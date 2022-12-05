Способы борьбы с пигментными пятнами: 5 эффективных приемов

Пигментация кожи на лице приносит много огорчений своим обладательницам. Среди причин данного косметического дефекта можно назвать гормональные изменения, инсоляцию, травмы и различные заболевания. Как же избавиться от пигментных пятен? Вот 5 эффективных способов.

Тема пигментации на лице стала мне знакома с 29 лет. После рождения младшего сына. Яркие пятна исчезли почти сразу, когда завершилось грудное вскармливание. Но спустя несколько лет я заработала себе рассеянную пигментацию на лбу. За это, правда, должна сказать "спасибо" косметологу, предложившему мне желтый пилинг. Последствия исправляю до сих пор. Вот почему с большим интересом занялась изучением этой темы. И по итогам своих личных исследований, проб и ошибок готова поделиться действующими способами.

Пигментация кожи и 5 способов избавиться от неё

Причины пигментации

Способы борьбы с пигментными пятнами

Внимание: в статье речь исключительно о том типе пигментации, который не связан с наследственностью. То есть пятна появились по достижении человеком взрослого возраста.

Сюда не относятся веснушки, родимые пятна и другие виды пигментации, которая может быть с рождения. Также я не рассматриваю патологические случаи, когда пигментация уже настолько охватила лицо, что практически не оставила светлых участков кожи.

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Причины пигментации

Гормональные изменения. Пигментные пятна часто появляются у беременных женщин, в период кормления грудью и даже в определенные дни менструального цикла. Обычно такая пигментация проходит, когда меняется состав гормонов в организме. Например, после родов или после завершения грудного вскармливания.

Однако в некоторых случаях пятна остаются. И в таком случае речь идет о гормональном нарушении.

Инсоляция. Это - ключевая причина. Ведь что такое пигментное пятно? Оно - проявление чрезмерного скопления пигмента меланина в одном месте. И в зависимости от того, как много пигмента скопилось, пятно имеет цвет от светло-желтого до коричневого.

Меланин выполняет роль защитника нашей кожи: он всеми силами предохраняет ее от повреждения ультрафиолетовыми лучами. Но когда их воздействие слишком длительное и агрессивное, то меланоциты (клетки, синтезирующие пигмент) работают активнее и вырабатывают меланин в избыточном количестве.

Травмы. Повреждения кожи, термические ожоги - еще одна очень распространенная причина пигментации. Травмированная кожа не может в полной мере выполнять барьерную функцию и не справляется с негативным воздействием солнечных лучей.

Заболевания внутренних органов. В первую очередь - почек, желчного пузыря, печени и кишечника.

Дефицит определенных элементов в организме.

Особенно сказывается дефицит:

Меди. Ее недостаток проявляется не только в нарушении пигментации кожи, но и в пигментации волос. Ранняя седина может быть одним из признаков дефицита меди.

Никотиновой кислоты (витамина PP). Принимает участие в синтезе многих гормонов и ферментов.

Витамина А. Именно он в ответе за состояние нашей кожи. Витамин А синтезируется в печени.

Цинка. Он помогает распределять и доставлять витамин А к органам.

Витамина В9 (фолиевая кислота). Замедляет избыточный синтез меланина, защищает кожу от ультрафиолетовых лучей.

Витамина В12. Нормализует выработку пигмента, отвечает за цвет кожи.

Витамина С. Повышает местный иммунитет кожи, работает как антиоксидант.

Витамина D. Наш главный защитник кожи, препятствующий проникновению ультрафиолетовых лучей в глубокие слои. Регулирует выработку меланина.

Витамина Е. Корректирует выработку эстрогена, регулируя тем самым синтез меланина.

Профицит (переизбыток) некоторых элементов в организме. В первую очередь речь о железе. Когда его слишком много, то может развиться гемохроматоз - пигментный цирроз. Само заболевание считается наследственным и передается генетически. Но если человек придерживается здорового рациона питания, то гемохроматоз может ничем себя и не проявить. Болезнь вызывает нарушение метаболизма железа: оно избыточно скапливается в печени и повышает концентрацию пигмента в тканях и органах.

Кроме того, переизбыток железа препятствует усвоению цинка и меди.

Прием определенных лекарственных препаратов. Как правило, антибиотиков и лекарств, повышающих чувствительность кожи к ультрафиолету.

Злоупотребление алкоголем. В некоторых видах алкогольных напитков содержится достаточно много тирамина, провоцирующего скопление пигмента в тканях.

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Способы борьбы с пигментными пятнами

Разумеется, в рамках статьи я не рассматриваю лазерные технологии и другие аппаратные методики. Речь только о том, что женщина может делать дома.

Пилинги.

Наиболее эффективный прием для того, чтобы справиться со свежими пигментными пятнами. Помогает их высветлить или даже полностью убрать с кожи. Конечно, я говорю сейчас о домашних пилингах. Профессиональные пилинги помогают добраться до более глубоких слоев кожи и избавиться даже от обширных темных пятен, но такие процедуры должны делаться только хорошим специалистом. Иначе можно еще больше ухудшить ситуацию (как произошло в моем случае со срединным пилингом!).

Сейчас я пользуюсь готовыми всесезонными пилингами профессиональных и полупрофессиональных марок. Такие пилинги не вызывают шелушения кожи и не повышают ее чувствительность к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Это, например, средства на основе:

миндальной кислоты (у нее нет фотосенсибилизирующего действия, т.е. она не повышает чувствительность к свету);

молочной кислоты (хорошо отбеливает и увлажняет кожу, но будьте осторожны при наличии купероза - не увлекайтесь);

яблочной кислоты (достаточно мягкая, выравнивает цвет лица);

лимонной кислоты (отбеливает, не вызывает чувствительность к УФ-лучам, но речь ТОЛЬКО о готовом препарате, а не о лимончике или разведенной пищевой лимонной кислоте - это привет ожогам!)

винной кислоты (тоже отбеливает и хорошо очищает, а также увлажняет кожу и улучшает микроциркуляцию);

феруловой кислоты (не только восстанавливает цвет, но и защищает от ультрафиолетовых лучей);

фитиновой кислоты (способствует регенерации кожи).

С осени до начала весны можно делать пилинги на основе салициловой, гликолевой и других кислот, действующих более глубоко.

Из того, что есть под рукой, безопаснее всего свежие сезонные помидоры с собственной грядки. Я просто протираю кожу лица ломтиками помидора и затем смываю спустя несколько минут. В томатах содержатся кислоты, которые помогают осветлить самый верхний слой кожи. Но будьте осторожны: помидоры - достаточно сильный аллерген. И лучше сначала проверять на участке кожи: например, на запястье.

Важные правила по домашним пилингам:

Они выполняются только курсом, а не каждый день.

Не стоит в первый же раз держать на лице состав даже 5 минут - это слишком много! Начните буквально с 2 минут. И увеличивайте время постепенно.

Не превращайте свою кожу в "прозрачную и светящуюся". Страшно читать некоторые истории, где девушки используют средство с фруктовыми кислотами в качестве ежедневного. Так можно уничтожить все барьерные функции кожи и напрочь избавиться от липидного слоя, который защищает ее от внешних воздействий. Потом не удивляйтесь ранним морщинам.

Ни в коем случае не наносите пилинг на родинки, родимые пятна, очаги воспаления на коже!

Отбеливающие маски/кремы.

На этом пункте я не буду задерживаться надолго.

Дело в том, что любые "примочки" действуют только на самом верхнем слое кожи. А многие из народных рецептов далеко не безопасны. В частности, использование сока лимона или аптечных препаратов, вообще не предназначенных для лица!

Порой читаешь и думаешь: "Интересно, а кто будет отвечать за последствия таких манипуляций?" Девушки наносят на лицо неведомую смесь с уксусом/содой/лимоном/перекисью водорода и прочими "народными средствами", получают химические ожоги кожи и вечную пигментацию в этом месте. Потому что кожа наша хоть и способна к восстановлению, но только до определенной степени.

Если вы, действительно, хотите воспользоваться безопасными отбеливающими масками, то купите профессиональные средства для "ахромированной" кожи. В состав такого препарата может входить:

арбутин (пользуется большой популярностью у японок в отбеливающих кремах);

койевая кислота (разрушает пигмент и блокирует фермент тирозиназу);

азелаиновая, гликолевая кислоты (обе останавливают синтез меланина, но не используются в летний сезон!);

ретиноевая кислота (тоже блокирует выработку меланина, но средство с этим ингредиентом нельзя использовать в период интенсивной инсоляции, то есть летом!);

N-ацетилцистеин (осветляет пятно).

Надеюсь, все понимают, что такие средства тоже можно применять только курсом. А не каждый день и круглый год.

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Массажи.

Фрагмент массажа по технике Чизу Саеки

Наконец, мы добрались до самого интересного! Я знаю, как скептически обычно настроены люди, далекие от техник естественного омоложения и оздоровления. Но на самом деле никакие домашние пилинги и маски не сравнятся по силе эффекта с тем, что дает РЕГУЛЯРНЫЙ самомассаж лица и рацион питания (о нем - ниже).

Любое наносное средство (пилинг, крем, маска, сыворотка) действует исключительно на самые верхние слои кожи. А ведь растет она изнутри наружу. И пигментное пятно - лишь вершина айсберга. Пусть вам удастся осветлить "кляксу" масочками - это, безусловно, радость и победа. Но пигмент продолжит копиться в том же месте. И никаких гарантий, что в других местах не появятся новые пятна.

В то время как массаж действует на всю площадь кожи на лице. Конечно, в тех зонах, с которыми вы работаете.

Благодаря чему массаж помогает избавиться от пигментации? Я делаю акцент на слове "помогает" не случайно. Не стоит ждать, что массаж способен стереть темно-коричневые пятна. Но он оказывает такое воздействие на кожу, которое помогает в комплексе с другими мерами избавиться от пигментации.

Как работает самомассаж: он активизирует кровообращение и микроциркуляцию в коже. К чему это приводит:

Усиливается питание кожи. Это улучшает все ее качества: становится более упругой, эластичной.

В результате усиливается барьерная функция кожи: она становится более устойчивой к неблагоприятному воздействию внешних факторов. В частности, может дольше противостоять воздействию ультрафиолетовых лучей и меньше подвергается их влиянию.

Ускоряются обменные процессы в коже. А это означает, что быстрее вымываются так называемые токсины. Быстрее расщепляется и выводится избыточный пигмент.

Ускоряется регенерация кожи. Вы помните, что кожа растет изнутри наружу? Если ваше питание стало более сбалансированным, а организм - более здоровым, то постепенно и пигментация сойдет на нет. Но чтобы нижние чистые слои кожи быстрее вытолкнули ороговевший слой с пигментными пятнами, нужно улучшать регенеративную функцию кожи. То есть активизировать ее восстановление.

Если вы внимательно прочитали о том, как массаж влияет на кожу, то понимаете: в прямом смысле слова массажные движения не стирают пигментные пятна, словно ластик. И дают более отсроченный эффект в сравнении с пилингами. Но! Пилинги действуют хоть и быстро, однако саму проблему не решают, а только ее внешнее проявление. В то время как массажи помогают коже стать более здоровой.

Какие массажи для домашнего использования наиболее универсальны:

Стираем возраст с лица по-японски. Массаж Асахи (лимфодренажный массаж)

Японский массаж лица от Чизу Саеки. 6 эффективных техник!

Как разгладить кожу? Ложками!

Пластика лица... своими руками! Японский массаж Коруги!

Бенита Кантиени. Омоложение лица по-итальянски

Полноценный рацион питания.

В первую очередь нужно позаботиться о питьевом режиме. Потому что все обменные процессы в организме происходят только при участии воды. В течение суток желательно выпить достаточный объем чистой воды из расчета не менее 0,3 л на 1 кг веса. Цифра может меняться в зависимости от региона проживания и степени физической активности.

Если же говорить о продуктах, то достаточно вспомнить, дефицит каких элементов приводит к образованию пигментации. И включить в свой рацион больше пищи, богатой следующими веществами:

Медь. Больше всего ее в печени трески, порошке какао (если вас безумно тянет на шоколад, то, возможно, причина как раз в дефиците меди! Выбирайте горький шоколад и балуйте себя парочкой кусочков без зазрения совести!), кальмаре, орехах (особенно в арахисе и фундуке), креветках, горохе, чечевице, гречке.

Витамин А. Источники: морковь, тыква, облепиха, абрикос и многие другие плоды выраженного оранжевого цвета.

Витамины группы В. Источники: продукты животного происхождения (мясо, рыба, яйца).

Витамин С. Самые богатые источники: шиповник, болгарский перец.

Витамин D. Источники: Рыбий жир, желток яйца.

Витамин Е. Нерафинированные растительные масла.

Витамин PP. Источники: Горох, авокадо, помидоры.

Оздоровление эндокринной системы и всего организма в целом.

Конечно, в первую очередь я рекомендую обращаться к специалисту, если у вас есть любые заболевания внутренних систем организма, включая эндокринную и иммунную системы.

В рамках своего канала я имею право говорить только о мерах профилактики и безопасных способах оздоровления. И хочу обратить внимание на китайскую систему оздоровления - цигун. И добавлю: китайские целители называют почки вратами жизни. Очень многие упражнения рассчитаны именно на то, чтобы сохранить здоровье почек. И печени. Оба этих органа играют далеко не последнюю роль в том, как выглядит наша кожа. В том числе отвечают за равномерность ее цвета.

Что я рекомендую из китайских упражнений:

Одно ну очень простое упражнение, с которым мало кто справится. Проверь себя!

Необычная ходьба: всего 400 шагов и вы здоровы! Подсмотрено у младенцев

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Тибетская омолаживающая гимнастика. 5 утренних жемчужин

И нельзя обойти стороной состояние лимфатической системы. Не случайно ее называют в том числе и иммунной. Хороший лимфоотток и циркуляция лимфы напрямую влияют на обмен веществ во всем организме. И в коже - в частности.

Я постаралась описать комплексный подход к борьбе с пигментацией. Ведь совершенно очевидно, что любые внешние манипуляции с кожей дают только временный результат. Всегда хочется найти именно первопричины. А они - в нашем здоровье.

Внешнее воздействие на кожу (пилинги, отбеливающие маски) помогают осветлить пятна, а комплексный подход (массажи, рацион питания, оздоровление) позволяют предотвратить распространение пигментных пятен по лицу. И по телу в том числе.опубликовано econet.ru.

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