Советы трихолога: Что делать, чтобы не пушились волосы?

Только сделали хорошую укладку, а через полчаса пребывания на улице волосы распушились? С такой проблемой сталкиваются многие женщины. Причин этому может несколько. Чаще волосы пушатся вследствие повышенной влажности или неправильного ухода. Что сделать, чтобы волосы были гладкими и упругими? Об этом расскажем в этой статье.
Для начала разберемся в основных причинах пушения волос. Затем рассмотрим наиболее эффективные средства защиты.
Наиболее распространенными причинами пушения волос являются:
1. Высокий уровень влажности воздуха.
Именно по этой причине женщинам часто не удается сделать на отдыхе красивую укладку – волосы все равно пушатся или попросту теряют объем и путаются. Дело в том, что здоровые волосы защищены кутикулой, которая напоминает черепицу. Кутикула предотвращает проникновение влаги внутрь волос извне. А если она повреждена, то волосы быстро впитывают влагу, теряют упругость и пушатся.
2. Обезвоживание волос.
Еще один распространенный фактор. Волосы станут обезвоженными, если в течение дня употреблять мало воды и не придерживаться сбалансированного питания. Также волосы теряют влагу, если часто трутся о сухие материалы, например, если постоянно носить шелковые, атласные аксессуары или же использовать не подходящий шампунь. Еще волосы могут потерять влагу при длительном приеме определенных лекарственных препаратов.
Зная о причине пушения волос можно быстрее решить проблему. Но есть несколько проверенных способов, позволяющих придать им гладкость и упругость.
При пушении волос трихологи советуют:
Придерживаясь простых рекомендаций можно добиться безупречного внешнего вида волос, укрепив их изнутри.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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