Сон на выходных не поможет

Всю рабочую неделю мы много трудимся, встаем рано, ложимся спать поздно, надеясь, что отоспимся в выходные. Но правильно ли это? Человек должен каждую ночь спать как минимум 7 часов. В противном случае есть риск развития следующих заболеваний и состояний.

Полноценный сон необходим для здоровья. Когда мы спим ночью, организм самостоятельно восстанавливается, а головной мозг обрабатывает полученную за минувший день информацию. Чем грозят нарушения сна?

Не старайтесь отоспаться в выходные

Давно известно, что взрослому человеку необходимо спать как минимум семь часов в сутки. Цифра эта индивидуальна. Некоторым достаточно спать менее шести часов еженощно и при этом чувствовать себя днем бодрыми и активными. А кому-то требуется спать не менее восьми часов.

Интересно, но избыточный сон, например, 10 часов, вызывает кардио-сосудистые осложнения.

Чем грозит плохое качество сна? Оно опасно тем, что может бьет по здоровью одновременно в нескольких направлениях.

Кроме вполне естественной усталости становится хуже концентрация внимания, ослабевает и кратковременная, и долговременная память . Человек с трудом выполняет обычные задачи на работе и вне ее. Что уж говорить о креативности, творчестве!

. Человек с трудом выполняет обычные задачи на работе и вне ее. Что уж говорить о креативности, творчестве! Опасное последствие стабильного недосыпания – сбои иммунной системы. Известно, что те, кто страдает бессонницей, заболевают простудой чаще, чем те, кто полноценно высыпается.

Известно, что те, кто страдает бессонницей, заболевают простудой чаще, чем те, кто полноценно высыпается. Возрастает вероятность психических расстройств – депрессивные состояния, беспокойство, фобии сопутствуют хроническому недосыпу.

Плохой сон становится ключевой причиной набора лишнего веса и возникновения ожирения, фактором риска диабета второго типа, повышенного давления, кардио-сосудистых недугов. Постоянное недосыпание увеличивает риск инсульта в 4 раза.

Концепция, которая призывает высыпаться на выходных, вряд поможет исправить положение и убережет от развития сложных болезней.

Возместить все потерянные в рабочие дни часы сна за субботу и воскресенье нереально. Воскресный сон допоздна, вероятно, нарушит весь распорядок дня. Вечером долго не удастся уснуть. Ляжете вы поздно, а утром в понедельник подняться с постели будет крайне тяжело.

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Сон в дневное время – тоже не панацея. Краткий сон продолжительностью в 15 минут полезен – организм успеет перезагрузиться, и бодрость вернется. А если спать днем долго, ваша дневная продуктивность еще более снизится.

Гигиена сна необходима, так как соблюдение разумного соотношения сна, работы и отдыха даст вам сберечь здоровье.

Определенные анализы помогут определить, если в организме начались сбои из-за дефицита сна. Например, хронический недосып вызывает функциональные сбои щитовидной железы и нарушение углеводного обмена.опубликовано econet

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