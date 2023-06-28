Снимите напряжение с шейных мышц, чтобы предотвратить гипертонию

Избавиться от остеохандроза и тяжелой гипертонии, а также снизить риск развития инсульта и инфаркта можно, если регулярно и правильно разрабатывать шейные мышцы. В сложных ситуациях основные упражнения дополняются тренировками на специальных реабилитационных устройствах, и специалисты назначают индивидуальные схемы питания.

Какая связь между шеей и высоким давлением? Остеохондроз, то есть смещение шейных позвонков, возникает с возрастом. При отсутствии лечения сосуды сжимаются, ухудшается питание головного мозга, увеличивается нагрузка на сердце и почки. В крови повышается уровень глюкозы, поскольку мозгу неоткуда брать питание, а когда все резервы заканчиваются, случается инсульт. Этого можно избежать, если вовремя нормализовать давление путем разминки шейных мышц.

Снимаем напряжение с мускулов шеи и предотвращаем гипертонию

Почему при напряжении шейных мышц развивается остеохондроз и гипертония

В связи с накоплением в области шеи травматических и стрессовых факторов, происходит развитие остеохондроза, поскольку любое нервное напряжение приводит к мышечному напряжению. Это происходит рефлекторно. При частых спазмах шейных и грудных мышц нарушается кровообращение, а соответственно питание тканей, связок, межпозвоночных дисков. Позвонки слабеют и деформируются, что влияет на сосуды. Наибольшей нагрузке подвержен шейный позвонок атлант, с возрастом он расшатывается и смещается, зажимая сосуды. Поэтому люди с шейными зажимами часто жалуются на повышенное давление.

То есть, по сути, гипертония является следствием шейного остеохондроза. Мозговой кровоток может также нарушаться по причине наличия в сосудах атеросклеротических бляшек, в данном случае нужно подбирать индивидуальную схему питания согласно биохимическому анализу крови. Таким образом, чтобы избавиться от остеохондроза и гипертонии, в первую очередь нужно уделить внимание шейным мышцам – регулярно выполнять гимнастику, а при необходимости обратиться за помощью к профессионалу.

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Упражнения для снятия напряжения с шейных мышц

1. Сначала необходимо правильно расположить голову, поскольку мышцам сложно ее поддерживать, если шея напряжена. Для этого:

чаще тянитесь макушкой вверх;

держите подбородок параллельно полу;

дышите спокойно.

Постарайтесь максимально расслабить шейные мышцы и сосредоточиться на положении головы. Во время выполнения повседневных дел старайтесь сильно не отпускать, не задирать и не наклонять голову. Как только чувствуете боль в шее, сразу исправляйте положение головы, это упражнение поможет также нормализовать дыхание и создать оптимальные условия для формирования правильной осанки.

2. Тянитесь макушкой вверх, расслабив при этом плечи и шею, затем сделайте несколько небольших поворотов головой вправо и влево. После преклоните голову к груди, подбородком начинайте «растирать» ключицы, поворачивая голову вправо и влево. В завершении отклоните голову назад и, поворачивая ее «растирайте» нижнюю область шеи. Вернитесь в исходную позицию.

Выполнять упражнения можно перед зеркалом, наблюдая за каждым движением и при необходимости корректируя его. Такая простая гимнастика при условии ее регулярного выполнения позволит избавиться от многих болезней, связанных с мышечным напряжением в шее. Если вы не будете предпринимать никаких мер, то со временем мышечное напряжение может обрести хронический характер и тогда серьезных проблем со здоровьем будет сложно избежать. Сознательная регулировка положения головы и шеи служит важнейшим элементом в достижении оптимальной структуры всего тела.опубликовано

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