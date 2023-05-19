Сосновое масло: мощное средство, которое очищает дом, кожу и печень

Сосновое масло (масло кедрового ореха) производят из хвои. Масло сосны имеет очищающее, освежающее, бодрящее действие, отличается ярким и приятным древесным ароматом. Сосновое масло издавна применялось для очищения организма, уменьшения боли, снятия стресса. Вот 15 вариантов применения этого ценного продукта.

Масло сосны содержит мощные активные вещества, убивающие бактерии, грибки, дрожжи и прочие патогены. Масло используется при астме, кашле, аллергии, респираторных инфекциях. Противовоспалительные и антиоксидантные компоненты в составе соснового масла помогают бороться с онкологией и защищать мозг, сердце, печень, кишечник.

Применение масла сосны

Свойства соснового масла. Как детоксицирующий ингредиент и природное средство дезинфекции сосновое масло вводят в смеси массажных масел, бытовые чистящие средства и освежители воздуха. Масло нормализует кровообращение, снимает отек, воспалительную боль в мышцах и суставах.

Действие соснового масла:

избавление дома от бактерий, грибов, патогенов, дрожжей,

уничтожение неприятных запахов,

снятие воспаления,

ослабление аллергии,

противодействие свободным радикалам,

терапия мышечных болей.

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15 способов применения соснового масла

1. Освежитель воздуха

Масло сосны - естественный дезодорант для дома, оно убивает бактерии и микробы, токсины воздуха, вызывающие простуду, грипп, головные боли, укрепляет иммунитет. Достаточно распылять масло сосны в продолжение 15–30 мин.

2. Чистящее средство для дома

Хвойное масло поможет очистить поверхности в комнате, бытовую технику, ванную комнату, пол. Достаточно смешать несколько капель масла и воды в пульверизаторе, распылить на поверхность, протереть чистой тканью.

3. Очистка кастрюль и сковородок

Смешиваем несколько капель хвойного масла с пищевой содой и готовим густую пасту. Губкой можно удалить плесень, пятна загрязнения с посуды, кухонных поверхностей.

4. Мытье пола

Смешиваем полстакана столового уксуса и 10 капель соснового масла, выливаем в ведро с водой и моем полы.

5. Чистка стекол и зеркал

Масло сосны смешиваем с уксусом и протираем чистой тканью блестящие поверхности.

6. Для обработки ковров

Добавляем 15–20 капель соснового масла в ведро с водой и протираем пятна на коврах.

7. Гигиена мусорного ведра

Наносим на ватный тампон по 2 капли масла лимона и сосны, кладем на дно мусорного ведра, чтобы убить бактерии и удалить запах.

8. Удаление запаха обуви

Наносим несколько капель масла сосны и чайного дерева на обувную стельку.

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9. Против воспаления

Сосновое масло борется со свободными радикалами и воспалениями, которые способствуют хроническим болезням (например, артрит и онкология). Достаточно добавить 1-2 капли в чай.

10. Детоксикация

Чтобы стимулировать органы пищеварения, очистить печень, можно употреблять 1-2 капли масла сосны вместе с прочими очищающими продуктами (лимон, мед).

11. От головной боли

Втираем несколько капель смеси масла сосны и кокосового масла в виски и грудь. Можно просто вдыхать масло при головной боли или распылять его в воздухе.

12. Уход за кожей

Масло сосны поможет при дерматологических проблемах (псориаз, бородавки, фурункулы, микоз, экзема, удалит перхоть и придаст блеск волосам.

13. Снятие усталости

Масло сосны применяют при умственной и физической усталости, так как оно способствует улучшению мышления, внимательности, памяти.

14. Снятие стресса

Соединяем масло сосны и масла лимона, бергамота или ладана и применяем во время медитации / чтения.

15. Против аллергии

Масло сосны борется с грибками воздуха, поэтому оно снижает количество токсинов, провоцирующих аллергические симптомы. Достаточно распылить масло сосны по вашему дому или просто вдыхать его из флакона.опубликовано econet

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