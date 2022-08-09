Снимаем отек с верхних век – растягиваем височную мышцу

Татьяна Новикова рассказывает как с помощью простого упражнения можно снять отеки с верхних век.

Для чего нужно растягивать височную мышцу? Анатомически, в ней находится вена (v. temporalis media), которая отводит кровь от лица, и существенно от глаз, особенно от верхнего века.

Как снять отеки на верхних веках?

При зажиме этой мышцы, отток венозной крови затрудняется и мы, к примеру, можем просыпаться с опухшими глазами. Тот случай, когда веки лежат на ресницах.

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Такой отек может плохо, медленно сходить в течение дня.

Височная мышца

Если у вас все в порядке с почками и другими внутренними органами, а отек все равно есть, это одна из причин. Она даже может быть основной.

Что делать?

Есть простое упражнение на растяжение этой мышцы. Эффект от него, как правило, виден даже после однократного выполнения. Особенно хорошо от него уходит отек с верхних век.

Как делать:

Помыть руки.

Открыть рот, опустить нижнюю челюсть как можно ниже.

Поставить средние и указательные пальцы обеих рук на зубы нижней челюсти.

Мягко надавить, за счет тяжести рук, голову немного запрокинуть назад.

Вы должны почувствовать растяжение в районе висков.

Держим 2 минуты.

Готово.

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При правильном выполнении эффект виден сразу – отек станет меньше, а взгляд будет более открытым.

Делать можно каждый день, по 3-4 раза.

На видео я показываю, как правильно выполнять это упражнение.

Будьте красивыми!опубликовано econet.ru.

Автор Татьяна Новикова

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