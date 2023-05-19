Сосновое масло: мощное средство, которое очищает дом, кожу и печень

Сосновое масло (масло кедрового ореха) производят из хвои. Масло сосны имеет очищающее, освежающее, бодрящее действие, отличается ярким и приятным древесным ароматом. Сосновое масло издавна применялось для очищения организма, уменьшения боли, снятия стресса. Вот 15 вариантов применения этого ценного продукта.
Масло сосны содержит мощные активные вещества, убивающие бактерии, грибки, дрожжи и прочие патогены. Масло используется при астме, кашле, аллергии, респираторных инфекциях. Противовоспалительные и антиоксидантные компоненты в составе соснового масла помогают бороться с онкологией и защищать мозг, сердце, печень, кишечник.
Свойства соснового масла. Как детоксицирующий ингредиент и природное средство дезинфекции сосновое масло вводят в смеси массажных масел, бытовые чистящие средства и освежители воздуха. Масло нормализует кровообращение, снимает отек, воспалительную боль в мышцах и суставах.
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Масло сосны - естественный дезодорант для дома, оно убивает бактерии и микробы, токсины воздуха, вызывающие простуду, грипп, головные боли, укрепляет иммунитет. Достаточно распылять масло сосны в продолжение 15–30 мин.
Хвойное масло поможет очистить поверхности в комнате, бытовую технику, ванную комнату, пол. Достаточно смешать несколько капель масла и воды в пульверизаторе, распылить на поверхность, протереть чистой тканью.
Смешиваем несколько капель хвойного масла с пищевой содой и готовим густую пасту. Губкой можно удалить плесень, пятна загрязнения с посуды, кухонных поверхностей.
Смешиваем полстакана столового уксуса и 10 капель соснового масла, выливаем в ведро с водой и моем полы.
Масло сосны смешиваем с уксусом и протираем чистой тканью блестящие поверхности.
Добавляем 15–20 капель соснового масла в ведро с водой и протираем пятна на коврах.
Наносим на ватный тампон по 2 капли масла лимона и сосны, кладем на дно мусорного ведра, чтобы убить бактерии и удалить запах.
Наносим несколько капель масла сосны и чайного дерева на обувную стельку.
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Сосновое масло борется со свободными радикалами и воспалениями, которые способствуют хроническим болезням (например, артрит и онкология). Достаточно добавить 1-2 капли в чай.
Чтобы стимулировать органы пищеварения, очистить печень, можно употреблять 1-2 капли масла сосны вместе с прочими очищающими продуктами (лимон, мед).
Втираем несколько капель смеси масла сосны и кокосового масла в виски и грудь. Можно просто вдыхать масло при головной боли или распылять его в воздухе.
Масло сосны поможет при дерматологических проблемах (псориаз, бородавки, фурункулы, микоз, экзема, удалит перхоть и придаст блеск волосам.
Масло сосны применяют при умственной и физической усталости, так как оно способствует улучшению мышления, внимательности, памяти.
Соединяем масло сосны и масла лимона, бергамота или ладана и применяем во время медитации / чтения.
Масло сосны борется с грибками воздуха, поэтому оно снижает количество токсинов, провоцирующих аллергические симптомы. Достаточно распылить масло сосны по вашему дому или просто вдыхать его из флакона.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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