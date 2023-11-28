Способы детокса организма и укрепления иммунной системы

Зашлакованность организма становится причиной хронических, онкологических и аутоиммунных болезней. Если нагрузка чрезмерна, системы детоксификации могут не стправляться с функцией выведения токсинов. Как поддержать очищение организма и усилить свой иммунный ответ?
Организм человека устроен так, что самостоятельно справляется с нейтрализацией и выведением шлаков и токсинов. Но когда нагрузка чрезмерная, органы и системы детоксикации не справляются со своей задачей. Токсичные вещества могут повредить ДНК, что негативно отражается на состоянии организма.
Триггерами нарушения функции детоксикации могут быть стрессы, гормональные и эндокринные сбои, паразитарные инфекции, вирусы, бактерии, токсичные металлы.
Иммунитет устраняет все патогены из организма. Сигналами к активации иммунной системы являются повышение температуры, диарея, рвота.
Но стабильное отравление токсинами может стать фактором развития аутоиммунных недугов. В таком случае иммунная система начинает защищаться от собственного организма и атаковать его клетки.
Ряд аутоиммунных патологий развиваются из-за порочного питания. Сахар, глютен, пестициды, тяжелые металлы, ГМО негативно воздействуют на здоровье и меняют рН в организме.
Воспаление, по сути, является защитным механизмом организма и обычно длится в течение короткого времени. Однако слишком частые воспаления могут привести к длительным хроническим заболеваниям.
Можно выбрать для себя естественные способы очистки организма и усиления иммунитета.
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Пищевые продукты, которые способствуют чистке печени и желчного пузыря:
Большую пользу принесет свежевыжатый сок моркови.
Если есть зеленые сорта яблок самое малое в продолжение недели, можно смягчить камни в желчном пузыре и облегчить их удаление.
Рецепт для очищения печени и желчного пузыря: смешать по 1 столовой ложке оливкового масла и сока лимона. Регулярно выпивать утром на голодный желудок.
Компоненты, которые справляются с очищением почек:
Рецепт для очищения почек: Взять стакан тёплой воды, добавить 1 ст. ложку сока лимона, 1 ч. ложку яблочного уксуса, четверть ч. ложки магнезии. Лучше всего выпивать в вечернее время за 1 час до отхода ко сну.
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Нормальным считается опорожнение кишечника по меньшей мере 1 раз в сутки. Но это вопрос индивидуальный (возможны отклонения в одну или другую сторону).
Наиболее эффективны очищающие продукты для толстого кишечника - свежие овощи.
Другие продукты для детоксикации кишечника:
Время от времени можно применять древесный уголь, который имеет свойство связывать и выводить токсичные вещества из организма.
Витамин С и магний – два компонента, которые максимально способствуют детоксу.
Для лимфатической системы полезна физическая активность: это помогает привести лимфу в движение. Позитивный эффект окажет лимфатический массаже, который стимулирует выведение токсичных агентов из организма.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
В целом да, об укреплении иммунитета специфическими способами речи не идет. Но даже по самочувствию можно сказать, что после болезни хочется поддержать организм. У меня муж после ковида особенно сильно болел - слабость была, температура могла просто так подняться. Сейчас уже в норме - мэнс формулу больше чем поливитамины курсами принимает, спортом занимается. В этом комплексе что хорошо - дозировки мужские и как раз для энергии хорошие микроэлементы собраныОтветить
Если говорить именно об укреплении иммунитет, я пью витамин С. Понравился от эвалара, в шипучих таблетках. Очень удобно и легко можно подобрать нужную дозировку, я себе и максимальную 2000 Мг беру. На вкус приятный, когда таблетку в стакане воды растворишь, цитрусовый напиток получается.Ответить
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