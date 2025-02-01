Советы диетологов: ТОП-12 продуктов для желающих сбросить вес

Не верьте уловкам маркетологов, которые рассказывают о «вкусняшках», позволяющих быстро избавиться от жира в конкретной части тела. Это невозможно, поскольку если жир уходит, то равномерно, а не только с талии или бедер. Кроме того, не существует одного какого-либо продукта, с помощью которого можно похудеть. Чтобы действительно сбросить вес, нужен комплексный подход. О том, какие продукты лучше включить в рацион, мы поговорим в этой статье.

Здоровое питание необходимо сочетать с физическими нагрузками, только в этом случае удастся добиться желаемого результата.

12 продуктов для похудения

1. Вода и соль.

В организме важно наладить водно-солевой баланс, поскольку он способствует правильной циркуляции лимфы, улучшению обменных процессов и поднятию тонуса. А это крайне необходимо для похудения. Ежедневную норму потребления воды нужно рассчитывать исходя из 30 мл на 1 кг веса, а соли необходимо употреблять не больше 1/4 и ложки в сутки (полностью исключать ее из рациона нельзя).

2. Гречневая крупа.

Кашу из гречневой крупы, которая обогащена клетчаткой и сложными углеводами, лучше употреблять в обеденные часы вместе с ржаным хлебом. Это позволит ускорить процесс метаболизма, от которого зависит скорость сжигания жира.

3. Фасоль.

Это очень полезный продукт с высоким содержанием антиоксидантов, а также клетчатки, белка и других питательных веществ. При употреблении фасоли стабилизируется уровень сахара в крови и улучшается общее самочувствие.

4. Нут.

Можно использовать и другой источник «чистого» белка животного либо растительного происхождения. Белок необходим для роста новых клеток и питания мышц. Во время похудения нужно обязательно обогащать рацион белковой пищей. А если вы не любите нут, тогда его можно заменить мясом деревенской курицы, домашними яйцами, фасолью или морепродуктами. От красного мяса на время диеты лучше отказаться.

5. Квашеная капуста.

В ней содержатся полезные для организма бактерии, улучшающие процесс пищеварения, укрепляющие иммунную систему и способствующие быстрому снижению веса.

6. Масло оливковое, льняное или кокосовое.

В таких маслах содержатся растительные жиры, которые участвуют в секреции гормонов и улучшают работу кишечника.

7. Артишок.

Это отличный источник клетчатки, в одном вареном артишоке содержится 10 г белка, а также кальций и фолиевая кислота.

8. Киви.

Эти фрукты улучшают пищеварение, нормализуют белковый обмен, расщепляют жиры и способствуют их выведению из организма. Киви диетологи советуют употреблять после основных блюд.

9. Семена льна.

Они содержат много клетчатки. Можно добавить две столовые ложки молотых семян в йогурт либо кашу, это будет отличным завтраком.

10. Миндаль.

Это лучший перекус, благодаря которому можно легко перейти на дробное питание и не переедать по вечерам.

11. Корица, гвоздика, куркума, имбирь и другие сушеные специи.

Это отличные антиоксиданты, способствующие выведению из организма свободных радикалов, шлаков, токсинов. Эти специи обогащают клетки кислородом, а также минералами и витаминами. Благодаря антиоксидантам легко удается побороть любую депрессию.

12. Свежая зелень.

Очень важно включить ее в рацион, поскольку зелень содержит полезные для организма питательные вещества, в том числе и белок. Зелень обогащает клетки хлорофиллом, а также витаминами. Кроме того, в процессе похудения она ощелачивает организм и улучшает работу пищеварительной системы.

Включив в рацион перечисленные выше продукты, процесс похудения станет более эффективным.опубликовано econet

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