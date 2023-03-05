Чаще всего ✅МИГРЕНИ подвержены люди активные, целеустремленные, склонные к эмоциональным переживаниям, занимающиеся умственным трудом. Кроме того, существует явная связь и с пищевыми пристрастиями человека.

Многие люди не понаслышке знают, что такое «мигрень». С этой мучительной головной болью знакомы около 30% взрослого населения земного шара. Часто эта болезнь имеет наследственную предрасположенность. Мигрень известна очень давно, впервые она была описана древними целителями в 3000 году до н.э., но своим названием она обязана древне-римскому врачу Клавдию Галену- именно он предложил название «гемикрания», что обозначает «боль в одной половине головы». Позднее слово «гемикрания» уже трансформировалось в привычный для нас термин «мигрень».

Диета при мигрени

Замечено, что чаще всего мигрени подвержены люди активные, целеустремленные, стремящиеся к совершенству, склонные к сильным эмоциональным переживаниям, занимающиеся умственным трудом. Кроме того, существует явная связь и с пищевыми пристрастиями человека, поэтому не зря мигрень называют «болезнью гурманов».

Если изменить свой собственный характер человеку не всегда под силу, то откорректировать свой рацион питания вполне возможно.

Несложно догадаться, какие именно продукты необходимо исключить из рациона: все те, что считаются деликатесами. Именно в этих продуктах содержатся тирамин, гистамин и серотонин (амины, вызывающие резкое сужение и расширение сосудов).

Кроме того, вызвать боль могут усилитель вкуса глутамат натрия, консервант нитрат натрия, заменитель сахара аспартам. Также не забываем о кофеине! Существуют данные о том, что и глютен усиливает головные боли, поэтому будьте осторожны и с глютенсодержащими продуктами!

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✅Вот список продуктов, способных спровоцировать приступ мигрени:

Выдержанные сыры (чеддер, пармезан), сыры с плесенью (рокфор, бри, камамбер), рассольные сыры (моцарелла).

Мясные копчености, рыбные консервы, колбасы, сосиски, продукты фаст-фуда и китайских ресторанов.

Алкоголь (особенно красное вино и пиво), газированные напитки, кола.

Чай, кофе, какао, шоколад, орехи.

Оливки, квашеная капуста.

Некоторые свежие овощи и фрукты: малина, бананы, томаты, облепиха, крыжовник, баклажаны, огурцы, авокадо, ананасы, цитрусовые, кукуруза, бобы, грибы.

А полезно будет употреблять продукты, богатые магнием (морская капуста, брокколи, болгарский перец, петрушка, дыня, гречка, овсяные хлопья) и содержащие ненасыщенные жирные кислоты (кукурузное, оливковое масло, миндаль), гранат (осторожно при язве желудка и повышенной кислотности!).

Если придерживаться этих простых рекомендаций по питанию, можно существенно облегчить себе жизнь и сократить количество приступов мигрени и без медикаментозного лечения.опубликовано econet

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