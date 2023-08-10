Список натуропата: 6 лучших добавок на каждый день

Здоровый образ жизни, сбалансированное питание, комплекс базовых мультивитаминов и минералов способствуют бодрости и долголетию. Но для поддержания здоровья имеет смысл выйти за рамки базовых добавок. Организму также необходимы глутатион, кверцетин, мелатонин, куркумин, берберин и коэнзим Q10.

Если говорить о здоровье, нельзя не коснуться темы основных мультивитаминов и микроэлементов. Кроме того, такие вещества как глутатион, кверцетин, мелатонин и другие помогут укрепить здоровье. Эти добавки полезно ввести в ежедневный рацион.

6 лучших пищевых добавок для здоровья

Повышаем содержание глутатиона: NAC (N-ацетилцистеин)

Глутатион синтезируется в организме, кроме того, его можно получать в виде добавки. Аминокислота N-ацетилцистеин - другая пищевая добавка, повышающая концентрацию глутатиона. Последний играет роль в иммунной защите, функции органов дыхания. Низкое содержание глутатиона запускает механизм старения и повышает вероятность возрастных патологий (утрата памяти, резистентность к инсулину, дегенеративные патологии).

Усиливаем иммунный ответ (кверцетин)

Кверцетин поддерживает иммунитет и здоровье органов дыхания. Вещество повышает показатель клеточного ионного цинка (Zn). Zn в этой форме подавляет фермент репликазу (вирусы эксплуатируют его для репликации в клетках).

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Кверцетин помогает восстанавливать клетки, в это же время позволяя клеткам уберечься от инфекций. Это вещество активирует антиоксидантные ферменты при воспалениях, аллергиях.

Кверцетин снижает риск инфекции органов дыхания.

Улучшаем сон (мелатонин и витамин B12)

Мелатонин - естественное средство для полноценного сна. Вот совет, как позволить ему действовать эффективнее: полезно комбинировать потребление мелатонина перед отходом ко сну с вит-ном B12.

Вит-н B12 (метилкобаламин) поможет при сбое циркадного ритма организма. Энергетический всплеск, который можно почувствовать при потреблении метилкобаламина, является итогом того, что метилкобаламин снижает выработку мелатонина днём и дает стимулировать производство мелатонина в организме в вечерние часы.

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Куркумин против старения и воспалений

Куркумин работает в антиоксидантных, противовоспалительных и антивозрастных функциях организма.

Эта пряность благоприятствует аутофагии (самостоятельному поеданию клеток). Если у клеток не хватает энергии / они повреждены в результате воспаления, - накапливается избыток клеточного мусора. Явление аутофагии – это уничтожение клетки самой собой, если она чересчур загрязнена для нормальной жизнедеятельности. Куркумин работает в протекции мозга от преждевременного старения.

Порошок куркумина поможет улучшить здоровье суставов.

Берберин, утрата веса, показатель сахара в крови

Берберин - алкалоид, который присутствует в ряде растений. Берберин поможет в нормализации сахара в крови, при избыточном весе и медленном метаболизме.

Это вещество необходимо для микрофлоры кишечника – его действие заключается в активации роста ценных бактерий.

Увеличиваем выработку энергии (CoQ10 и PQQ)

Митохондрии - это «энергетические станции» клеток. Полезной стратегией улучшения функции митохондрий станет прием добавок коэнзим Q10 (CoQ10) и пирролохинолинхинон (PQQ).

CoQ10 работает подобно свече зажигания в производстве энергии, а PQQ имеет вспомогательную роль и считается антиоксидантом, оберегающим от повреждений митохондрии. PQQ благоприятствует формированию новых митохондрий в клетках, которые стареют, – это примечательно с точки зрения противостояния старению.опубликовано econet

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