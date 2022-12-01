Средства для укрепления иммунитета

Сильный иммунитет - залог крепкого здоровья, активности и долголетия. Предлагаем список средств, которые помогут укрепить иммунную защиту. Они содержат широкий спектр витаминов, микроэлементов, антиоксидантов и других компонентов, необходимых нашему организму.

Иммунная защита стоит на страже нашего здоровья. Какие средства и мероприятия, помогут усилить иммунный ответ организма?

Как укрепить иммунную систему

Чеванпраш

Эта диетическая добавка имеет индийское происхождение. В основе ее мякоть растения амла. В составе продукта насчитывается до 80 растительных компонентов. Применяется в аюрведической медицине.

Противопоказания – грудное вскармливание и сахарный диабет.

Жидкий хлорофилл

Действие:

Способствует регенерации тканей и заживлению ран.

Усиливает иммунный ответ организма.

Оказывает антибактериальный эффект.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Порошок Кейла

В составе этой капусты имеются:

Вит-н А и бета-каротин,

Вит-ны комплекса В (В1, В2, В5, В6, В9),

Вит-н РР,

наиболее высокая концентрация витаминов С и К,

микроэлементы кальций (Ca), калий (K), магний (Mg), марганец (Mn), железо (Fe), фосфор (P), цинк (Zn).

Мёд Манука

Оказывает антисептический, противовирусный и антиоксидантный эффект. Применяется для заживления ран, избавления от боли в горле при ОРВИ, профилактики кариеса и оптимизации пищеварения.

Перга

Имеет в составе высокую концентрацию антиоксидантов: флавоноидов, каротиноидов, кверцетина, кемпферола и глутатиона. Способствует нейтрализации свободных радикалов, снимает воспаление, борется с инфекциями и замедляет развитие злокачественных новообразований. Добавки с пергой позволяют снизить показатель «плохого» холестерина и улучшить зрение.

Ламинария в порошке

Показания:

Профилактика кардио-сосудистых проблем.

Оптимизация процессов кроветворения.

Очищение от радионуклидов, тяжелых металлов, токсичных агентов.

Восполнение дефицита йода, оптимизация функций щитовидки.

Профилактика диабета.

Нормализация функций ЖКТ.

Усиление иммунного ответа.

Профилактика рака.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Закаливание

Удобно начинать в теплый сезон. Рекомендуются водные процедуры, плавание, хождение босиком.

Сахаромециды

Пробиотические дрожжи, не подвергаются разрушению желудочным соком. Полезны для здоровья ЖКТ, нормализуют баланс микрофлоры кишечника, борются с эндогенными и экзогенными факторами стресса.

Общие рекомендации по укреплению иммунной системы

здоровый образ жизни,

правильное, сбалансированное питание,

соблюдение режима дня и режима питания,

полноценный ночной сон,

разумная физическая нагрузка,

отвары листьев крапивы, малины и смородины.опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet