется для усиления эффективности, растереть ладони. Кроме этого, можно сделать массаж волосистой части головы – поглаживающие движения, лица – «умывающие» движения, по 20 раз.

Некоторые рекомендации

Во время выполнения упражнений сохраняйте расслабленность, слегка улыбайтесь. Не сосредотачивайтесь на эмоциях или возникающих ощущениях. Тем, кто только начинает заниматься или при тяжелой болезни, на первых этапах занятий лучше использовать естественный тип дыхания и стойку с надавливанием вниз.

При выполнении вы можете почувствовать тепло, онемение, дрожь или подергивания в каких-то участках тела. Возможно, что одновременно в одном участке будет чувствоваться жар, а в другом холод. Это нормальные явления при занятиях, на которые не следует обращать внимания. Только если холодно будет во всем теле, следует прервать занятие, согреться и продолжить на следующий день.опубликовано econet

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