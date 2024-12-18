Специальная ДИЕТА: Избавляемся от живота, НЕ ГОЛОДАЯ

Узнайте, какая диета поможет вам избавиться от живота и при этом не мучиться от постоянного чувства голода.
Многие мечтают избавиться от «живота», и если бы можно было обойтись без изнурительных диет, не голодая, то это был бы просто идеальный вариант! Но? к сожалению, для многих эта задача так и остается несбыточной мечтой. Все мы знаем, что есть бесчисленное множество строгих диет, которые хоть и дают определенный результат, но могут нанести здоровью непоправимый вред. Да и придерживаться их, откровенно говоря, очень сложно. Наверняка, вам знакомо это постоянное чувство голода и неудовлетворенности.
После нескольких неудачных попыток похудеть таким образом, люди приходят к выводу: избавляться от лишнего веса нужно постепенно, так как здоровье прежде всего! Но с чего начать? Если и вы уже задаетесь этим вопросом, то наша сегодняшняя статья для вас. Все наши советы легки и практичны. Вы можете начать осуществлять их на практике уже сегодня: результат не заставит себя долго ждать. В основном это касается изменения привычек питания и основано на рекомендациях диетологов.
Первый шаг на пути к избавлению от живота, не голодая, — это … позавтракать. Тем не менее, многие «пропускают» этот важный прием пищи и искренне верят, что так им удастся избавиться от лишних килограммов и сантиметров в талии немножко быстрее. Если вы тоже так считаете, то вы ошибаетесь. Завтрак — важнейший прием пищи! Именно он позволяет нам обеспечить свой организм необходимыми питательными веществами и контролировать чувство голода в течение дня.
Завтрак — это ваш заряд бодрости и энергии. От него зависит, почувствуете вы себя уставшими уже в полдень, или нет. Кроме того, сбалансированный и питательный завтрак значительно снизит риск того, что вам захочется съесть чего-нибудь вредного (сладкого или гиперкалорийного).
Вот несколько вариантов идеального завтрака:
Еще один ключ к успеху — заранее подготовиться к тому, что голод-таки настигнет вас. А сделать это очень просто: приготовьте себе полезный «перекус» и возьмите с собой. Так вы сможете избежать переедания или сильной тяги к еде (когда вдруг невероятно захочется съесть бургер или торт с кремом). Ведь имея под рукой заранее приготовленную полезную закуску, держать себя в руках намного легче.
Вот несколько примеров того, что вы легко можете взять с собой:
Бытует мнение, что «убрать живот» можно, исключив из своего рациона все углеводы. Но на самом деле это не так. Ведь данный элемент необходим нам для получения энергии, клетчатки и других питательных веществ. Так что потреблять углеводы можно и даже нужно, вот только выбирать нужно «правильные». Например, цельные злаки или бобовые. Ниже вы найдете несколько примеров:
Такие «сложные» углеводы обеспечат ваш организм необходимой энергией. Затем она будет трансформирована в глюкозу, но не в избытке (когда это может навредить телу). И лучше всего включать такие углеводы в свои основные приемы пищи (завтрак, обед и ужин).
Но от некоторых углеводов вам все-таки придется отказаться: речь идет о белом хлебе, рисе (тоже белом), консервов (фасоль в банках), выпечки из рафинированной муки.
Вот, на что вы можете их заменить:
Общий совет для тех, кто хочет избавиться от живота, не голодая, — это пить достаточное количество жидкости. Однако не все напитки одинаково полезны в этом отношении. Конечно, лучше всего отдавать предпочтение низкокалорийным, «легким» напиткам.
Идеально, если это будет:
А от этих напитков нужно будет отказаться:
Если вы ведете активный образ жизни и часто посещаете различные мероприятия, будьте особенно внимательны к напиткам, которые вы потребляете. Возможно, в них присутствует алкоголь. А он, как известно, не только вредит здоровью, но и добавляет лишние калории. По этой причине желательно потреблять алкогольные напитки не чаще двух раз в неделю. Отдавайте предпочтение натуральным сокам и обычной питьевой воде, сделайте свой шаг к здоровью!опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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