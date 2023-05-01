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Сто болезней, которые лечит обычная мята

Автор: Econet 01 мая 2023 7484
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Мята хорошо известна не только освежающим ароматом, но и ценными терапевтическими свойствами: эта трава помогает при самых различных заболеваниях. Листья мяты применяют в свежем и сушеном виде, из них готовят отвары и настои. О каких противопоказаниях к употреблению мяты необходимо знать?

Сто болезней, которые лечит обычная мята

Чай из мяты считается известным успокаивающим напитком, он имеет благотворное влияние на нервную систему. Как еще можно применять данное растение с приятным запахом в лечебных целях? Перечная мята обладает тонизирующим эффектом и помогает в профилактике таких проблем со здоровьем, как воспаления, инфекции, дисфункции пищеварения, диабет и многих других. Стоит узнать подробнее об этом растении, а также при каких заболеваниях оно помогает, и в каком случае может принести вред организму.

Целительная перечная мята

Состав

Трава имеет в своем составе высокую концентрацию ментолового масла (листья – 5%, соцветия – 6%), по этой причине мята активно используется в сфере фармацевтики. Из ее листьев получают ментол, дальше из него производят медикаментозные средства.  

При местном применении ментолового масла проявляется его раздражающий и охлаждающий эффект. Кроме того, указанное масло имеет выраженное бактерицидное действие. 

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Сто болезней, которые лечит обычная мята

Целители советуют пить чай с перечной мятой при приступах менструальных болей (напиток поможет снизить болевые ощущения).

Состав листьев мяты:

  • витамин С и витамины комплекса В;
  • пинен, ясмон, ментофурон, пиперитон,
  • каротин;
  • дубильные химические соединения и горечи;
  • органические кислоты;
  • микроэлементы натрий (Na), фосфор (P), магний (Mg) и кальций (Ca);
  • клетчатка;
  • белки;
  • жиры;
  • смолистые вещества;
  • углеводы;
  • сахара.

Терапевтические и профилактические свойства

Мята, прежде всего,  – прекрасное болеутоляющее и сосудорасширяющее средство. 

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Целительный эффект мяты и применение:

  • устраняет болевые ощущения;
  • имеет противовоспалительный эффект;
  • расширяет сосуды и, как следствие, снижает давление;
  • успокаивает нервную систему;
  • восстанавливает функции кишечника и его моторику;
  • оптимизирует функции пищеварительной системы;
  • стимулирует желчеотток;
  • оптимизирует функции мозга;
  • оптимизирует функции памяти;
  • имеет действие против онкологических заболеваний;
  • при терапии герпеса;
  • при насморке и простуде (капли в нос с мятой)
  • восстановление организма при туберкулезе;
  • при терапии пневмонии;
  • нивелирует болезненные симптомы климакса;
  • сглаживает проявления ПМС;
  • позитивно воздействует на работу сердечной мышцы;
  • при простудах, ангине, фарингите;
  • при терапии гинекологических недугов;
  • при головной боли (приложить ко лбу свежие листья);
  • при повышенной кислотности;
  • при воспалениях в полости рта (отвар из листьев)
  • при грибковых кожных инфекциях (кашица из измельченных листьев); 
  • стимулирующее действие на желчный пузырь и печень.

Кроме того, перечная мята избавит от тошноты и метеоризма. Растение помогает при астме (если у больного нет непереносимости растения), воспалениях в бронхах и легких, при гинекологических недугах и проблемах сердечно-сосудистого характера. Лица, страдающие проблемами с сердцем, с помощью мяты могут снизить учащенное сердцебиение. 

Мята для кожи

Мята издавна применялась при уходе за чувствительно кожей лица (примочки из настоя/отвара растения). Растение оказывает тонизирующий эффект на кожу, снимает зуд и борется с высыпаниями и покраснениями. Как приготовить мятный настой: взять 1 ст. ложку сушенных мятных листьев. Залить кипятком и настаивать 30-40 мин., процедить. Настой используется как лосьон для лица и тела.

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Сто болезней, которые лечит обычная мята

Рецепты народной медицины с мятой:

  • При сахарном диабете: смесь из листьев мяты и измельченных одуванчиковых корней). Смешать 3 ч. ложки мятных листьев с 1 ч. ложкой корней одуванчика, прокипятить 5-7 мин. и настаивать полчаса. Употреблять перед едой 2-4 раза в день.
  • Для улучшения сна и оптимизации эмоционального фона. 2 листика мяты положить в стакан с чаем (любым). Пить непосредственно перед сном.  
  • При тошноте, спазмах кишечника, изжоге, отрыжке. В 0,5 л кипятка добавить 2 ч. ложки сушеной мяты, настаивать 15 мин., далее процедить через сито. Принимать этот настой 4 раза в день по 50 мл. 
  • Судороги, ревматические, артрические боли, воспаления на коже и зуд. Взять 200 мл кипятка и 1 ст. ложку мяты. Настаивать в термосе 30 мин. Указанное средство поможет и при проблемах с печенью и желчным пузырем. Пить каждые 2 часа по 1 ст. ложке. Потогонное и отхаркивающее средство. Взять 300 мл воды и 2 ст. ложки мяты. Залить траву кипятком и настаивать полтора часа. Пить 5 раз в сутки по 1 ст. столовой ложке
  • При фарингите, ларингите, ангине. Применяются ингаляции на базе отваров перечной мяты.
  • При климаксе и менструальных болях. Взять 2 ст. ложки мяты и залить 0,5 л кипятка, далее отправить на водяную баню на 5 мин. Пить по 1/3 стакана 2 раза в сутки.

Противопоказания

Любое целительное растение имеет свои противопоказания к употреблению. 

  • Пониженное давление.
  • Варикоз.
  • Аллергия.
  • Для мужчин (мята негативно действует на половые функции). 
  • Беременность и этап лактации.*опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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здоровье мята

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