Способы сбалансировать женские половые гормоны без приема сильнодействующих препаратов

✅Менопауза сигнализирует, что яичники производят меньше эстрогена, и вы больше не можете забеременеть. У разных женщин этот период начинается на различном жизненном этапе, но типичный диапазон наступления менопаузы составляет от 45 до 55 лет.

Эфирные масла тысячелетиями использовались для лечения множества проблем со здоровьем. Учитывая их универсальность и эффективность, неудивительно, что они могут помочь вам сбалансировать гормоны. Многие женщины добились успеха, наружно применяя эфирные масла для облегчения предменструального синдрома (ПМС), менструальных спазмов и других симптомов.

Джозеф Меркола: как сбалансировать женские гормоны

Менопауза и заместительная гормональная терапия

Признаки и симптомы менопаузы

Традиционные методы лечения в сравнении с эфирными маслами

Считается, что эфирные масла положительно влияют на менопаузу

Смеси эфирных масел, которые помогают снять симптомы ПМС

Риски и меры предосторожности, связанные с использованием эфирных масел

Другие способы натурально сбалансировать ваше здоровье и гормоны

Жиры омега-3 жизненно важны для здоровья женщин

Преимущества биоидентичных гормонов

Некоторые пользуются ароматическими свойствами эфирных масел, распыляя их в воздухе, а другие смешивают их с английской солью для приема терапевтических ванн.

Продолжают появляться доказательства того, что эфирные масла могут облегчить протекание менопаузы. Эта тема актуальна для многих моих читательниц и об этом стоит задуматься.

Менопауза и заместительная гормональная терапия

Хотя вы можете думать о менопаузе, как о периоде жизни, с медицинской точки зрения она определяется как прекращение менструации у женщины на 12 месяцев. Менопауза сигнализирует, что яичники производят меньше эстрогена, и вы больше не можете забеременеть.

У разных женщин этот период начинается на различном жизненном этапе, но типичный диапазон наступления менопаузы составляет от 45 до 55 лет. Средний возраст – 51 год, но большинство женщин испытывают эту «перемену в жизни» примерно в том же возрасте, когда это произошло у их матерей.

Раньше у женщин в менопаузе было мало возможностей контролировать большое количество признаков и симптомов, которые ее сопровождают. Заместительная гормональная терапия (ЗГТ), которая является одним из основных методов лечения, связывается с некоторыми формами рака.

Инициатива по охране здоровья женщин (WHI) провела обширное исследование с участием 160000 женщин в постменопаузе, которое показало, что гормональная терапия с эстрогеном и прогестином подходит не всем женщинам. На самом деле у женщин, которые не проходили процедуру гистерэктомии, ЗГТ резко увеличила риск развития рака молочной железы, деменции и инсульта.

Признаки и симптомы менопаузы

Если вы уже достигли менопаузы, вы, вероятно, знакомы со многими из распространенных признаков и симптомов, которые ее сопровождают. Имейте в виду, что некоторые из следующих проблем может возникнуть во время перименопаузы, переходной стадии, ведущей к менопаузе, которая может продолжаться 8-10 лет.

Потеря костной массы и хрупкость костей

Воздействие на либидо, в частности, пониженный интерес к сексу

Ухудшение сна, включая бессонницу

Изменения текстуры или толщины волос, или увеличение растительности на лице и теле

Изменения настроения, в том числе тревожность, депрессия и раздражительность

Сухость влагалища и боль во время полового акта

Приливы

Потеря мышечной массы

Изменение голоса

Нерегулярные менструации во время перименопаузы

Ночная потливость

Увеличение веса, особенно в области талии

Помимо ЗГТ, врачи часто предлагают лечение или лекарства, ориентированные на конкретные симптомы, которые возникают до и во время менопаузы. Вместо того, чтобы лечить совокупность отдельных симптомов, я рекомендую вам разработать план лечения, который направлен на менопаузу в целом, а не на потерю костной массы, приливы и т.д. по отдельности.

Хотя мне говорили, что симптомы менопаузы могут раздражать, при правильном лечении они не должны снижать общее качество жизни. Тем не менее, некоторые женщины могут испытывать ужасающе изнурительные симптомы до и во время менопаузы. Если это касается вас, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед проведением какого-либо лечения, особенно до начала экспериментов с альтернативными средствами.

Традиционные методы лечения в сравнении с эфирными маслами

Если вы принадлежите растущему сегменту женщин, которым некомфортна идея использования обычного ЗГТ для лечения симптомов менопаузы или перименопаузы, особенно учитывая результаты исследования WHI, вы можете подумать об эфирных маслах.

Хотя необходимы дополнительные исследования для подтверждения их эффективности, эфирные масла могут помочь вам управлять определенными симптомами, связанными с менопаузой. Очевидно, что тело каждой женщины уникально и по-разному реагирует на лечение, в том числе маслами.

Для получения оптимальных результатов, я рекомендую вам сотрудничать с врачом и другими практиками холистической медицины, чтобы найти средства, которые наилучшим образом решат ваши проблемы. При надлежащем медицинском наблюдении, эфирные масла могут быть недостающим ингредиентом, который нужен вашему организму.

Эфирные масла могут дать вам «лучшее из обоих миров», помогая облегчить большинство назойливых симптомов менопаузы, тем самым давая возможность избежать потенциально вредных традиционных методов лечения. Для некоторых женщин риски неблагоприятных последствий существенно снижаются при использовании природных веществ, таких как эфирные масла.

Считается, что эфирные масла положительно влияют на менопаузу

Ниже приведены некоторые эфирные масла, которые предположительно обладают способностью снимать симптомы менопаузы. Я советую вам начать с небольшой порции одного масла и осторожно увеличивать дозировку и добавлять другие.

В идеале, консультируйтесь у квалифицированного профессионала или практикующего врача, специализирующегося на эфирных маслах который имеет опыт работы с балансировкой гормонов.

Шалфей — Известно, что он облегчает боль при ПМС, приливы, снимает стресс и улучшает гормональный баланс

Герань — Было показано, что она помогает сбалансировать гормоны и улучшить настроение, а также способствует регулярности менструального цикла во время перименопаузы; также предполагается, что она имеет успокаивающее и противодепрессивное воздействие

Лаванда — Давно известно, что она способствует релаксации и сну; на данный момент считается, что она помогает сбалансировать гормоны, ослабить спазмы, снять стресс и облегчить связанные с менопаузой головные боли, учащенное сердцебиение и приливы

Сосна — Считается, что она помогает уменьшить потерю костной ткани и защищает от остеопороза

Роза — Предлагается в качестве укрепляющего средства для матки, что может привести к улучшению настроения и снижению всплесков

Витекс священный — Также известный как авраамова ягода и бальзам Авраама; давно считается, что он помогает при нерегулярных менструациях и перепадах настроения

Вы можете использовать эти масла в качестве ароматерапии, распыляя их в воздух, что позволит вам реализовать их многочисленные преимущества без потенциальных рисков наружного или внутреннего применения. Диффузоры эфирных масел можно купить в Интернете или в местном магазине естественного здоровья.

Многие женщины считают, что полезно делать массаж с эфирными маслами в тот момент менструального цикла, когда вашему телу нужна поддержка. При использовании во время массажа, лучше разбавить эфирные в масле-основе, таком как кокосовое или жожоба.

Хотя масло мяты перечной не рекомендуется при менопаузе, было показано, что оно положительно влияет на головные боли. Если вы страдаете от головной боли во время менструального цикла, вы можете втирать его прямо в лоб пальцами или с помощью шарикового аппликатора.

Смеси эфирных масел, которые помогают снять симптомы ПМС

Вот несколько рецептов смесей эфирных масел, которые помогут вам почувствовать благополучие во время ежемесячного менструального цикла, добавив их в ванну или в массажное масло.

Смесь для ванны при ПМС — Смешайте 5 капель эфирных масел шалфея, 2-3 капли ромашки, 2 капли герани, 2-3 капли лаванды и 1 столовую ложку масла жожоба с горстью английской соли и добавьте в теплую воду в ванне. Отмокайте в ней по крайней мере 45 минут для получения хороших результатов.

— Смешайте 5 капель эфирных масел шалфея, 2-3 капли ромашки, 2 капли герани, 2-3 капли лаванды и 1 столовую ложку масла жожоба с горстью английской соли и добавьте в теплую воду в ванне. Отмокайте в ней по крайней мере 45 минут для получения хороших результатов. Смесь для гормонального баланса при ПМС — смешайте 2 капли эфирного масла шалфея, 1 каплю герани и 1 каплю иланг-иланга.

— смешайте 2 капли эфирного масла шалфея, 1 каплю герани и 1 каплю иланг-иланга. Смесь для массажа при менструации — Добавьте 5 капель эфирного масла лаванды, 5 капель кипариса, 10 капель мяты и 10 капель мускатного ореха в 30 мл масла-носителя вроде кокосового или жожоба. Попробуйте массировать этой смесью весь живот и поясницу ежедневно, до и во время менструации, или добавляйте в ванну.

Вы можете также смешать 3 капли шалфея, 3 капли можжевельника и 3 капли ромашки и 30 мл масла-носителя. Мягко массируйте эту смесь по часовой стрелке вокруг живота.

Риски и меры предосторожности, связанные с использованием эфирных масел

Почти само собой разумеется, что натуральность эфирных масел не означает, что они безопасны при любом применении. Их лекарственные формы, дозировка и качество сильно разнятся. Избегайте приема эфирных масел внутрь, даже если вы уверены, что они высокого качества. Эфирные масла исключительно мощны и могут вызвать раздражение рта, пищевода или желудка. Также могут произойти другие более серьезные последствия.

Некоторые масла могут раздражать кожу даже в небольших количествах. По этой причине лучше обращаться с эфирными маслами как с любым другим лекарством, приняв следующие меры предосторожности:

Придерживайтесь инструкций разбавления, предоставленных производителем, и избегайте использовать больше, чем рекомендуется

Обратитесь в местный токсикологический центр, если вы случайно использовали слишком много или вам кажется, что ваше тело негативно реагирует на масло

Проведите аллергический тест на небольшом участке кожи перед использованием эфирных масел для массажа и прочего

Добавляйте только одно новое эфирное масло за раз, пока вы не поймете, с каким из них ваш организм может справиться, иначе, если у вас случится аллергическая реакция, будет трудно определить, какое масло ее вызвало

Если вы уже знаете, что у вас аллергия на растение, из которого получают эфирное масло, то можно предположить, что у вас также будет аллергия на само масло; значит, его нужно избегать

Если вы беременны или кормите грудью, обязательно проконсультируйтесь с ароматерапевтом перед использованием масла. Некоторые эфирные масла, как известно, вызывают судороги и сокращение матки во время беременности.

Другие способы натурально сбалансировать ваше здоровье и гормоны

Как я уже говорил, осознаете вы это или нет, ваш образ жизни оказывает огромное влияние на общее здоровье и жизненные силы. То, что вы едите, сколько вы тренируетесь и качество вашего сна имеют положительное или отрицательное влияние на ваши гормоны. Помимо эфирных масел, женщины, которые хотят избежать ЗГТ, также могут рассмотреть следующие варианты:

Начните практиковать методы управления стрессом, такие как контролируемое дыхание и молитва

Избегайте переработанных пищевых продуктов, которые часто содержат химикаты и токсичные добавки, которые могут влиять на способность организма регулировать гормоны

Ешьте здоровую, сбалансированную пищу, сосредоточенную на цельных продуктах, включая органические овощи и фрукты, молочные продукты и мясо травоядного скота и высококачественные здоровые жиры

Регулярно выполняйте физические упражнения и убедитесь, что программа включает различные виды, такие как тренировка кора, кардио высокой интенсивности, пиковый фитнес, растяжки и силовые тренировки; избегайте длительных периодов сидения и оставайтесь в вертикальном положении и активными как можно больше в то время, когда вы не тренируетесь

Ограничьте потребление кофеина и сахара

Поддерживайте здоровый вес

Бросьте курить

Уменьшите потребление переработанных растительных масел, некоторые из которых генетически модифицированы, и сбалансируйте потребление жиров омега-3 и омега-6

Спите столько, сколько нужно вашему организму в соответствии с возрастом

Жиры омега-3 жизненно важны для здоровья женщин

Как уже упоминалось выше, омега-3 являются важной частью уравнения, если вы хотите сбалансировать гормоны естественным образом. В исследовании, опубликованном в «Акушерском и гинекологическом опросе», подчеркивается важность жиров омега-3 для здоровья женщин. Некоторые из потенциальных преимуществ омега-3, о которых говорят исследователи:

Увеличение шансов забеременеть у бесплодных женщин

Снижение риска преждевременных родов

Увеличение продолжительности беременности и массы тела ребенка при рождении

Поддержка развития мозга ребенка

Помощь в стабилизации уровня триглицеридов, который часто повышается во время гормональной терапии

Я часто говорю о важности выбора высококачественного источника жиров омега-3 животного происхождения, таких как анчоусы, сардины или пойманный в дикой природе аляскинский лосось. Если эти варианты вам не подходят, вы можете рассмотреть вопрос о высококачественной добавке рыбьего жира или масла криля, который является моим личным фаворитом.

Преимущества биоидентичных гормонов

Чтобы вы не подумали, что вся гормонотерапия вредна, важно отметить, что многие женщины почувствовали облегчение симптомов менопаузы и перименопаузы после приема биоидентичных гормонов. Поскольку они легко доступны в рецептурной аптеке (требуется рецепт врача), я рекомендую избегать синтетических и животных эстрогенов в заместительной гормональной терапии.

Три типа эстрогенов, которые обычно используется в биоидентичных ЗГТ: эстрадиол, эстриол и эстрон. Часто выписывают препарат Tri-EST, который содержит 80 процентов эстриолов и по 10 процентов эстрадиола и эстрона. Эстриол считается самым безопасным из трех и его наиболее часто прописывают.

Он использовался в течение многих десятилетий, и я считаю его особенно полезным после гистерэктомии. Я также рекомендую использовать натуральный прогестерон вместо синтетических прогестинов. Есть основания полагать, что синтетические прогестины ответственны за многие побочные эффекты гормональной терапии.

Натуральный прогестерон изготавливается из вещества, называемого диосгенин, который обычно извлекается из дикого мяса или соевых бобов. Несмотря на то, что он может быть извлечен из сои, это высокоочищенный гормон, который не содержит абсолютно никаких остатков проблемных соевых веществ.

Выбираете ли Вы эфирные масла, диету и изменения образа жизни или естественные гормоны (или сочетание всех трех), я надеюсь, что вы осознаете, что есть много здоровых вариантов, которые поддержат вас до и во время менопаузы.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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