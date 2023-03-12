Смело выбрасывайте! 9 веских причин не употреблять переработанные продукты

Большинство пищевых продуктов на сегодняшний день являются переработанными. Все виды колбас, снеки, полуфабрикаты и даже мороженое. Продукты содержат все меньше натуральных ингредиентов и все больше химических добавок для усиления вкуса, продления срока хранения и привлекательного внешнего вида.

Переработанные продукты – это продукты, прошедшие целый каскад стадий обработки. Но имеет смысл точнее выяснить, что из себя представляет указанная пища, ведь, если говорить о здоровье, существуют более и менее вредные методы кулинарной (или химической?) обработки еды: сравнительно мягкая и жёсткая. К примеру, жареные орешки - переработанный продукт, но степень обработки в данном случае настолько мала, что почти не играет никакой роли. На противоположном конце шкалы расположились сладкие снеки и соус гуакамоле (адская смесь модифицированного крахмала, сиропа кукурузы и пищевого красителя).

Из чего состоят переработанные продукты и их вред

Мороженое - также переработанный продукт, но лучшие его сорта имеют малую степень обработки, они содержат (как и полагается) молоко, яйца и сахар. Другие же виды мороженого – сложный продукт то ли пищевой, то ли химической промышленности.

Переработанные продукты «бьют» по здоровью со всех сторон: это ожирение, причиной которому – употребление рафинированных углеводов; диабет 2 типа и целый ряд серьезных патологий различных органов и систем.

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Обработанные продукты не принесут организму никакой пользы. А вот последствия их систематического употребления в долгосрочной перспективе не возьмется предсказать никто. Давайте разберемся подробнее, что же входит в состав указанной группы продуктов, а чего в них катастрофически недостает.

Дефицит клетчатки

В ходе переработки сырья, как правило, уничтожается клетчатка, так как она не переваривается, действует на вкус и консистенцию продукта. А ведь клетчатка нам необходима. Ею питаются полезные бактерии в кишечнике. Кроме того, клетчатка тормозит усваивание того, что мы съели за обедом или ужином, контролируя показатель инсулина. Она способствует тому, что непереваренные остатки еды и легче перемещаются в кишечнике и выводятся из организма.

Чтобы пополнять дефицит клетчатки, организму необходимы продукты, не подвергшиеся обработке: сюда относятся фрукты, овощи, орехи. На худой конец подойдут отруби и метамуцил. Отруби полны грубых пищевых волокон, а метамуцил представляет собой брэндированное слабительное.

Незаметные калории

Когда купленная (а не приготовленная бабушкой) пища буквально тает во рту, это наводит на подозрения: головной мозг делает вывод, что в организм не поступило необходимое количество калорий, и не ослабляет аппетит. Процесс работает по нарастающей. Когда еда чрезвычайно быстро переваривается – организм охватывает инсулиновая буря. Может, стоит поберечь собственную поджелудочную железу и не играть в игры с диабетом?

Дефицит омега-3 жирных кислот

Изготовители целенаправленно убирают из ингредиентов жирные кислоты омега-3, так как последние портятся быстрее других жирных кислот. Специалисты считают, что, вероятно, ряд хронических воспалений вызван дефицитом жирных кислот омега-3 в организме. Чтобы справиться с нехваткой этого вещества, следует как можно быстрее исключить из рациона переработанные продукты, пить больше воды, вводить в меню жирные сорта рыбы (не фермерской, а океанической).

Избыток жирных кислот омега-6

Замена омега-3 на их на более дешёвую версию - омега-6 усугубляет плачевное состояние организма, вызванное нехваткой омега-3. Сегодня полезные омега-3 кислоты практически исключены из меню человека. Это еще один повод минимизировать объем употребляемых переработанных продуктов.

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Чрезмерное количество трансжиров

Чтобы жиры имели твёрдую консистенцию, производители изобрели механизм насыщения жидких жиров дополнительным водородом.На этикетках, значится: "частично гидрогенизированные жиры" (трансжиры). Их молекулярная структура не подвергается расщеплению в организме. Это значит, что они успешно оседают на стенках сосудов.

В Соединенных штатах указанные жиры запрещены.

Дефицит необходимых микроэлементов

В переработанных продуктах содержится крайне мало витаминов и микроэлементов, но есть те, которые противоестественным путем введены в них позже. Но витамины не будут функционировать в "вакууме". Для этого нужен весь комплекс микро- и макроэлементов, которые имеются в составе цельных продуктов.

Введение в продукты отдельных витаминов (С, Е) не спасает ситуацию. Организм нуждается в микроэлементах и фитоэлементах именно цельных (!) продуктов. Шаблон вредной обработки - обезжиренное молоко. Если из молока удалить жир, уходят жирорастворимые витамины (А и D). Их позже опять введут, но ведь молоке уже нет жира, и ваш кишечник не в состоянии эти витамины усвоить.

Избыток эмульгаторов

Эмульгаторы – это ингредиенты, необходимые для продления срока годности продуктов. К тому же, они помогают избежать расслоения, что придает неаппетитный внешний вид товару. Эмульгаторы выступают причиной ожирения, синдрома резистентности к инсулину и воспалений кишечника. Указанные вещества разрушают защиту кишечника и нарушают здоровый бактериальный баланс.

Избыток соли

В состав переработанных продуктов входит большое количество поваренной соли, чтобы продлить срок годности и усилить вкус. Совсем недавно было принято считать избыточное потребление соли фактором развития гипертонии и сердечно-сосудистых недугов, сейчас специалисты несколько пересмотрели данную точку зрения. Ясно одно – в избытке соли нет ничего хорошего. Это лишняя нагрузка на почки и проч.

И мало кто из потребителей задумывается, что производители продуктов не включают в их состав специальную йодированную соль. Организм может восполнять дефицит йода исключительно из указанной соли или различных морепродуктов. Нехватка микроэлемента йода чревата возникновением серьезных патологий щитовидки, нарушению обмена веществ и прочими осложнениями.

Избыток синтетических добавок

Специалисты насчитывают до 6 000 всевозможных хим. соединений, применяемых в отрасли переработки продуктов, которые мы употребляем в пищу. Добавки придают необходимый цвет, консистенцию, текстуру, продукту, увеличивают срок годности, маскируют нежелательные запахи. Привычный уже термин "искусственный ароматизатор" может подразумевать замысловатую композицию из десяти химических соединений. Априори все ингредиенты прошли проверку на предмет безопасности для здоровья, но как насчет последствий в перспективе? А если подобные химикаты в определенной комбинации убивают как наркотики?

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Подведем итоги. Переработанные продукты, безусловно, наносят вред здоровью. но не стоит драматизировать. Чашка кофе – в своем роде тоже переработанный продукт, ведь кофейные зёрна были обжарены и перемолоты. Но не стоит расплачиваться своим здоровьем за сэкономленное время, удобство в приготовлении и прочие мимолетные преимущества. Покупая в очередной раз в супермаркете сухие завтраки, полуфабрикаты, кондитерские изделия, чипсы или колбасу, задумайтесь о том, насколько они «напичканы» сомнительными химическими веществами. Ведь за привлекательным внешним видом и красочной упаковкой скрываются ваши потенциальные болезни.

Если не получается категорически отказаться от переработанных продуктов, начните практиковать, хотя бы ужин, приготовленный своими руками из обычных и доступных ингредиентов, в которых вы будете уверены. И тогда можно будет не тревожиться о том, что ваш рацион далек от понятия «здоровое питание».опубликовано econet

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