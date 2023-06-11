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Советы по питанию для поддержания здоровья надпочечников

Автор: Econet 11 июня 2023 6556
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Надпочечники – парные железы, которые находятся в зоне поясницы, над верхней частью почек. Это важный компонент эндокринной системы. Надпочечники контролируют реакцию организма на стресс через синтез гормонов адреналина и кортизола. Как поддержать состояние надпочечников при помощи питания?

Советы по питанию для поддержания здоровья надпочечников

В последнее время возрос интерес к такому состоянию как усталость надпочечников и дисфункция системы «гипоталамус-гипофиз-надпочечники». Последние участвуют в регуляции стрессовой реакции организма. Есть ряд диетических протоколов и конкретных веществ, которые важны в поддержании нормальной реакции на стресс и функции оси «гипоталамус-гипофиз-надпочечники».

Диетическая поддержка оси «гипоталамус-гипофиз-надпочечники» 

Рекомендуется выбрать здоровый рацион с минимумом переработанных продуктов, сахара при параллельном балансе минералов.

Как питание влияет на здоровье надпочечников

  • Состояния организма по причине рациона, вызывающиго диабет, приводят к нарушению функций надпочечников с повышенной стрессовой реакцией, вероятно, из-за связи системы «гипоталамус-гипофиз-надпочечники» и гомеостаза глюкозы. 
  • Питание с высокой концентрацией фруктозы в подростковый период вызывает дисфункцию системы «гипоталамус-гипофиз-надпочечники», повышение кортизола во время стресса и нарастание тревожности и депрессии во взрослом возрасте.
  • Питание с избытком жиров приводит к излишней чувствительности оси «гипоталамус-гипофиз-надпочечники».
  • Даже диета с высокой концентрацией полезных жиров (кето диета) может способствовать дисфункции надпочечников. 
  • Нормальный объем углеводов играет роль для здоровья надпочечников. 
  • Хотя диета с минимумом углеводов улучшает маркеры метаболического синдрома, она повышает кортизол и С-реактивный белок. Рацион с ограничением углеводов провоцирует самый высокий показатель кортизола в сравнении с рационом с минимумом жиров и низким гликемическим индексом.
  • Рацион с ограничением белка в период полового созревания провоцирует гиперактивность надпочечников.

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Советы по питанию для поддержания здоровья надпочечников

Поиск пищевого протокола с грамотным балансом жиров, углеводов и белков, с максимумом ярких фруктов и овощей помогает поддержать функцию системы «гипоталамус-гипофиз-надпочечники». 

Есть ряд диет, которым рекомендуется следовать

  • растительная диета,
  • средиземноморская диета,
  • противовоспалительная диета.

Поддерживающие пищевые компоненты

Некоторые диетические компоненты имеют значение в поддержании функций надпочечников. Среди них:

  • Витамины комплекса B - тиамин, фолиевая к-та, B6, B12.

Источники: говядина, курица, рыба, листовая зелень, бобовые культуры, мясные субпродукты и злаковые.

  • Электролиты (Na, K, Mg, Ca,).

Продукты с высокой концентрацией Na и K: авокадо, листовая зелень, томаты.

Продукты с высокой концентрацией Са: семена чиа, молокопродукты, листовая зелень, сардины.

Продукты, с высокой концентрацией Mg: бананы, семена чиа, листовая зелень, орехи, тыквенные семечки.

  • Ферментированные продукты

Источники: Кефир, чайный гриб, квашеная капуста, йогурт.

  • Клетчатка 

Источники: фрукты, бобовые, орехи, семена, овощи, цельнозерновые.

  • Омега-3 жирные кислоты

Источники: семена чиа, семена льна, жирные сорта рыб (лососевые).

  • Флавоноиды

Источники: какао, ярко окрашенные фрукты и овощи, чай.

  • Витамин С

Источники: капуста брокколи, киви, апельсин, перец, клубника.

Введение в пищевой протокол этих продуктов поможет нормальным функциям системы «гипоталамус-гипофиз-надпочечники».опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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