Спасительный компресс для печени

При нарушениях функций печени, ощущении тяжести и дискомфорта в правом подреберье, кроме медикаментозных препаратов применяют и народные средства. В этом случае, они служат для очищения клеток от вирусов и токсинов. Хороший эффект оказывает прием настоев и отваров трав, процедуры очищения и компрессы.

Теплые влажные обертывания на область правого подреберья способствуют значительному улучшению функций ослабленной печени. Тепло в этой области ускоряет обменные процессы, компрессы стимулируют производство желчи, что помогает выведению токсических веществ из организма.

Компрессы на область правого подреберья

Простой печеночный компресс

Поставить компрессы несложно самостоятельно. Для этого нужно намочить в почти горячей воде, сложенное в несколько раз махровое полотенце. Хорошо его выжмите и положите на верхнюю часть живота. Сверху вы можете поместить грелку и прикрыть ее сухим полотенцем. Теперь полчаса полежите в постели на спине.

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Компресс из листьев савойской капусты

Народные целители заслуженно считают листья савойской капусты эффективным средством от ядов, причем не только в печени. Компрессы из капусты прекрасно впитывают в себя продукты жизнедеятельности, распада тканей, даже в том случае, когда они расположены глубоко под кожей. При этом, листья капусты отдают организму все имеющиеся витамины и минеральные вещества.

Для компресса следует выбрать самые сочные, крепкие и здоровые листочки савойской капусты. Листья нужно хорошо промыть под проточной водой, удалить все жесткие жилки и ненадолго опустить в горячую воду, чтобы они распарились. Затем их следует немного раскатать скалкой до тех пор, пока не начнут выступать капельки сока. Сразу после этого, накладывают на участок тела толстым слоем.

Компресс можно зафиксировать с помощью полотенца или бинта, его оставляют на ночь или меняют чаще. Свежие капустные листья укладывают на больное место, например, на вздутые и болезненные вены, кожные повреждения. Компрессы из капусты успешно воздействуют при ревматизмах, артритах и подагре.

Такие обертывания оказывают незаменимую помощь при голодании, когда скопления ядов переходят в свободное состояние и вызывают головные боли. Лучше применять их заранее, чтобы печень быстрее очистилась от отходов.опубликовано econet.ru

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